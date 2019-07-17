Легенда мирового рынка печати купила российский электронный документооборот

Российская Syntellect заключила соглашение о внедрении своей платформы электронного документооборота с российским подразделением Konica Minolta. Konica Minolta — это японский холдинг по производству фотокамер и печатной техники, уходящий корнями в XIX в. Теперь в своих проектах компания сможет внедрять российскую платформу TESSA, созданную Syntellect.



Партнерское соглашение

Konica Minolta Business Solutions Russia заключила партнерское соглашение с российской Syntellect, которое даст Konica Minolta возможность внедрять систему управления документами и бизнес-процессами TESSA, разработанную Syntellect, в рамках комплексных проектов. Об этом CNews сообщили представители компании. В будущем партнеры намерены совместно разрабатывать и поставлять программно-аппаратные решения для электронного документооборота.

У Konica Minolta есть ряд решений для оцифровки, распознавания и обработки контента с распределением по файловым хранилищам и корпоративным системам. За счет решения Syntellect компания сможет предложить своим клиентам новые услуги в области автоматизации документооборота и электронных архивов.

Руководитель отдела развития ИТ-решений Konica Minolta Business Solutions Russia Павел Шалагинов отмечает, что «российские разработки в области электронного документооборота уже находятся на высоком мировом уровне, а в чем-то даже опережают зарубежные аналоги». В пример он приводит Syntellect, которой удалось достичь хорошей скорости обмена документами и обработки информации на уровне платформы. Также он отмечает удобный интерфейс и возможность работы с большими объемами данных.

По словам Шалагинова, партнерство с Syntellect должно выглядеть особо привлекательным для тех клиентов Konica Minolta, «кому важно происхождение внедряемых технологий».

Генеральный директор Syntellect Павел Каштанов отметил, что это сотрудничество открывает для его компании «перспективы нового направления по созданию аппаратно-программных комплексов, заведомо настроенных и протестированных в совместной работе». Он пояснил, что такой подход поможет снизить интеграционные риски, а также сэкономить время и деньги при автоматизации работы с большими объемами документов.

Чем занимается Syntellect

Основанная в 2006 г., Syntellect занимается внедрением систем электронного документооборота и автоматизацией бизнес-процессов предприятия. У компании есть собственная платформа документооборота TESSA. Офис находится в Москве.

Российское подразделение Konica Minolta купило российскую платформу электронного документооборота для своих проектов

TESSA предназначена для осуществления электронного документооборота и управления процессами. С помощью платформы можно оптимизировать сроки согласования, обрабатывать и исполнять документы, повышать прозрачность процедур и общий уровень управляемости предприятия.

TESSA была внедрена в ряде российских и международных компаний. В список вошли Банк ВТБ, ГК «Агентство по страхованию вкладов», ГК «ПИК», СК «Альянс» («РОСНО»), ГК «Дикси», СМП Банк, Мособлбанк, Peugeot Citroen Rus, Международный аэропорт Толмачево (холдинг «Новапорт»), СК «СОГАЗ-Мед», СК «Ингосстрах-Жизнь» и др. На основе TESSA была создана система электронного документооборота Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) Минпромторга России.

Чем занимается Konica Minolta

Konica Minolta Business Solutions Europe базируется в Лангенхагене в Германии, но при этом входит в состав холдинга Konica Minolta, штаб-квартира которого находится Токио. В России компанию представляет ООО «Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша».

Российская Konica Minolta Business Solutions является поставщиком систем и персональных устройств печати, а также ПО для управления печатью. У компании есть офисы в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Японская Konica Minolta возникла в результате слияния фирм Konica и Minolta в январе 2003 г. Компания является одним из ведущих мировых производителей фотокопиров, факсовых аппаратов, лазерных принтеров, медицинского фотооборудования, оптических компонентов и измерительного оборудования. Производила также фотокамеры, но в 2006 г. вышла из бизнеса, продав активы Sony. В 2015 г. Konica Minolta взяла курс на трансформацию в провайдера ИТ-услуг.

Основанная в 1928 г., Minolta известна как первый производитель, выпустивший зеркальный фотоаппарат с интегрированной системой автофокуса. Konica же начиналась как предприятие по торговле фотоматериалами еще в 1873 г. Наряду с Xerox является пионером рынка копировальной техники — выпускала копиры под брендом U-bix. Обе компании производили фотооборудование и копировальную технику, а также факсы и принтеры.

Продажи Konica Minolta Europe превысили 2,37 млрд евро в финансовом 2017 г.