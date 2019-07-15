«Яндекс.такси» покупает одного из главных конкурентов - такси «Везет». Mail.ru может наложить вето на сделку

«Яндекс» выкупит ПО и колл-центры группы «Везет»

Объединенная компания «Яндекс.такси» и Uber (MLU B.V., далее – «Яндекс.такси») заключила соглашения о покупке программного обеспечения и колл-центров одного из крупнейших в регионах агрегатора такси «Везет», сообщил «Яндекс».

Сумму сделки стороны не раскрывают, однако уточняют, что в течение ближайших трех лет «Яндес.такси» планирует вложить около 8 млрд руб. в развитие такси в регионах России, примерно 4 млрд из которых будут направлены на внедрение технологий, обеспечивающих безопасность поездок, и еще столько же — на программы поддержки местных таксопарков и водителей.

Акционеры «Везет» получат до 3,6% акций «Яндес.такси» и до $71,5 млн при условии успешного достижения ключевых целей по операционным и иным показателям. После завершения сделки 56,2% «Яндес.такси» будет принадлежать «Яндексу», 35,0% — Uber, а 5,3% — сотрудникам в рамках программы поощрения.

«Яндекс.такси» покупает программное обеспечение и колл-центры агрегатора «Везет»

Стороны ожидают, что сделка будет закрыта до конца 2019 г. Ее одобрили наблюдательный совет «Яндекс.такси», а также советы директоров Yandex N.V. (головная компания «Яндекса») и «Везет». Сделка также требует согласия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Что изменится для пассажиров и водителей

В «Яндекс.такси» уверяют, что для пользователей «Везет» все останется привычным: они по-прежнему смогут вызвать машину как через приложения Rutaxi и «Везет», так и по телефону.

«Везет» и «Яндес.такси» продолжат расширять существующие центры обучения водителей и открывать новые. Водители и таксопарки после закрытия сделки перейдут на единую технологическую платформу «Яндес.такси».

Среди особенностей платформы — продвинутые технологии обеспечения безопасности и механизм распределения заказов. Благодаря ему водители меньше ездят вхолостую и больше зарабатывают, а пользователи тратят меньше времени на ожидание машины, отмечают в компании.

Как появилась группа «Везет»

В 2017 г. на российском рынке услуг по заказу такси появилось сразу несколько крупных новых игроков.

Так, весной образовалась группа «Везет», возникшая путем слияния агрегаторов Fasten (торговые марки Redtaxi и «Такси Сатурн») и Rutaxi (бренды «Везет» и «Лидер»). Клиенты «Везет» могут заказывать такси по телефону или через мобильное приложение.

Сервис доступен в 123 городах России, а также в Казахстане и Чехии. По оценке ФАС, в результате сделки доля группы «Везет» на рынке стала сопоставимой с долей объединенной компании «Яндекс.такси» и Uber.

Объединение «Яндекс.такси» и Uber

В июле 2017 г. было объявлено о слиянии сервиса «Яндекс.такси» с Uber в России и ряде стран бывшего СССР.

«Яндекс» получил в объединенном предприятии 59,3% акций, Uber — 36,3%. При этом «Яндекс» вложил в новую структуру $100 млн, а Uber — $225 млн. Объединенная компания «Яндекс.такси» и Uber, зарегистрированная в Нидерландах под названием MLU B.V., может провести IPO (публичное размещение акций) на одной из западных фондовых площадок в 2019 или 2020 г.

Сегодня сервис онлайн-заказа поездок, которым управляет объединенная компания, работает под брендами «Яндес.такси», Uber и Yango. Компания, помимо России, предоставляет услугу онлайн-заказа такси в 17 странах Восточной Европы, Африки и Ближнего Востока. Ей также принадлежат сервис доставки еды из кафе и ресторанов «Яндекс.еда» и сервис доставки наборов для приготовления блюд «Яндекс.шеф».

Mail.ru Group может заблокировать сделку

Mail.ru Group не давала своего согласия на совершение сделки и может наложить на нее вето, заявили CNews представители интернет-компании. Право вето в вопросах отчуждения ключевых активов группы «Везет», как пояснили CNews в Mail.ru Group, было одним из условий соглашения о выдаче агрегатору конвертируемого займа.

В июне 2018 г. Mail.ru Group и «Везет» заключили соглашение о займе в рамках подготовки к новому раунду инвестиций. Условия предоставления займа и общий размер раунда не раскрывались. В соответствии с соглашением, Mail.ru Group получила право конвертации займа в обыкновенные акции агрегатора «Везет».

В апреле 2018 г. стало известно о приобретении Mail.ru Group доли в сервисе заказа такси «Ситимобил».