В России началась легализация электронных трудовых книжек

Власти подготовили законопроекты, которые обеспечат переход россиян на электронные трудовые книжки с начала 2021 г. Чтобы продолжать вести бумажную книжку, гражданам нужно будет писать специальное заявление. Работник сможет запросить данные о своей трудовой деятельности и получить их как в электронной, так и в бумажной форме.



Одобренные законопроекты

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроекты, которые введут в России электронные трудовые книжки. Сведения о трудовой деятельности будут фиксироваться в электронном формате, и именно этот формат будет основным источником данных о деятельности и стаже работника. Сейчас основным источником данных является бумажная трудовая книжка.

По данным на сайте правительства России, в общей сложности было одобрено три законопроекта, которые вносят изменения в Трудовой кодекс, закон об индивидуальном учете в системе пенсионного страхования и Кодекс об административных правонарушениях соответственно. Документы были подготовлены Минтруда в рамках реализации федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» нацпрограммы «Цифровая экономика». Следующим шагом станет их рассмотрение на заседании правительства.

В случае принятия законопроекты должны облегчить работникам и работодателям получение и предоставление информации о трудовой деятельности. У дистанционных работников появятся более широкие возможности трудоустройства. Поскольку данные будут храниться в информационной системе Пенсионного фонда, они будут в большей безопасности. Работодателям не придется тратиться на приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых книжек. Также законопроекты должны поспособствовать защите прав работников и обеспечить оперативную и корректную подачу данных о трудовой деятельности в Пенсионный фонд.

Ранее CNews писал, что в России готовится законопроект об учете трудовой деятельности граждан в электронном виде, а также создается система учета данных о трудовой деятельности работников.

Переход на электронные книжки

Первый законопроект даст возможность вести сведения о трудовой деятельности граждан в электронном формате, причем закрепит за этим форматом статус основного источника информации о трудовой деятельности и стаже. В электронном виде будут фиксироваться данные о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения трудового договора. Работодатели будут подавать эти сведения в информационную систему Пенсионного фонда.

С начала 2021 г. повсеместное ведение бумажных трудовых книжек будет прекращено. Существующие книжки будут выданы на руки работникам, работодатели больше не будут отвечать за их хранение. С этого момента все данные будут фиксироваться в электронной форме, и на сотрудников, впервые устроившихся на работу, бумажная трудовая книжка заводиться не будет. Те граждане, которые желают, чтобы работодатель по-прежнему вел для них бумажную книжку, должны подать об этом письменное заявление до конца 2020 г.

В 2021 г. россиян ожидает переход на электронные трудовые книжки

У самого работника будет возможность получить данные о своей трудовой деятельности как в электронной форме, так и в виде бумажной выписки. Запросить сведения он сможет у последнего работодателя, в МФЦ, в Пенсионном фонде и на Едином портале госуслуг.

Если работодатель при увольнении выдает работнику сведения о его трудовой деятельности с задержкой, или некорректно формулирует причины увольнения, он должен будет возмещать работнику неполученный им заработок.

Эксперты полагают, что изменения в Трудовом кодексе коснутся примерно 60 млн работников и 8,4 млн хозяйствующих субъектов, в том числе предпринимателей без юрлица.

Представление данных в Пенсионный фонд

Второй законопроект закрепит за работодателями и страхователями обязанность с начала 2020 г. представлять в информационную систему Пенсионного фонда сведения о трудовой деятельности застрахованных граждан. С этой целью в индивидуальный лицевой счет будет добавлен раздел «Сведения о трудовой деятельности».

В данном разделе будут представлены сведения о месте работы, выполняемой работе и ее периодах, включая сведения о приеме на работу, наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации, разряда, класса, категории, уровня квалификации. Кроме того, фиксации подлежат сведения о переводах на другую работу, об увольнении и основаниях прекращения трудового договора, а также данные о соответствующих документах, являющихся основаниями для оформления трудовых отношений.

Работодатели будут подавать данные в Пенсионный фонд ежемесячно — не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. Если работник был принят на работу или уволен, данные должны быть представлены не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда был подписан соответствующий документ.

Ответственность за непредставление данных

Если работодатель представит неполные или недостоверные данные, или просто подаст их с задержкой, он понесет административную ответственность за нарушение трудового законодательства. Пенсионный фонд будет передавать информацию о таких правонарушениях в Роструд в электронной форме через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

Согласно третьему законопроекту, за совершение такого правонарушения два и более раза в течение года работодатель будет получать предупреждение.