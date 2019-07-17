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Россиян перестанут сажать за GPS-трекеры и фотокамеры

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Госрегулирование Бизнес Законодательство Техника
, Текст: Эльяс Касми
Во втором чтении Госдумой приняты законопроекты, выводящие из-под уголовной ответственности большинство гаджетов со встроенными камерами, микрофонами и GPS-ресиверами. В будущем россиянам может перестать грозить тюремное заключение до четырех лет за приобретение и использование подобных устройств.

Одобрение Госдумы

Государственная Дума России приняла во втором чтении документы к российским законам о шпионской технике, исключающие из ее числа бытовые устройства. Соответствующие поправки были подготовлены ФСБ, и они уточняют понятие «специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

Ведомство подготовило два документа с номерами 641656-7 и 641166-7. Они содержат поправки к ст. 138-1 УК России и к ст. 20.23 КоАП России соответственно, и третье их чтение в Госдуме назначено на 18 июля 2019 г.

Принятие поправок снизит риск уголовного преследования граждан России. «Законодательное уточнение этого термина позволит избежать его широкого толкования в ущерб интересам наших граждан», – отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Володин также подчеркнул, что в России зафиксированы случаи привлечения граждан к уголовной ответственности за покупку GPS-трекера для поиска домашних животных, а также различных гаджетов со встроенными видеокамерами.

Что изменится

Принятые Госдумой во втором чтении поправки к УК и КоАП России выводят из-под уголовного кодекса устройства бытового назначения, снабженные функциями аудиозаписи и видеофиксации, находящиеся в свободной продаже. В тексте также упоминаются гаджеты, используемые для геолокации и фотофиксации.

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Россиян перестанут преследовать за покупку и использование «шпионской техники»

Законопроекты предусматривают и исключения, по которым гражданам России все же будет грозить уголовное преследование за использование техники подобного рода. К исключениям относятся случаи использования доработанных приборов, которые, согласно тексту документов, после внесения изменений дают возможность «получать и (или) накапливать информацию, составляющую личную, семейную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, без ведома ее обладателя».

Что грозит россиянам сейчас

До тех пор, пока подготовленные ФСБ поправки не вступили в силу (а им, помимо третьего чтения в Госдуме, еще предстоит пройти обсуждение в Совете Федерации и получить подпись Президента России), за производство, приобретение и сбыт любой «шпионской» техники действует уголовная ответственность. Другими словами, за покупку в китайском интернет-магазине, к примеру, GPS-трекера или компактной видеокамеры граждане России могут лишиться свободы на срок до четырех лет с попутным лишением их права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Громкий прецедент

Вячеслав Володин заметил, что в России нередки случаи уголовного преследования – по информации «Коммерсанта», ежегодно по статье о незаконном обороте шпионских средств возбуждается не менее 200 дел. Самым громким среди них стало дело курганского фермера Евгения Васильева, который в 2017 г. был приговорен судом к ограничению свободы лишь за то, что купил в интернете GPS-трекер для отслеживания передвижений своей коровы со встроенным микрофоном.

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«Сельский шпион» Евгений Васильев

Случай получил очень широкий общественный резонанс, и информация о нем дошла до Президента России Владимира Путина – историю фермера главе государства рассказали журналисты на пресс-конференции 14 декабря 2017 г. Путин выразил удивление, что использование подобной техники запрещено в России, и пообещал разобраться в проблеме. История завершилась в марте 2018 г. – после вмешательства Президента России уголовное преследование фермера было прекращено. Произошедшее и стало толчком к разработке поправок к текущему российскому законодательству.

Долгий путь в Госдуму

Первая версия проекта поправок ФСБ, определяющего понятие шпионской техники, была подготовлена к июню 2018 г., но встретила резкую критику со стороны производителей электроники и разработчиков ПО. Их недовольство было связано с неясной формулировкой, предложенной в документе – согласно ей, шпионским можно было назвать очень широкий список устройств, в том числе и бытовые приборы (фотоаппараты, видеокамеры, диктофоны и т. д.), а также программы мониторинга взлома программ, применяемых разработчиками.

Участники рынка внесли свои предложения к поправкам, одна из которых предполагала уточнение законопроекта, распространяя определение шпионской техники только на устройства, которые были целенаправленно замаскированы производителем под изделия, не предназначенные для выполнения функций, не связанных с получением информации.

ФСБ, тем не менее, не стала рассматривать идеи общественности и в октябре 2018 г. отклонила все предложенные коррективы, а в начале февраля 2019 г. внесла свой проект в исходном его виде на рассмотрение в Госдуму. Документ был принят в первом чтении 2 апреля 2019 г., однако позже правовое управление Госдумы порекомендовало его авторам доработать его по той же причине, по которой проект получил негативные отзывы от разработчиков ПО и производителей электроники.



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