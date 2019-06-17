Центробанк подумывает о запуске в России цифровой валюты

Глава Центробанка назвала причины, по которым в России откладывается запуск национальной цифровой валюты — это незрелость соответствующих технологий, в том числе распределенного реестра, и неготовность общества отказаться от наличных.

Позиция Центробанка

Центробанк не намерен в ближайшее время запускать собственную цифровую валюту, хотя в целом рассматривает такую возможность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу банка Эльвиру Набиуллину. Заявление прозвучало во время ее выступления на студенческой конференции в Сколково.

«Central Bank Digital Currency [цифровая валюта центробанков] не может быть реализована немедленно, тем не менее многие центральные банки, в том числе российский ЦБ, изучают такую возможность», — приводит слова Набиуллиной ТАСС.

Причины задержки

Набиуллина назвала две причины, по которым запуск цифровой валюты нельзя осуществить немедленно. Одной из причин является то, что следует учитывать надежность соответствующих технологий. Глава Центробанка поясняет, что речь идет не о частных активах, а о национальной валюте, которая будет функционировать по всей стране. Соответственно, ее работа должна быть бесперебойной. Для этого технологии, включая распределенный реестр, должны быть зрелыми, отмечает Набиуллина.

Вторым препятствием для запуска является неготовность российского общества на данный момент отказаться от наличных денег. Набиуллина отмечает, что наличная форма расчета востребована не только в России, но и в ряде других стран, хотя некоторые другие страны уже практически вывели ее из обихода.

При этом приверженность пользователей к наличному расчету глава Центробанка не связывает со стремлением совершать какие-то сомнительные операции. Набиуллина полагает, что людям зачастую просто важна приватность и анонимность.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина

Кроме того, глава Центробанка отметила, что цифровую валюту следует сравнить с другими технологиями, в том числе с системой быстрых платежей, чтобы изучить ее преимущества.

Работа над крипторублем

В ноябре 2018 г. CNews писал, что в России может появиться крипторубль — полноценный аналог фиатного рубля, его виртуальная копия. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков тогда заявил, что «крипторубль — это тот же российский рубль, только в зашифрованном виде. Он отслеживает денежный оборот между участниками блокчейна, делая его полностью прозрачным». Предполагается, что между крипторублем и обычным рублем не будет разницы в курсе. По мнению Аксакова, крипторубль появится тогда, когда технология блокчейн станет значимой частью российской экономики.

В 2017 г. Центробанк заявил, что работает над пилотными проектами по созданию национальной российской криптовалюты. На тот момент все заинтересованные регуляторные органы соглашались, что это необходимость и «будущее» страны. Похожие планы были у Великобритании, Китая и Сингапура. Исследовав возможность создания электронной валюты в России, Центробанк пришел к выводу, что в ее основе должно лежать распределение реестров.

Запрет криптовалют в России

На днях стало известно, что Госдума планирует ввести административную ответственность за любые действия с криптовалютой, не предусмотренные российским законодательством. Нелигитимными будут считаться все действия с криптовалютой — майнинг, организация и выпуск, обращение, открытие пунктов обмена и т. д. Сейчас эти действия законодательством никак не регулируются.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ 2019), Аксаков предположил, что закон «О цифровых финансовых активах», разработанный с целью регулирования любых действий с криптовалютой на территории России и внесенный на рассмотрение в Госдуму в марте 2018 г., может быть принят до конца июня 2019 г. По словам Аксакова, закон был отложен в 2018 г. из-за требований FATF — группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Наказанием для майнеров и всех, кто так или иначе связан с криптовалютами, станет штраф. Примечательно, что россиянам все же разрешат владеть биткоинами, но лишь в порядке исключения — штрафа за них не будет только в том случае, если криптотокены были приобретены по иностранному праву в заграничных пунктах обмена и продажи. Аналогичное действие, произведенное на территории России, неизбежно повлечет за собой административную ответственность.