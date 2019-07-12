Весь мир закупается ПК в страхе перед будущим ростом цен

Во II квартале 2019 г. мировые поставки ПК выросли на 4,7%. Факторами роста стали переход на Windows 10 и ослабление дефицита процессоров Intel. Кроме того, вендоры искусственно увеличивают отгрузку, опасаясь повышения пошлин на экспорт из Китая.



Мировой рынок ПК

По итогам II квартала 2019 г. на мировой рынок было поставлено 64,9 млн персональных компьютеров, включая десктопы, ноутбуки и рабочие станции. Это на 4,7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщает компания IDC, опубликовавшая результаты исследования Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker.

Рост существенно превзошел ожидания аналитиков IDC. Они объясняют его ослаблением дефицита компонентов, в том числе процессоров Intel. Это позволило поставщикам выполнить старые заказы и одновременно отгрузить по каналам значительное количество новых ПК, отмечает менеджер по исследованиям IDC Mobile Device Trackers Джитеш Урбани (Jitesh Ubrani).

Свою роль сыграла и напряженность в торговых отношениях: угроза роста пошлин заставила многих производителей ПК отгрузить избыточное количество десктопов и ноутбуков, что привело к искусственному раздуванию рынка. Напомним, большинство ноутбуков в настоящий момент производится в Китае, и в случае повышения пошлин на ввоз этой продукции в США вырастет их стоимость на американском рынке.

Вице-президент по исследованиям IDC Devices & Displays Линн Хуан (Linn Huang), отмечает, что рост рынка подогревается также приближением окончания срока обслуживания Windows 7 — он истекает в январе 2020 г. В связи с этим покупатели переходят на Windows 10, что влечет за собой замену устройств.

Лидеры рынка

По итогам квартала лидером рынка стола Lenovo, которая отгрузила 16,3 млн ПК, показав рост на 18,2% и нарастив долю рынка с 22,2% год назад до 25,1%. Основными факторами роста стали выигранные компанией крупные тендеры, в том числе по образовательному проекту ELCOT в Индии, а также наращивание поставок в преддверии повышения пошлин.

Вендоры увеличивают отгрузку ПК в преддверии роста пошлин

На втором месте находится HP с объемом поставок на уровне 15,4 млн ПК, ростом на 3,2% и долей рынка 23,7%. Компьютеры компании лучше всего продаются в США, Японии и странах Европы.

Третью строчку рейтинга заняла Dell, отгрузившая 11,6 млн ПК, что на 3,1% больше, чем год назад. Доля рынка, занимаемая вендором, составляет 17,9%.

На четвертом месте находится Acer с квартальным объемом поставок на уровне 4,3 млн ПК и долей рынка 6,6%. Из первой пятерки эта компания единственная продемонстрировала спад поставок — на 1,7%, несмотря на дополнительную отгрузку устройств в ожидании повышения пошлин. Лучше всего у вендора обстоят дела в Северной Америке и Японии.

Замыкает первую пятерку Apple, которая отгрузила около 4,1 млн ПК, показав годовой рост на 9,6%. Вендору принадлежит 6,3% рынка. Как и все, Apple искусственно увеличила поставки из-за пошлин.

Gartner не согласен

Одновременно с IDC свою оценку рынка ПК по итогам II квартала 2019 г. представила компания Gartner. Ее аналитики оценили объем мировых поставок в 63 млн ПК, а годовой рост — в 1,5%. Напомним, в компаниях применяют разные методики подсчета. IDC включает в выборку «хромбуки» (Chromebooks) и исключает из нее планшеты-трансформеры под управлением Windows (Microsoft Surface Pro, например). Gartner, напротив, считает подобные планшеты персональными компьютерами, игнорируя данные по поставкам «хромбуков» и планшетов с отличными от Windows операционными системами на борту.

Причины роста Gartner называет те же, что и IDC: переход на Windows 10, ожидание роста пошлин, и ослабление дефицита процессоров Intel, от которого рынок страдал последние 18 месяцев. Старший аналитик Микако Китагава (Mikako Kitagawa) поясняет, что дефицит процессоров ударил в первую очередь по мелким и средним вендорам, позволив крупным производителям отобрать у них часть рынка. В целом в течение квартала рост демонстрировал в основном сегмент десктопов, что помогло компенсировать спад в поставках мобильных ПК.

Gartner называет ту же тройку лидеров рынка, что и IDC: Lenovo, HP и Dell. Однако на четвертое место аналитики компании ставят Apple, причем говорят не о росте, а о спаде на 0,2% в поставках вендора. На пятом месте, по данным Gartner, находится Acer, которой исследователи приписывают спад на 14,4%. На шестое место аналитики Gartner поместили Asus с объемом поставок на уровне 3,1 млн ПК, спадом на 9,9% и долей рынка 4,9%.