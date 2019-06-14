А. Дворкович на CNews FORUM: Госкорпорации внедрят отечественные ИТ только сами, а не волей государства

Выступая на «CNews FORUM Кейсы» Аркадий Дворкович поделился своими взглядами на проблему импортозамещения ИТ в госкорпорацих и госкомпаниях. В его понимании, успех внедрения на них отечественных технологий зависит не от степени давления государства, а от позиции их непосредственных руководителей, и в конечном счете упирается в вопрос коммерческой эффективности новшеств.

Что нужно для импортозамещения в госкомпаниях

По мнению Аркадия Дворковича, который до мая 2018 г. на посту вице-премьера в составе Правительства Росси курировал инновационную отрасль страны, а затем перешел в фонд «Сколково», став его председателем, проблему импортозамещения ИТ в госкомпаниях нажимом со стороны государства решить не удастся.

«Конечно госкомпании должны отчитываться, но я же видел, когда работал в Правительстве что, если есть желание обойти имеющиеся ограничения на покупку зарубежных технологий — софта или элементов, то они обходятся», — сообщил он в открытом интервью руководителю CNews Analytics Максиму Казаку. Оно состоялось 11 июня 2019 г. в рамках крупнейшего ИТ-мероприятия лета «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров».

Несмотря на то, что в последние годы на стимулирование интереса к отечественным технологиями и инновациям направлена государственная политика России, успех этого процесса в первую очередь зависит от сознания и культуры непосредственных руководителей госкомпаний, считает Аркадий Дворкович.

«В конечном счете, решения все равно принимают люди, — говорит он. — На начальной стадии какой-то дисциплинирующий стимул может быть и неплох. Но он не может быть постоянным, долгосрочным. Все равно интересы бизнеса важнее. И то, как строится корпоративная политика и культура, важнее, чем нажим со стороны государства». В понимании Дворковича, если компания видит, что внедрение новых разработок дает результат для бизнеса, то она их будет внедрять самостоятельно, без всяких внешних стимулов.

Аркадий Дворкович дал открытое интервью на CNews FORUM

«На каком-то этапе стимул был абсолютно необходим, потому что в госкомпаниях не было никого, кто отвечал за тему импортозамещения, — добавляет Дворкович. — Ни человека, ни подразделения, ни внутренней политики. Поэтому минимальные вещи нужно было сделать. Но дальше этим нужно заниматься по-другому».

Напомним, что, несмотря на взятый в России курс на импортозамещение, на данный момент так называемые компании с госучастием, к которым относятся госкоропрации вроде «Ростеха» и «Росатома», а также отраслеобразующие гиганты вроде «Сбербанка», «Почты России» и «Ростелекома», при закупках софта и «железа» вольны выбирать зарубежные решения без каких-либо по-настоящему серьезных ограничений. В частности, госкомпаниям, в отличие от госорганов (министерств, ведомств и пр.), не нужно ориентироваться на Реестр отечественного ПО при Минкомсвязи и обосновывать любую закупку импортных программ невозможностью найти функциональный аналог среди российских продуктов.

Лучший стимул — прирост эффективности

Со слов Аркадия Дворковича можно было заключить, что, по его мнению, проблематика инвестиций в отечественные инновации и инновационные компании как для частных структур, так и для госкомпаний упирается исключительно в вопросы бизнеса и коммерческой отдачи.

Аркадий Дворкович: Примерно половина стартапов «Сколково» уже имеет выручку, работает на рынке. Остальные пока занимаются разработкой технологий. Из первой половины примерно 20% имеют устойчивую прибыль

«Некоторые компании в большей степени полагаются на проверенные во всем мире решения и не рискуют вообще, — отмечает он. — А другие смотрят, что есть на рынке, пилотируют, тестируют и внедряют. И это дает конкретную отдачу. В том же Сбербанке любое новое внедрение, в том числе результатов работы наших сколковских стартапов, как правило связано с повышением производительности конкретного бизнес-процесса не менее чем на 30%. Меньше им не интересно, меньше они не берут».

Нужен ли замок на границе

Рассказывая об успешных резидентах фонда «Сколково» (их сейчас свыше 1,9 тыс., 45% из них — рзиденты ИТ-кластера), Аркадий Дворкович заверил, что многие ИТ-компании, ставшие лидерами в своих сегментах, привлекли внимание крупных игроков рынка скупки стартапов не только из России, но и из-за рубежа. При этом он отметил, что вопрос, нужны ли в нашей стране регуляторные ограничения на покупку наших компаний иностранными структурами, для него однозначного ответа не имеет.

«Российский рынок недостаточно большой для существенной части технологий, — напомнил Дворкович. — Для многих же компаний глобальный рынок является вполне конкретной целью. И вопрос — можно ли на этот рынок выйти, не объединяя усилия с кем-то еще. Хотя некоторым это и удается».

Председатель фонда «Сколково» обращает внимание на тот факт, что в условиях известных международных ограничений нашим компаниям работать за рубежом с территории России весьма сложно. Поэтому существенная часть компаний создает дочерние структуры или партнерские компании за границей.

«Есть проблемы с платежами в Россию, которые непросто клиентам осуществлять из-за банковских ограничений и повышенного внимания к нашей стране, — продолжает Дворкович. — Иногда просто не готовы покупать то, что произведено в России, и компаниям приходится переносить если не производство, то офисы продаж. Кроме того, внутри России иногда выйти на рынок сложнее, чем продать за рубежом».

Таким образом, Дворкович полагает, что вместо вышеупомянутых регуляторных ограничений эффективнее создавать для наших компаний рынок — обеспечивать возможность продаж и получения капитала в России. Если они появятся, то у стартапов будет меньше желания продаться за рубеж, а у зарубежных компаний в условиях местной конкуренции — меньше ресурсов, чтобы их купить.

В остальной части открытого интервью на «CNews FORUM Кейсы» Аркадий Дворкович привел статистические показатели работы фонда «Сколково» и обсудил вопросы появления в России умных городов (см. видео его выступления).

Как прошел «CNews FORUM Кейсы 2019»

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета 2019 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» прошло в Москве 11 июня. Главной темой форума стала практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей.

На мероприятии ИТ-лидеры России рассказали о своих успешных и неудачных кейсах цифровизации, о подводных течениях отрасли, о конкретных экономических преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.

Программа «CNews FORUM Кейсы» включила тематические секции: «Умный город», «Банки», «Информационная безопасность», «Оптимизация ИТ-инфраструктуры» и «ИТ в промышленности».

Мероприятие посетило более 500 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны. На форуме прозвучало свыше 60 докладов.