У НИИ «Восход» после шести лет перерыва появился директор

У ФГБУ НИИ «Восход» появился директор — им стал Андрей Бадалов. До этого с 2013 г. «Восходом» руководили исполняющие обязанности главы предприятия.



Новый директор «Восхода»

Директором ФГБУ НИИ «Восход» стал Андрей Бадалов. Соответствующий приказ за подписью главы Минкомсвязи Константина Носкова вступил в силу 15 июля. До этого с 22 мая Бадалов являлся исполняющим обязанности директора НИИ «Восход».

До Бадалова обязанности директора исполнял Макар Герман, который в мае был перемещен на позицию первого заместителя, пояснили CNews представители НИИ «Восход». Должность главы НИИ «Восход» называется просто «директор», а не «гендиректор».

Как отметил Константин Носков, у Бадалова есть профильное образование, управленческие навыки, а также большой опыт работы в отрасли связи и ИТ, все это должно помочь ему справиться с задачами на новой должности.

Сам Бадалов так прокомментировал свое назначение: «Мое видение — наш институт в ближайшее время должен стать одним из лидеров в области ИТ в РФ. Считаю важным на базе НИИ сформировать центр компетенций по разработке и поддержке единой технологической архитектуры информационных систем государственной органов исполнительной власти РФ. Для этого у предприятия есть все возможности».

Трудовая биография Бадалова

В начале карьеры Андрей Бадалов работал на предприятиях оборонной промышленности. В 1994 г. стал заместителем гендиректора «Ассоциации пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции». В 1999-2001 гг. был консультантом «Информационного центра научного парка МГУ».

С 2001 г. по 2007 г. работал в группе компаний «Атлантис комьюникейшнз», созданной в 1997 г. сооснователем «Крок» Евгением Мельником. Там Бадалов занимал различные посты, вплоть до первого заместителя гендиректора.

Новый директор ФГБУ НИИ «Восход» Андрей Бадалов

С 2007 г. по 2019 г. был первым заместителем гендиректора, вице-президентом и генеральным конструктором ЗАО «Российская корпорация средств связи» (РКСС). РКСС была совместным предприятием «Атлантис» и госкомпании «Рособоронэкспорт», на основе которой впоследствии был создан «Ростех».

В РКСС Бадалов отвечал за реализацию крупных проектов для госорганов, ТЭК и системообразующих отраслей промышленности. Под его руководством создавались ситуационные центры, комплексные системы безопасности (КСБ) населенных пунктов, КСБ объектов критически важной инфраструктуры.

В ходе Олимпиады-2014 и подготовки к ней Бадалов был генеральным конструктором Центра управления электроснабжением и Комплексной автоматизированной системы управления безопасностью (КАСУБ) энергообъектов Сочи. КАСУБ стала одним из основных продуктов РКСС и нашла применение в госпрограммах безопасности городов, регионов и объектов критической инфраструктуры.

Бадалов является выпускником кафедры кибернетики Московского инженерно-физического института. Занимается научной работой, результаты которой публикует в различных изданиях. Получил ряд ведомственных знаков отличия. Также был удостоен профессиональной премии в области информационной безопасности «Серебряный кинжал».

Проблема директора в НИИ «Восход»

У НИИ «Восход» нет директора уже шесть лет, во время которых им руководили исполняющие обязанности главы предприятия. С ноября 2013 г. по июль 2017 г. эту позицию занимал Армен Кочаров, который затем перешел на работу в компанию «Новые облачные технологи» (разработчик продукта «Мой офис»).

После ухода Кочарова на эту позицию был назначен Дмитрий Старовойтов. Затем в феврале 2019 г. исполняющим обязанности директора «Восхода» стал Макар Герман.

НИИ «Восход» участвует в реализации масштабных государственных проектов в области ИТ: государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы», ГАС «Правосудие», системы изготовления паспортно-визовых документов нового типа (биопаспортов), системы «Независимый регистратор» (регулирует проведение электронных торгов), информационной системы головного удостоверяющего центра электронной подписи, федерального ситуационного центра электронного правительства, Единой системы нормативно-справочной информации (ЕНСИ) и др.