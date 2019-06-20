На нарушениях ПДД заработают миллиарды «Ростех», ГЛОНАСС и бывшая компания жены Никифорова

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Минкомсвязи хочет сделать единым исполнителем систем автоматической фиксации нарушений ПДД компанию «ГЛОНАСС-БДД», созданную «Ростехом», АО ГЛОНАСС и группой «Сотка Высоток». «Сотка Высоток» это владелец аналогичной системы «Автодория», созданной супругой экс-министра связи Светланой Никифоровой.

Единый исполнитель систем фиксации нарушений ПДД

Минкомсвязи готовит проект распоряжения Правительства «об определении единого исполнителя работ и услуг, связанных с применением и эксплуатацией в установленном порядке специальных технических средств для выявления и фиксации нарушений требований законодательства РФ о безопасности дорожного движении». Это следует из телеграммы министра Константина Носкова, опубликованной Telegram-каналом «Нецифровая экономика».

В телеграмме Константин Носков ссылается на два поручения Президента России Владимира Путина от 16 и 31 мая 2019 г., а также на поручение вице-премьера Максима Акимова от 5 июня 2019 г. Согласно телеграмме, единым исполнителем планируется назначить ООО «ГЛОНАСС БДД».

Сколько заработают разработчики новой системы

Телеграмма была направлена высшим должностным лицам субъектов федерации. В ней Носков просит в максимально короткий срок дать ответ о заинтересованности субъектов федерации в следующей модели контрактации: аренда камер фото- и видеофиксации от 65 тыс. руб. до 95 тыс. руб. в месяц либо от 150 руб. до 250 руб. за услугу предоставления информации о выявленном факте нарушения правил дорожного движения (ПДД),

Кроме того, министр связи просит дать информацию о количестве необходимых зон контроля нарушений ПДД на автодорогах и об ответственных органах субъектов федерации.

Единым исполнителем систем автоматической фиксации нарушений ПДД станут «ГЛОНАСС-БДД»,

АО ГЛОНАСС и группа «Сотка Высоток», владеющая системой «Автодория»,

созданной женой прошлого министра связи

Авторы Telegram-канала «Нецифровая экономика» отмечают, что сейчас в России работает 10,8 тыс. стационарных камер. За 2018 г. они зафиксировали 106 млн нарушений.

Соответственно, при модели с абонентской платой будущий единый исполнитель сможет зарабатывать в год от 8,42 млрд руб. до 11,6 млрд руб. При использовании модели с оплатой за каждое нарушение выручка получится на уровне 15,9 млрд руб. – 26,5 млрд руб.

В пресс-службе Минкомсвязи подтвердили, что указанная телеграмма действительно рассылалась. «Мы хотим услышать мнение регионов, после чего будем делать дальнейшие выводы и принимать решение», - сказал СNews представитель ведомства Евгений Новиков.

Кто стоит за «ГЛОНАСС БДД»

Согласно данным базы «Контур - Фокус», ООО «ГЛОНАСС БДД» (полное название – «ГЛОНАСС – Безопасность дорожного движения») зарегистрирована в городе Иннополис республики Татарстан. Компания на 34% принадлежит госкорпорации «Ростех», на 30% подконтрольному государству АО ГЛОНАСС (оператор системы экстренного реагирования на ДТП «Эра – ГЛОНАСС»).

Оставшиеся 35% в «ГЛОНАСС БДД» принадлежат другой компании из Татарстана – ООО «Сотка Высотка». Она принадлежит своему же гендиректору Артему Лопатину, который также возглавляет «ГЛОНАСС БДД».

След Николая Никифорова

В группу «Сотка Высоток» также входит компания Межрегиональная инфраструктурная группа», которая реализует проект обеспечения непрерывного покрытия сотовой связь вдоль автодорог в республике Татарстан. Кроме того, «Сотка Высоток» в 2018 г. приобрела 70% в разработчике систем автоматической фиксации нарушений ПДД «Автодория».

Ранее «Автодория» находилась под контролем фонда «Стартобаза» Светланы Никифорова, жены бывшего министра связи Татарстана и экс-министра связи России Николая Никифорова. Система «Автодория» представляет из себя набор камер, установленных вдоль определенного участка дороги.

Камеры определяют номер проезжающей машины, координаты и скорость в начале и в конце определенного участка дороги. Полученные данные передаются в Единый вычислительный центр, который вычисляет среднюю скорость на дороге, и, если она превышает допустимую, Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) выставляет штраф нарушителю.

Внедрение системы началось в 2013 г., соответствующий проект был одобрен занимавшим в то время пост вице-премьера Игорем Шуваловым. Система была внедрена в полутора десятках регионов, включая Москву и Татарстан.

Однако постепенно «Автодория» стала сдавать свои позиции. В 2017 г. от нее отказались власти Москвы, в 2018 г. - власти Татарстана. Кроме того, вице-премьер Максим Акимов выступил против создания систем контроля безопасности дорожного движения путем государственно-частного партнерства.

Теперь же получается, что «Автодория» получила нового владельца, который, в свою очередь, нашел влиятельных партнеров в лице «Рсотеха» и АО «ГЛОНАСС». В результате создаваемый союз может стать единым исполнителем в сфере систем фото-и видеофиксации нарушений ПДД. Пресс-службы «Ростеха», АО «ГЛОНАСС» и «Сотки Высоток» к моменту публикации не ответили на запросы CNews по данному вопросу.