«Яндекс.касса» подружилась с WeChat Pay, главной платежной системой Китая

WeChat Pay для онлайн-сервисов

Компания «Яндекс» интегрировала в сервис «Яндекс.касса» полноценную поддержку платежной системы WeChat Pay, популярной в Китае и входящей в состав мессенджера WeChat, для интернет-магазинов и онлайн-сервисов. Теперь клиенты «Яндекс.кассы», работающие в онлайне, смогут принимать платежи через эту платежную систему.

Новая функция «Яндекс.кассы» нацелена на тех, кто ведет или планирует начать вести бизнес с КНР. Это могут быть любые торговые онлайн-площадки, сервисы доставки еды и заказа такси и многие другие виды предпринимательской деятельности.

Поддержка WeChat Pay была впервые интегрирована в «Яндекс.Кассу» в ноябре 2018 г., но поначалу исключительно для офлайн-клиентов. В число первых пользователей «Кассы», подключивших WeChat Pay, вошли сеть магазинов «Ситилинк» и магазины беспошлинной торговли Sheremetyevo Duty Free Heinemann.

Мессенджер WeChat, в состав которого входит платежная система WeChat Pay – самое популярное средство коммуникации в Китае. Ежемесячная аудитория активных пользователей превышает 1 млрд человек в масштабах всего мира, а ежедневная аудитория превышает 902 млн.

WeChat Pay теперь доступна как офлайн-, так и онлайн-клиентам «Яндекс.кассы»

В WeChat реализованы все функции современного мессенджера, включая обмен текстовыми сообщениями и медиаконтентом, голосовые и видеовызовы. За счет встроенной WeChat Pay он стал одним из самых востребованных платежных сервисов в КНР – пользователи оплачивают посредством него как товары в магазинах, так и разнообразные услуги. WeChat – это кроссплатформенный мессенджер. На июнь 2019 г. он доступен под Android, iOS, macOS и Windows в виде отдельных приложений, а также в виде веб-версий, доступных через браузер с любого мобильного или настольного устройства. Помимо этого, существуют клиенты под Windows Phone и Symbian OS, но ввиду прекращения поддержки этих платформ свежие версии мессенджера под них не выпускаются. WeChat доступен на 20 языках мира, включая русский.

Комиссии и ограничения

Потребитель, оплачивающий товар или услугу на сайте, подключенном к «Яндекс.кассе», посредством WeChat Pay, не будет дополнительно оплачивать еще и комиссию – ее, согласно правилам сервиса, выплатит сам продавец. Как стало известно Cnews, размер комиссии определяется индивидуально для каждой компании. Комиссия за транзакцию при приеме платежа через WeChat Pay будет ниже, чем при приеме платежа с банковской карты.

Все средства на оплату покупки система спишет со счета пользователя в мессенджере WeChat. Также возможна настройка списания с банковской карты, привязанной к профилю WeChat.

При расчете с ресурсом, подключенным к «Яндекс.кассе», при помощи WeChat Pay есть определенные ограничения на максимальный размер списываемой суммы. Размер одной транзакции не может превышать 646 тыс. руб., а суммарная стоимость всех покупок, сделанных за сутки, не может быть выше 1,3 млн руб.

Подключение WeChat Pay

«Яндекс» максимально упростила процесс подключения WeChat Pay. Действующим клиентам «Яндекс.кассы» необходимо лишь заключить дополнительное соглашение – внесение изменений в настройки сервиса не потребуется.

Для новых клиентов «Кассы» алгоритм тоже довольно простой. Сперва нужно подписать договор на подключение к сервису и затем активировать нужное платежное решение.

Другие способы оплаты

«Яндекс.касса» представляет собой сервис по приему платежей в режиме онлайн в пользу индивидуальных предпринимателей, некоммерческих организаций и юридических лиц, контролируемый платежным сервисом «Яндекс.деньги». Проект был запущен в октябре 2013 г., и по состоянию на июнь 2019 г. он действует в ряде стран мира, включая Армению, Белоруссию, Грузию, Казахстан и Латвию.

«Яндекс.касса» работает с различными источниками платежей

Для приема платежей клиенты «Кассы» могут использовать не только WeChat Pay, но также «Яндекс.деньги» и другие электронные кошельки, платежные системы Apple Pay и Google Pay, бота в мессенджере Telegram, мобильные и интернет-банкинги Сбербанка, Альфа-Банка, Тинькофф Банка и Промсвязьбанка. Помимо этого, платежи могут поступать через QR-коды и счета мобильных телефонов покупателей.

WeChat Pay в России

Запуск платежной системы WeChat Pay на территории России состоялся в начале лета 2018 г. Оператором транзакций WeChat Pay в России стала международная платежная система Sendy, которая позволяет производить оплату с мобильного устройства с помощью QR-кода. На момент начала работы сервис был доступен на территории России исключительно для граждан Китая. Он позволял оплачивать покупки на сумму до 200 юаней (1800 руб. по курсу ЦБ на 25 июня 2019 г.). Такую же сумму можно отправить другому пользователю, используя знаменитые «красные конверты» WeChat. Кроме того, через WeChat Pay можно оплатить проезд в скоростных поездах, междугородних автобусах и самолетах. Также пользователь может вызвать и оплатить такси, заказать еду на дом, купить билет в кино, оплатить коммунальные услуги и сделать пожертвование на благотворительные цели.

Добавим, что в марте 2019 г. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обяжет иностранные платежные системы открывать в России представительства и регистрироваться в Центробанке. Платежным сервисам типа AliPay и WeChat запретят переводить деньги клиентам-резидентам и предоставлять им электронные средства платежа.