Вдвое сократилась прибыль Samsung

Квартальная операционная прибыль Samsung упала на 56% в связи со спадом на рынке памяти, вызванным торговой войной между США и Китаем. Компания также испытывает трудности с продажами экранов для смартфонов, причина — недостаточный спрос на iPhone X, где эти экраны используются.



Прибыль Samsung

По итогам II квартала 2019 г. операционная прибыль Samsung упала на 56% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила $5,6 млрд, сообщает Bloomberg.

Bloomberg связывает проблемы Samsung с уязвимым положением, в котором находятся производители памяти — по ним больно ударила торговая война США и Китая. Китай является источником значительной части доходов Samsung. К непосредственным последствиям торговой войны относится спад спроса на смартфоны и замедление темпов строительства дата-центров, что привело к спаду цен на рынке памяти.

Проблемы в сегменте памяти

В связи с торговой войной проблемы возникли не только у Samsung — американская Micron Technology, крупнейший производитель памяти в США, сообщила на прошлой неделе, что намерена значительно сократить расходы в финансовом 2020 г. В последнем квартале компания также поделилась планами остановить работу 5% производства.

По словам аналитика HI Investment & Securities Сон Мен Супа (Song Myung-sup), по мере продолжения торговой войны цены на память продолжат падать. Однако продажи памяти Samsung могут остаться стабильными, поскольку китайские заказчики, которые не получают компоненты из США, должны увеличить заказы. Смартфонный бизнес Samsung также должен выиграть из-за санкций, наложенных США на китайскую Huawei, что станет заметно во втором полугодии 2019 г.

Ранее CNews писал, что аналитики TrendForce, аналитического центра при тайваньской бирже DRAMeXchange, опубликовали новый прогноз по динамике развития цен на оперативную память DRAM в IV квартале 2019 г. Это наиболее прибыльный квартал, в связи с ежегодным предновогодним сезоном праздничных покупок. Если ранее эксперты предполагали падение цен на 2-5%, то теперь уже на 10%.

Samsung пострадала от торговой войны между Китаем и США

Как отметили в TrendForce, по итогам 2019 г. об убытках сообщат все компании, работающие в этом сегменте. Аналитики видят основной причиной происходящего на рынке памяти торговую войну между США и Китаем, в том числе планомерное уничтожение компании Huawei.

Сегмент дисплеев

На положении Samsung должно негативно сказаться вступление в силу с 4 июля 2019 г. ограничений, наложенных Японией на поставки в Южную Корею материалов, которые используются в производстве чипов и дисплеев. Это должно задеть также южнокорейскую SK Hynix, конкурента Samsung. Аналитики полагают, что запрет может подорвать южнокорейское производство, но некоторые из них также считают, что он должен послужить фактором роста для цен на память.

Запрет заключается в том, что японским компаниям нужно будет разрешение правительства на экспорт в Южную Корею фторированных полиимидов, которые используются для изготовления экранов смартфонов, и фтористого водорода, применяемого в качестве травильного газа в производстве полупроводников. Япония производит около 90% фторированных полиимидов и 70% травильного газа, что затрудняет поиск альтернативы.

Samsung является крупнейшим производителем OLED-дисплеев, которые используются в том числе в iPhone. В прошлом году в этом сегменте у компании наметился спад, вызванный тем, что спрос на iPhone X оказался меньше ожидаемого. Во II квартале Samsung потребовала у Apple компенсацию за то, что реальные поставки экранов для iPhone оказались ниже договорных оценок.

Запрет является ответной мерой Японии на действия Южной Кореи, Верховный суд которой постановил в октябре, что японская компания Nippon Steel должна выплатить корейцам компенсацию за принудительную работу во время Второй мировой войны. Со своей стороны Япония полагает, что проблема принудительной работы корейцев на японских предприятиях в данный период была в полном объеме решена в 1965 г. при восстановлении дипломатических отношений.