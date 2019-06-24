Новый удар. Китайские суперкомпьютеры лишились комплектующих из США

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Власти США внесли в «черный список» крупного китайского производителя суперкомпьютеров и китайского же разработчика чипов, которому лицензирует свои технологии AMD. Теперь эти компании не смогут закупать американские технологии и компоненты. Ранее в этом же списке оказалась Huawei.



Пополнение в списке

Министерство торговли США добавило в «черный список» несколько китайских компаний и государственных учреждений, задействованных в сфере суперкомпьютерных вычислений для военных нужд. Теперь эти структуры не смогут закупать технологии и компоненты у американских компаний без разрешения государства.

В общей сложности в список было добавлено пять структур: компании Sugon, Higon, Chengdu Haiguang Integrated Circuit и Chengdu Haiguang Microelectronics Technology, а также Цзяннаньский университет компьютерных технологий. Также в список были внесены различные названия, под которыми работают данные компании.

Чем занимаются новые компании

Цзяннаньский университет компьютерных технологий принадлежит 56 исследовательскому институту генерального штаба Народно-освободительной армии Китая, его целью является поддержка военной модернизации Китая, сообщает Министерство торговли США.

Основанная в начале 1990-х гг. Sugon специализируется на исследованиях, развитии и производстве высокопроизводительных компьютеров, серверов общего назначения и СХД, источников питания, систем охлаждения а также предоставляет услуги по разработке ПО, системной интеграции и технической поддержке.

В последней редакции топ-500 суперкомпьютеров мира, вышедшей в июне 2019 г., суперкомпьютеру Sugon удалось подняться на 43 место. В общей сложности в топ-500 представлено 63 суперкомпьютера компании. На долю Sugon приходится 6,2% вычислительной мощности всех систем, вошедших в рейтинг.

Крупный производитель суперкомпьютеров попал под санкции США

Министерство торговли США утверждает, что Sugon участвует в деятельности, подрывающей национальную безопасность и противоречащей внешнеполитическим интересам США. Сама компания не скрывает, что сотрудничает с правительством Китая.

Связь с AMD

Higon (Chengdu Haiguang Integrated Circuit Design) — это разработчик полупроводников без собственных производительных мощностей, основанный в 2016 г. Компания разрабатывает и продает решения на базе архитектуры x86 для китайского северного рынка. Является совместным предприятием AMD и холдинга Tianjin Haiguang Advanced Technology Investment (THATIC), частично принадлежащего Sugon. Chengdu Haiguang Microelectronics Technology — это еще одно совместное предприятие AMD и THATIC.

Через THATIC, созданный КНР и AMD в 2016 г., американская AMD лицензирует свои чипы для китайских компаний. Холдинг получил лицензию на использование архитектуры Zen в производстве собственных процессоров. В начале июня 2019 г. AMD сообщила о прекращении лицензирования своих процессорных х86-архитектур Китаю. Это означает, что Китай больше не будет получать доступ к актуальным разработкам компании, к которым относится и новейшая архитектура Zen 2, лежащая в основе процессоров Ryzen третьего поколения (предварительный анонс состоялся в январе 2019 г.) и серверных чипов EPYC Rome.

Старые фигуранты списка

В 2015 г. Министерство торговли США внесло в «черный список» Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая. В качестве причины было указано, что университет использует многоядерные процессоры, платы и сопроцессоры американского происхождения для производства суперкомпьютеров, задействованных в симуляции ядерного взрыва и военных действий.

Теперь же министерство сообщает, что с 2015 г. университет совершал закупки под новым именем — Hunan Guofang Kei University. Это название, как и четыре новых адреса, были добавлены в список.

Меры против Huawei

Напомним, в «черном списке» Министерства торговли США с начала мая находится китайская Huawei, которая попала под удар президента США Дональда Трампа (Donald Trump), развязавшего торговую войну с Китаем. В течение мая 2019 г. по приказу администрации Трампа работу с Huawei прекратили Google, Intel, Qualcomm и Broadcom.

Поддержку американским компаниям оказала и британская ARM, отозвавшая у Huawei лицензию на свою архитектуру для мобильных процессоров. Это лишило Huawei возможности выпускать собственные чипы Kirin. Немного позже к санкциям присоединилась Microsoft, по решению руководства которой Huawei больше не вправе устанавливать на свои ноутбуки ОС семейства Windows и получать обновления для них. Затем Facebook запретила предустанавливать свои приложения на гаджеты Huawei.

Также Huawei существенно ограничили в правах в организации Wi-Fi Alliance, занимающейся разработкой новых и продвижением существующих стандартов технологии Wi-Fi. Кроме того, Huawei исключили из состава ассоциации SD Association, что автоматически лишило ее возможности использовать в своих смартфонах карты памяти microSD, наиболее популярные в своем сегменте.

В середине июня стало известно, что власти США отсрочили санкции против Huawei, касающиеся полного запрета использования ее технологий в стране, до 2021 г.