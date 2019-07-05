Россиян заставляют платить за прослушивание бесплатных радиоканалов
Счетная палата проверила РСВО
Счетная палата объявила об итогах проверки деятельности госпредприятия «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО), занимающегося проводным радиовещанием в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Аудиторам не понравилось взимание предприятием платы за трансляцию общедоступных радиоканалов.
Напомним, технология проводного радиовещания появилась в СССР в 1930-х годах XX столетия. Проводные радиоприемники бывают двух видов. Однопрограммные приемники не требуют электричества и транслируют сигнал одной радиостанции - сейчас это «Радио Россия». Трехпрограммный приемник при наличии электричества дополнительно транслирует сигналы радиостанций «Маяк» и «Юность».
В Счетной палате напомнили, что согласно указу Президента России от 2009 г., был сформирован первый мультиплекс каналов цифрового телевидения. В него входят 10 телеканалов и три вышеуказанные радиостанции.
Соответствующие программы должны бесплатно транслироваться всеми операторами платного телевидения, причем как для абонентов, так и для самих каналов. Позднее данное требование было распространено и на телеканалы второго мультиплекса.
Тариф на услуги проводного радиовещания вырос в два раза
Аудитор Счетной палаты Вера Чистова отмечает, что РСВО еще и произвольно устанавливает тарифы на свои услуги. За последнее время цены на услуги предприятия за последние шесть лет повышались девять раз, в результате чего плата за доступ к радиоточке в совокупности увеличилась в два раза - с 56 руб. в месяц до 112 руб. в месяц.
общедоступных радиоканалов, которые должны распространяться бесплатно
При этом, согласно данным Росстата, цены на остальные услуги связи за тот же период выросли только на 13%. В связи с этим в Счетной палате считают необходимым рассмотреть вопрос о введении госрегулирования цен на услуги проводного радиовещания.
Почему проводное радиовещание до сих пор используется
С 1990-х годов с развития FM-вещания спрос на услуги проводного радиовещания стал падать. У многих жителей радиоточки в квартирах оказались замурованы после ремонта. Тем не менее, жители Москвы и Санкт-Петербурга по умолчанию продолжают платить за услуги проводного радио, а все новостройки должны подключаться к соответствующей сети.
Это связано с тем, что сети проводного радиовещания, помимо трансляции радиостанций, могут передавать оповещения об экстренных ситуациях. Кроме того, в Москве отключение от сети проводного радиовещания является отдельной платной услугой.
РСВО было создано в 2013 г. путем объединения сетей проводного радиовещания в Москве и Санкт-Петербурге. Предприятие находится в ведении Федерального агентства связи (Россвязь).
РСВО не готово к приватизации
Предприятие включено в план приватизации на 2017-2019 гг., однако в Счетной палате считают приватизацию РСВО преждевременной. В ходе проверки РСВО на предприятии был найден еще целый ряд нарушений.
Так, у РСВО отсутствует государственная регистрация права собственности на семь объектов недвижимости и права хозяйственного ведения на 15 объектов недвижимости, не завершено межевание земельного участка в Москве, на котором расположены объекты недвижимости, подлежащие приватизации, а в реестре федерального имущества не актуализированы сведения об объектах, подлежащих учету.
Россвязь передала РСВО убыточные активы
Перед приватизацией предприятие должно пройти процесс акционирования. В рамках соответствующих мероприятий РСВО было переданы дополнительные активы, а его уставной капитал оценен в 3,6 млрд руб. Но это сумма не учитывает стоимость переданных активов, 3,5 млрд руб.
Более того, не были просчитаны экономические последствия от передачи данных активов. В результате предприятие, деятельность которого всегда была рентабельной, по итогам 2018 г. получило убытки в размере 346 млн руб. Чистова опасается, что РСВО продолжит получать убытки вплоть до 2021 г., что, в свою очередь, вызовет дальнейшее увеличение тарифов на проводное радиовещание.
Какие именно активы были переданы в РСВО, в сообщении Счетной Палаты не уточняется. Но в 2018 г. глава Россвязи Олег Духовницкий говорил, что агентство передаст РСВО госпредприятие «Мир ИТ». Оно владеет объектами связи, построенными в Краснодарском крае для проведения Олимпиады в 2014 г. - волоконно-оптической сетью и сеть профессиональной радиосвязи стандарта Tetra. Содержание этих объектов требовало господдержки, но с 2016 г. федеральный бюджет перестал выделять средства на эти нужды.
РСВО продавало автомобили родственникам своих сотрудников
Нарушения были выявлены и в хозяйственной деятельности предприятия. При модернизации трех зданий в Москве были нарушены положения Гражданского кодекса. А в 2016-2017 гг. предприятие реализовало ряд автомобилей своим сотрудникам и их близким родственникам. Оценка автомобилей была произведена оценщиком, лишенным права заниматься соответствующей деятельностью.
Техническая информация о продаваемых автомобилях была искажена. Счетная палата нашла в этих фактах признаки картельного сговора и злоупотребления служебной информацией. Соответствующую информацию аудиторы передали в правоохранительные органы и Федеральную антимонопольную службу.
В сообщении Счетной палаты приводятся слова замглавы Россвязи Игоря Чурсина, который пообещал учесть все составленные аудиторами факты, в том числе повысить уставной капитал РСВО.