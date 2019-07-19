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Депутаты запрещают в России продажу смартфонов, ПК и Smart-TV без российского ПО. Штрафы изменились в 10 раз

Бизнес Законодательство Техника
, Текст: Валерия Шмырова

Коллектив авторов в главе с Сергеем Жигаревым внес в Госдуму очередную версию законопроекта об обязательной предустановке российского ПО на смартфоны и другую технику. По сравнению с предыдущей версией документа, штрафы за нарушение были снижены в пять-десять раз.

Новая попытка

В Госдуму был внесен пакет законопроектов, который обяжет производителей устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV, которые продаются в России, российское ПО. Документы были внесены группой депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым, представителем ЛДПР.

Первый законопроект вносит соответствующие изменения в статью 4 закона «О защите прав потребителей».

«При продаже отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин потребителю обеспечивается возможность использования предварительно установленных российских программ для электронных вычислительных машин», — гласит законопроект.

Согласно тексту документа, список устройств, на которые распространяется данное требование, будет составлен правительством. Оно же определит порядок составления и ведения перечня российского ПО, которое допускается к предварительной установке, и порядок самой установки. В случае принятия данного закона он вступит в силу с начала 2020 г.

В пояснительной записке авторы законопроекта пишут, что отечественное ПО привлекает российского потребителя больше, чем иностранное, а устройства после его установки становится удобнее использовать. Таким образом, отечественное ПО делает товар более ценным для российского покупателя. Если закон вступит в силу, у российского пользователя отпадет необходимость устанавливать такие программы самостоятельно, отмечают авторы.

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В новом законопроекте о предустановке российского ПО штрафы за нарушение снижены в несколько раз

Однако разработчики документа руководствовались интересами не только российского покупателя, но и российского бизнеса. «Законопроект обеспечит защиту интересов российских интернет-компаний, что позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий. Законопроект предоставляет российским компаниям правовые механизмы продвижения своих программ и сервисов в области информационных технологий для российских пользователей», — гласит записка.

Штрафы за нарушение

Второй законопроект пакета вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно этим поправкам, за продажу в России устройств, на которые не установлено российское ПО из правительственного списка, будут налагаться штрафы. Должностным лицам придется платить штраф в размере 30-50 тыс. руб., юридическим лицам — 50-200 тыс. руб. Положение о штрафах должно вступить в силу с начала 2021 г.

До этого Жигарев уже вносил в Госдуму законопроекты на тему обязательной предустановки российского ПО на смартфоны, однако предыдущие варианты были впоследствии им отозваны. Примечательно, что в той версии документа, которая была внесена в парламент в начале июля 2019 г., штрафы были гораздо выше. Тогда предлагалось назначать индивидуальным предпринимателям штрафы в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб., а юридическим лицам — в размере от 500 тыс. до 1 млн руб.

Предыдущие попытки

В июне CNews писал, что Минкомсвязи подготовило законопроект, предполагающий обязательную установку российского ПО на смартфоны. Законопроект вносил необходимые поправки в закон «О связи». Согласно документу, предустановке подлежали мессенджеры, карты, поисковики и другие типы приложений. Точный список должно было составить правительство.

Законопроект Минкомсвязи во многом перекликается с концепцией Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о предустановке на смартфоны российских приложений, представленной в январе 2019 г. Концепция ФАС подразумевает обязательную установку отечественного ПО на ноутбуки, смартфоны и планшеты, реализуемые на территории России. Соответствующие обязательства должны быть возложены непосредственно на производителей техники, а не на импортеров. Новые правила распространяются также на настольные компьютеры массой до 10 кг.

Документ предписывает установку на устройства российских браузеров, антивирусных решений, программ для мгновенного обмена сообщениями, а также приложений геопозиционирования, в том числе навигатора и картографического сервиса. Кроме того, концепция обязывает вендоров открыть возможность полного удаления всех предустановленных зарубежных приложений.

В мае 2019 г. CNews писал, что Минкомсвязи предложило существенно смягчить концепцию ФАС. Министерство мотивировало это тем, что рынок мобильных приложений уже достаточно конкурентен. Принуждая производителей гаджетов и ОС предустанавливать конкретное ПО, можно в конечном счете не помочь, а даже навредить рынку. Кроме того, нужно дать возможность и потребителям выбирать, какое приложение ставить. Поэтому вместо предустановки ПО лучше предусмотреть активное окно выбора ПО при первом запуске устройства. Также министерство предлагало ограничить список приложений только браузерами и поисковиками.

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