Криптомонеты Telegram появятся в открытой продаже в июле. В России, но не в США и Японии

Криптобиржа Liquid намерена начать продажу токенов Gram 10 июля, хотя официальный запуск продаж намечен на октябрь. Дуров пока ничего не объявлял, хотя теперь от него мало что зависит.

Кто раньше встает

Криптовалютные токены компании Telegram впервые будут доступны для «розничного» приобретения инвесторами на криптобирже Liquid с 10 июля. Ни объемы продаж токенов Gram, ни их цена в рамках этого предложения пока неизвестны, пишет TechCrunch со ссылкой на данные Liquid.

Токены будут доступны на условиях ограниченного листинга. Запуск открытой продажи токенов Gram официально намечен на октябрь 2019 г. Тем не менее, на сайте Liquid запущен обратный отсчет с запуском продаж 10 июля 2019 г., в 08:00 по Гринвичу.

В качестве валют для приобретения токенов Gram указаны доллары США или стейблкоины USDC (USD Coin), курс которых жестко привязан к долларам США.

Ни Павел Дуров, глава Telegram, ни Николай Дуров – старший брат Павла, соучередитель Telegram и автор сетевого блокчейн-проекта The Telegram Open Network (TON) для ускорения массового внедрения криптовалют, судя по заявлению Liquid, пока не в курсе инициативы криптобиржи по досрочному началу продаж токенов Gram.

Откуда дровишки

Впрочем, владельцы Telegram продали токены еще в прошлом году. В мае 2018 г. компания отменила проведение публичного размещения токенов под предлогом того, что Telegram собрал достаточно средств еще на стадии продажи токенов частным инвесторам, и в инвестициях от более широкого круга лиц больше нет нужды.

Тогда продажа токенов частным структурам принесла Telegram $1,7 млрд, при этом количество инвесторов не достигло 200. Средства были собраны на протяжении двух раундов, которые были проведены в феврале и марте соответственно. Все деньги планировалось потратить на создание платежной блокчейн-платформы TON. Листинг продемонстрировал высокий спрос – даже несмотря на то, что ряд отраслевых критиков назвал проект TON «переработкой старых идей и нереальными обещаниями».

Полный запуск TON запланирован на III квартал 2019 г. Согласно условиям размещения, в случае неработоспособности платформы до 31 октября, владельцам Telegram придется полностью возместить инвесторам сумму в $1,7 млрд.

В заявлении Liquid о запуске продаж утверждается, что бета-тестирование TON происходит в плановом режиме. Такая ситуация – довольно странное явление даже для криптосообщества, подчеркивают аналитики TechCrunch, поскольку обычно эмитенты каким-то образом объявляют о поддержке продаж и партнерских отношениях.

Скриншот сайта Liquid со счетчиком до запуска продаж Gram

По данным TechCrunch, биржа Liquid, которая совсем недавно объявила о привлечении финансирования на сумму $1 млрд, не имеет прямых контактов с Telegram. Источником пока не называемого количества токенов стала Gram Asia – компания со штаб-квартирой в Южной Корее, которая считается крупнейшим держателем токенов Gram в Азии.

На практике, инвесторы будут покупать токены фактически у Gram Asia. До официального запуска продаж токенов в октябре они не смогут оперировать этими токенами на бирже, при этом сами токены будут храниться в стейблкоине USDC, поддерживаемом Coinbase. После официального запуска покупатели смогут получить доступ к своим токенам в четыре транша – по четверти купленных токенов каждые три месяца.

Кому это выгодно

Согласно данным базы Coinmarketcap, Liquid занимает лишь 83 строчку среди криптобирж мира с недельным оборотом порядка $900 млн, что незначительно по сравнению с лидерами рынка – такими как Binance, OkEx и другими, с объемами продаж более $1 млрд ежедневно. Тем не менее, руководство Liquid пытается сфокусироваться на рынках с учетом специфики местных законов о криптовалютах – таких как, например, Япония, и это, по мнению обозревателей TechCrunch, является предпочтительным подходом для ряда продавцов и покупателей токенов.

Для Telegram, в свою очередь, ранний листинг Liquid может стать своеобразным маркером наличия (или отсутствия) интереса со стороны рынка к ее токенам задолго до начала официальных продаж.

Где можно купить Gram

Юридическая сторона продажи токенов Telegram, по мнению аналитиков TechCrunch, пока что недостаточно проработана, и тем самым открывает потенциальные лазейки для мошенников. В этой связи представители Liquid отметили, что продажа токенов в тестовом режиме TON до запуска основной сети позволит Telegram лучше подготовиться к полному листингу в октябре и избежать возможных юридических осложнений.

Продажа токенов потребует точной идентификации потенциальных покупателей. Помимо этого, представлен достаточно длинный список стран, инвесторам которых токены Gram будут пока недоступны.

Список, где токены Gram не будут доступны для приобретения включает такие страны и территории, как: Афганистан, Албания, Багамы, Беларусь, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бурунди, Камбоджа, Канада, ЦАР, Кот д’Ивуар, Крым, Куба, Северная Корея, Конго, Эритрея, Эфиопия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Иран, Ирак, Япония, Косово, Киргизия, Лаос, Ливан, Либерия, Либия, Македония, Малави, Мали, Молдова, Мозамбик, Мьянма, Пакистан, Сербия, Сомали, Южный Судан, Судан, Сирия, Танзания, Тимор, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркмения, Уганда, США, Узбекистан, Венесуэла, Йемен и Зимбабве.

Интересно отметить, что в список стран, где будет доступно приобретение токенов Gram, вошла Россия, Украина, вся Западная Европа, большая часть Центральной и Восточной Европы, однако не вошли США и Япония.