Лайфхак
Как найти нишу, которую займет компания в цифровом мире
Интеграция
Лайфхак цифровизации: примите на работу чат-ботов
Инфраструктура
Почему нужно отслеживать новые технологии

Спецпроекты

«Ростелеком» купил за 490 миллионов ИТ-компанию, которая пыталась отсудить у него 430

2092
Бизнес Инвестиции и M&A Телеком Инфраструктура
, Текст: Игорь Королев

«Ростелеком» заплатил 490 млн руб. за компанию «Старт2ком», поставлявшую оператору ПО для расчетов с абонентами. Ранее эта компания пыталась отсудить у «Ростелекома» 430 млн руб., но сразу после завершения сделки иск был отозван.

490 млн руб. за «Старт2ком»

«Ростелеком» заплатил 490 млн руб. за московскую ИТ-компанию «Старт2ком». Это следует из материалов оператора. Сделка была произведена через «дочку» оператора – «Башинформсвязь».

В ходе сделки «Башинформсвязь» приобрела 99,92% в ООО «Старт2Ком». Оставшиеся 0,08% принадлежат самой компании.

Разработчик ПО для расчетов с абонентами

«Старт2ком» является одним из ведущих разработчиков ПО для систем управления расчетно-сервисным обслуживанием в сфере телекоммуникационного бизнеса. Компания обладает исключительными правами на биллинговую систему собственного производства, которая обеспечивает полный цикл расчетов для значительного числа абонентов широкополосного доступа в интернет, IP-телевидения и телефонии.

Согласно данным базы «Контур-Фокус», до сделки «Старт2ком» принадлежала ООО «Старт Консалтинг», которым, в свою очередь, владеют Владимир Барканов (49,5%), Игорь Шибаев (40,5%) и Ирина Шибаева (10%).

rtrtrt600.jpg

«Ростелеком» заплатил 490 млн руб. за «Старт2ком», пытавшийся отсудить у него 430 млн руб.
Сразу после завершения сделки иск был отозван

Комментируя сделку, старший вице-президент «Ростелекома» по ИТ Кирилл Меньшов говорил, что команда «Старт2ком» присоединится к ресурсам ИТ-кластера телекоммуникационного оператора. «Это является важным шагом на пути создания собственного центра компетенций по развитию решений BSS (Business support system, система поддержки операций), - говорил Меньшов. - Это позволит не только эффективно поддерживать имеющиеся на ландшафте решения «Старт2ком», но и активно использовать компетенции специалистов-разработчиков в идущих работах по гармонизации BSS-ландшафта «Ростелекома».

«Ростелеком» приобрел компанию, которая пыталась отсудить у него 430 млн руб

Между тем, у сделки могли быть и иные причины. Дело в том, что сотрудничество между «Старт2ком» и «Ростелекомом» продвигалось не только в положительном ключе: так, в 2018 г. «Старт2ком» подал в Арбитражный суд Москвы иск против «Ростелекома».

Согласно картотеке арбитражных судов, «Старт2ком» требовал от «Ростелекома» выплаты 430 млн руб. из-за неправомерного использования ПО АСР (автоматическая система расчетов) «Премьер-Старт IP».

Сделка между «Ростелекомом» и «Старт2ком» была завершена в декабре 2018 г., а в январе 2019 г. «Старт2ком» отозвал иск к своему новому владельцу.

«Старт2ком» - не единственная ИТ-компания, которую за последнее время приобрел «Ростелеком». Весной 2018 г. «Ростелеком» купил работающую в сфере информационной безопасности компания Solar Security, сумма сделки составила 1,5 млрд руб. На ее базе была запущена единая платформа кибербезопасности «Ростелеком-Solar».

Другие материалы рубрики

Назван размер взятки «Техносерва», за которую арестовали замглавы Пенсионного фонда

Весь мир закупается ПК в страхе перед будущим ростом цен

Tele2 развернет 5G около Кремля, «Билайн» в Лужниках, «Мегафон» в МГУ

Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября

ФСО потратит 1,44 миллиарда на особый интернет для властей

«Техносерв» свалил вину за обыски в офисе на «команду Ананьева» - основателя компании, покинувшего Россию

Техника

Обзор Samsung POWERStick Jet: мощный вертикальный пылесос

Выбираем саундбар для телевизора: 6 лучших моделей

Самые ожидаемые смартфоны второй половины 2019 года

Умные весы: хиты продаж
Показать еще
Стратегия месяца

Уже появляются российские эквиваленты западных решений для банков

Сергей Пегасов

CIO Промсвязьбанка

Взгляд месяца

Государство должно получать данные напрямую из информсистем компаний

Савва Шипов

Замминистра Минэкономразвития

Не только беспилотники: как автопром использует искусственный интеллект Почему цифровизация без облаков будет длительной и дорогой Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии