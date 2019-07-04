Внесен закон о запрете смартфонов и ПК без предустановленного российского ПО. Нарушителям грозят миллионные штрафы

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Новый запрет

В Госдуму внесен пакет из трех законопроектов, предусматривающих внесение поправок в законы «О защите прав потребителей», «О защите конкуренции» и в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Автором законопроектов выступил депутат Госдумы от партии ЛДПР Сергей Жигарев.

Инициатива Жигарева предполагает введение запрета продажи на территории России устройств, на которых не предустановлено российское программное обеспечение. Он касается смартфонов, компьютеров, телевизоров с функцией «Смарт-ТВ», а также другого пользовательского оборудования, позволяющего подключаться к интернету, следует из текста пояснительной записки к проекту поправок к закону «О защите прав потребителей».

Нарушителям закона грозят серьезные штрафы. Индивидуальным предпринимателям – на сумму в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб., юридическим лицам – на сумму от 500 тыс. до 1 млн руб.

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Российским предлагается считать ПО из специально создаваемого реестра предустанавливаемых программных средств. Оператора данного реестра и порядок его ведения должно определить правительство.

По задумке авторов инициативы, подобные меры помогут защитить интересы российских интернет-компаний от «злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий», то есть они направлены на борьбу с доминирующим положением американских корпораций Google, Apple, Microsoft, ПО которых установлено на подавляющем большинстве гаджетов во всем мире вообще и в России в частности.

Внезапный отзыв законопроектов

В 12:23 по московскому времени 4 июля 2019 г. в Системе обеспечения законодательной деятельности (ФГИС АСОЗД) были зарегистрированы документы об отзыве Сергеем Жигаревым всех трех ранее предложенных к рассмотрению законопроектов на основании пункта «б» части 6 статьи 112 Регламента Государственной Думы.

Этот пункт Регламента позволяет без объяснения причин отозвать внесенный законопроект до его принятия или одобрения в первом чтении путем подачи письменного заявления на имя председателя Госдумы или на основании соответствующего решения субъекта права законодательной инициативы – коллегиального органа.

Реакция Минкомсвязи

В Минкомсвязи считают, что законопроекты, обязывающие предустанавливать российское ПО в гаджеты, не могут быть приняты без обсуждения с производителями и экспертным сообществом, а сама идея ограничивает права потребителей. Об этом в 12:33 сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Очевидно, что такой пакет поправок должен широко обсуждаться со всеми заинтересованными сторонами, с производителями как ПО, так и гаджетов, с ретейлерами, с представителями потребителей», – цитирует агентство пресс-секретаря министерства Евгения Новикова, которому, по его собственным словам, «неизвестно о широких обсуждениях инициативы».

Новиков также отметил, что изменения предлагается внести, в том числе в закон «О защите прав потребителей», а принуждение производителей к предустановке конкретных программ кажется ему ограничением таких прав.

Инициатива Минкомсвязи и концепция ФАС

Это не первая попытка российских властей заставить производителей потребительской электроники предустанавливать отечественный софт на свою продукцию.

В конце июня 2019 г. CNews сообщал о готовности законопроекта об обязательной предустановке российских приложений на смартфоны и ПК, разработанного Минкомсвязи.

В соответствии с ним, предустановке подлежат мессенджеры, карты, поисковики и другие типы приложений. Список категорий программ, назначенных к предустановке, должно составить правительство. Сколько именно российских приложений придется предустанавливать, в законопроекте не говорилось.

Законопроект Минкомсвязи во многом перекликается с концепцией Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о предустановке на смартфоны российских приложений, о которой CNews писал в конце января 2019 г.

Концепция ФАС подразумевала установку на устройства российских браузеров, антивирусных решений, программ для мгновенного обмена сообщениями, а также приложений геопозиционирования, в том числе навигаторов и картографических сервисов. Кроме того, в рамках концепции производителей гаджетов предлагалось обязать предоставлять конечному пользователю возможность полного удаления всех предустановленных зарубежных приложений.

Впервые о разработке закона, направленного против западной монополии на российском рынке ПО, стало известно в апреле 2018 г., когда ФАС представила первый проект «дорожной карты» развития конкуренции в сфере информационных технологий. Уже тогда документ предусматривал обязательную предустановку российского ПО на распространяемые в стране устройства.