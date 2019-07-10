Huawei нацелилась скупить отечественный Linux, «Эльбрусы», и российское «железо»

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Huawei пытается договориться с разработчиками российских процессоров «Эльбрус» и российской ОС «Альт» об использовании этих технологий в своей продукции. Это даст возможность китайской компании позиционировать свое оборудование как российское и продавать его госсектору.



Huawei ведет переговоры

Huawei ведет переговоры о сотрудничестве и использовании технологий с рядом российских ИТ-компаний, сообщило издание РБК со ссылкой на осведомленные источники. Собеседники издания сходятся во мнении, что Huawei начала проявлять повышенную активность в России после того, как столкнулась с американскими санкциями.

Российские процессоры

В частности, Huawei обратилась с предложением создать совместное предприятие к компании МЦСТ — разработчику процессоров «Эльбрус». Переговоры длятся уже несколько месяцев, но пока что находятся на ранней стадии, пишет РБК. Источники издания сообщают, что Huawei намеревается использовать российские процессоры в своей технике, в том числе в серверах.

Собеседник РБК отмечает, что МЦСТ может не быть единоличным владельцем интеллектуальных прав на «Эльбрус», поскольку разработку процессоров финансировал Минпромторг. Например, разработка современного серверного процессора «Эльбрус-8С» обошлась министерству в 836 млн руб. Соответственно, позиция Минпромторга будет учитываться при принятии решения о сотрудничестве с Huawei.

Представитель МЦСТ Константин Трушкин сообщил CNews, что «АО «МЦСТ» не вело с компанией Хуавей переговоров о создании совместного предприятия».

Где можно использовать «Эльбрус»

МЦСТ выпускает два типа процессоров — серверные и для встроенных устройств. Серверные «Эльбрусы» можно использовать в производстве суперкомпьютеров. Опрошенные РБК эксперты отмечают, что «Эльбрусам» трудно напрямую конкурировать с продукцией Intel в связи с нехваткой производительности в стандартных операциях. Однако для высокопроизводительных вычислений с распараллеленными процессами «Эльбрусов» будет достаточно.

Huawei ведет переговоры об использовании российских процессоров и ОС

«Эльбрусы» для встроенных устройств можно использовать для производства промышленных компьютеров, автоматизированных систем управления технологическими процессами и коммутаторов. «Эльбрусы» — не дешевые процессоры, что снижает их популярность в России. Однако сотрудничество с Huawei, располагающей значительным бюджетом, должно привести к росту объемов поставок.

Предложение «Норси-Транс»

Huawei также вышла на контакт с компанией «Норси-Транс», о чем РБК сообщил ее владелец Сергей Овчинников. «Норси-Транс» производит системы для проведения оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) и другие продукты для обеспечения кибербезопасности. В 2018 г. компания занялась разработкой и производством серверов на базе процессоров «Эльбрус». Сервера выпускаются под торговой маркой «Яхонт».

Как сообщил Овчинников, Huawei прислала в его компанию делегацию из Гонконга с предложением полностью выкупить «Норси-Транс» за $100 млн. Овчинников высказал опасение, что Huawei таким образом хочет всего лишь воспрепятствовать производству российских серверов, чтобы вместо них использовались ее серверы. Овчинников также подтвердил факт переговоров Huawei с МЦСТ.

Российская ОС

Также Huawei начала переговоры с «Базальт СПО», разработчиком российской линейки ОС «Альт». Китайская компания планирует использовать ОС «Альт» на своих компьютерах и серверах, сообщает один из источников РБК. Переговоры якобы длятся около двух месяцев, и обе стороны заинтересованы в сотрудничестве.

Другой источник уточняет, что Huawei хочет лицензировать ОС «Альт» для установки на свои компьютеры и серверы, предназначенные для продажи как в России, так и на азиатских рынках. Руководство «Базальт СПО» сообщает, что компания заинтересована в сотрудничестве с крупными международными корпорациями, но факт переговоров с Huawei не комментирует.

Как считают опрошенные РБК эксперты, ОС «Альт» интересна Huawei тем, что основывается на российском репозитории «Сизиф», который развивается и контролируется лицами из России, без иностранного влияния. Другие дистрибутивы Linux основаны на сборках Debian, Fedora или CentOS, которые могут быть подвержены санкциям. Например, в 2017 г. сообщество Fedora Project, разработчик ОС Fedora Linux, запретило поставлять эту ОС в Крым.

Зачем это нужно Huawei

Источники РБК на рынке ИТ полагают, что Huawei намерена использовать российские процессоры и ОС не во всей своей продукции, а только в той, которую будет продвигать на российском рынке. Использование этих технологий и сборка оборудования в России дадут Huawei возможность позиционировать данную продукцию как российскую. Благодаря этому оборудование можно будет продавать российскому госсектору. Источники сомневаются в выходе техники Huawei с российскими процессорами и ОС на зарубежные рынки.

Овчинников полагает, что у Huawei есть все необходимые технологии, и покупку российских компаний она планирует с целью избавиться от конкурентов.