Из Apple ушел главный дизайнер, создатель iPhone, iPad, MacBook

Apple без Айва

Компанию Apple покинет ее главный директор по дизайну (Chief Design Officer, CDO) Джонатан «Джони» Айв (Jonathan «Jony» Ive). Точные сроки его ухода на момент публикации материала оставались неизвестными, но Apple останется без него до конца 2019 г.

Джони работал над обликом подавляющего большинства современных продуктов Apple, как программных, так и аппаратных, включая ноутбуки, смартфоны, планшетные компьютеры и интерфейс мобильной платформы iOS. Впрочем, новая продукция Apple не останется без контроля Айва – из компании он ушел исключительно формально.

Собственное дело

Увольнение Айва из Apple связано с желанием основать собственную дизайнерскую компанию. Название утверждено – она будет известна как LoveFrom, а ее офис будет находиться в Калифорнии (США). Вместе с Айвом в LoveFrom перейдет и дизайнер Марк Ньюсон (Marc Newson), примкнувший к Apple в 2014 г.

Джони Айв не оставит Apple без своего таланта

Компания, по словам Айва, начнет свою работу в 2020 г., и первым (и, возможно, на неопределенное время единственным) ее клиентом станет сама Apple. Таким образом, Джони Айв продолжит курировать разработку дизайна продуктов компании из Купертино, о чем он сообщил в интервью Financial Times. «Несмотря на то, что я не буду входить в число сотрудников Apple, я по-прежнему буду вовлечен в процесс разработки новых продуктов – надеюсь, в течение еще многих лет», – сказал Айв. Другие подробности о LoveFrom и списке ее потенциальных клиентов на 28 июня 2019 г. были неизвестны.

Роль Айва в истории Apple

Джони Айв был принят на работу в Apple в 1992 г., когда ему было 25 лет. Его кандидатуру утвердил сам Стив Джобс (Steve Jobs), основатель компании. Дизайнерское подразделение Apple Айв возглавил спустя три года, в 1996 г., а в общей сложности он посвятил работе в компании 27 лет своей жизни.

Айв и основатель Apple Стив Джобс

Джони Айв принимал непосредственное участие в разработке облика первого поколения моноблочных ПК iMac, вышедшего в 1998 г., а также в создании всех существующих модификаций плеера iPod, первая генерация которого изменила мир портативных музыкальных плееров. Фактически, Айв создал дизайн всех гаджетов Apple, получивших всемирное признание. Список включает планшет iPad, ультратонкий ноутбук MacBook Air и смартфон iPhone, с которого началась современная эпоха мобильных гаджетов с «пальцевым» управлением. Беспроводные наушники AirPods – тоже его рук дело.

К разработке дизайна мобильной платформы iOS Айв примкнул в 2012 г. после ухода из Apple Скотта Форстала (Scott Forstall). Уже под его руководством система приобрела современный «плоский» вид, полностью сменив стиль интерфейса с выходом iOS 7 в 2013 г.

Айв и действующий гендиректор Apple Тим Кук

Отдельно следует отметить причастность Джони Айва к созданию дизайна действующей штаб-квартиры Apple – Apple Park в Купертино (Калифорния, США). К проработке проекта Айв приступил в 2010 г., в точности следуя указаниям Стива Джобса – основатель Apple хотел, чтобы в новом офисе было максимальное количество растений. Строительство Apple Park стартовало в 2013 г. и завершилось в 2017 г., и около 80% территории штаб-квартиры покрывают зеленые насаждения.

После смерти Стива Джобса в 2011 г., по данным ВВС, появились предположения, что Джони Айв, после всех его заслуг перед Apple, может стать ее новым генеральным директором. Этого, однако, не произошло – с 2011 г. компанию возглавляет преемник Джобса Тим Кук (Tim Cook).

Посвящение Айва в рыцари

В 2012 г. Айв был посвящен в рыцари-командоры ордена Британской империи (KBE), став сэром.

Кадровые перестановки в Apple

После ухода Айва у дизайнерского подразделения Apple появятся двое управляющих. Ими станут вице-президент по индустриальному дизайну Эванс Хэнки (Evans Hankey) и вице-президент по дизайну пользовательского интерфейса Алан Дай (Alan Dye).

Дай и Хэнкси на протяжении многих лет принимали непосредственное участие в проработке дизайна продуктов Apple, и после перехода смены Айвом места работы подчиняться они будут непосредственно Джеффу Уильямсу (Jeff Williams), главному операционному директору Apple. Сам Уильямс руководил процессом создания облика смарт-часов Apple Watch, первое поколение которых Apple представила осенью 2014 г.