Власти США хотят ввести предвыборную цензуру в интернете. Законопроект уже в Конгрессе

В США предложены поправки к законодательству, которые заставят Facebook, Twitter, YouTube и другие крупные платформы отвечать за содержание пользовательских публикаций. Чтобы этого избежать, компаниям придется проходить сторонний аудит методов фильтрации контента на предмет политической предвзятости. Правозащитники боятся, что таким образом власти смогут осуществлять цензуру высказываний пользователей в интернете.



Предложение Хоули

В американское законодательство могут быть внесены изменения, которые возложат на крупные интернет-площадки ответственность за содержание контента, размещаемого пользователями. Соответствующие поправки были предложены сенатором-республиканцем от штата Миссури Джошем Хоули (Josh Hawley), причем его законопроект уже зарегистрирован в Конгрессе.

В настоящий момент крупные интернет-площадки, такие как Facebook, Twitter и YouTube, не несут ответственности за то, какие материалы на них размещают пользователи. Этот иммунитет гарантирован им Секцией 230 закона «О соблюдении приличий в коммуникациях» (Communications Decency Act, CDA), который был принят в 1996 г.

Идея ограничить этот иммунитет получила в последние годы в поддержку как республиканцев, так и демократов, поскольку интернет-компании ведут борьбу за то, чтобы сохранять на своих площадках опасный контент, начиная от пропаганды терроризма и заканчивая материалами, свидетельствующими об иностранном вмешательстве в избирательный процесс в США, пишет CNBC.

Если предложенные поправки вступят в силу, то интернет-площадкам придется создать системы фильтрации контента, через которые будут проходить все материалы, опубликованные пользователями. Задействованных на данный момент алгоритмов и людей-модераторов будет недостаточно. В результате крупным интернет-компаниям, которые зависят от контента, генерируемого пользователями (а это в первую очередь все крупные соцсети), придется фундаментально изменить свои бизнес-модели.

Кого это затронет и как спастись

Законопроект Хоули, получивший название «Окончание поддержки закона об интернет-цензуре» (Ending Support for Internet Censorship Act), подразумевает, что небольшие и средние интернет-компании сохранят иммунитет. Ответственность за пользовательский контент будет возложена только на платформы, ежемесячная аудитория которых насчитывает более 30 млн активных пользователей в США и 300 млн — в мире. Или же глобальная выручка компании должна составлять более $500 млн в год.

Сенатор Джош Хоули и президент Дональд Трамп

Однако даже крупные компании могут вернуть себе иммунитет в индивидуальном порядке. Для этого им придется проводить сторонний аудит своих алгоритмов и методов фильтрации контента — чтобы доказать Федеральной торговой комиссии (FTC), что эти алгоритмы и методы «политически нейтральны». Если после такой проверки FTC проголосует за возвращение иммунитета компании квалифицированным большинством голосов, то с площадки будет снята ответственность за пользовательский контент. Возобновлять иммунитет по этой схеме придется каждые два года.

Критика законопроекта

Некоммерческая правозащитная организация Фонд электронных рубежей (EFF) протестует против отмены Секции 230, поскольку она защищает не только технологические компании, но и СМИ, снимая с них ответственность за то, что пользователи говорят в комментариях к материалам на их сайтах.

Объединение «Американцы за процветание» также выступает против инициативы Хоули. По мнению участников группы, отмена Секции 230 создаст сценарий, при котором у правительства будет возможность цензурировать высказывания граждан и определять, что можно, а что нельзя говорить онлайн.

Выборы под угрозой

Напомним, в ноябре 2020 г. в США пройдут очередные президентские выборы. Действующий президент страны Дональд Трамп (Donald Trump) объявил сегодня об официальном старте своей избирательной кампании.

Предыдущие выборы президента США были омрачены скандалом вокруг британской компании Cambridge Analytica. Созданная в 2013 г., компания специализируется на анализе данных пользователей интернета и использовании их в ходе предвыборных кампаний. О вмешательстве Cambridge Analytica в избирательный процесс заговорили после того, как во время президентской предвыборной гонки в США в 2016 г. она смогла эффективно раскрутить малопопулярного кандидата в президенты, респуликанца Теда Круза (Ted Cruz), а после его выхода из гонки поддержала Трампа, ставшего в итоге президентом.

В 2015 г. профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган (Aleksandr Kogan) создал в соцсети Facebook приложение, которое позволило Cambridge Analytica получить и затем использовать в политических целях данные примерно 87 млн пользователей Facebook. Соцсеть просила компанию удалить данные, но этого не произошло. Когда о сборе данных стало известно, Facebook пришлось принять ряд мер по защите приватности пользователей на фоне разразившегося скандала.

В частности, Марку Цукербергу (Mark Zuckerberg) пришлось свидетельствовать на тему защиты данных пользователей Facebook в парламенте США. Кроме того, Facebook приостановил работу примерно 200 приложений, которые имели доступ к большим объемом информации о пользователях до 2014 г., когда соцсеть значительно ограничила набор данных, доступных сторонним проектам. Также соцсеть аннулировала более 20 соглашений с производителями смартфонов о передаче им данных пользователей, хотя большая часть таких соглашений по-прежнему остается в силе.