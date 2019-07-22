Крупнейший производитель микросхем заплатит огромный штраф за разорение конкурента и слишком дешевые чипы

Преступление и наказание

Компанию Qualcomm уличили в умышленном демпинге на модемы 3G-связи в период с 2009 по 2011 г. По информации Bloomberg, Qualcomm стремилась выжить с рынка модемов для сетей третьего поколения компанию Icera, очень серьезного на тот момент игрока.

Свои 3G-модемы по искусственно заниженной цене Qualcomm продавала всем своим стратегическим партнерам, включая ZTE и Huawei. В 2009 г. Дональд Трамп (Donald Trump) еще не был президентом и не использовал Huawei и ZTE в качестве рычагов давления на Китай. Напомним, что после майских указов Трампа Qualcomm прекратила сотрудничество с Huawei.

Вину Qualcomm доказала Еврокомиссия, и в качестве наказания антимонопольный регулятор назначил штраф в размер $272 млн. Тем не менее, план компании сработал – Icera больше не стоит у нее на пути. Заметим, что Qualcomm занимает первое место среди производителей мобильных процессоров: по информации Statista.com, ее доля рынка в 2018 г. составила 45%. Компания Apple, занявшая второе место, заняла 17% рынка, Samsung – 14%, а китайская MediaTek – 11%.

Фатальный демпинг

Занижение Qualcomm цен на 3G-модемы в указанный период привело к неспособности Icera на равных конкурировать с ней даже при том факте, что ее чипы не уступали в скорости передачи данных. В отчете о расследовании Еврокомиссии так и сказано: высокая производительность чипов Icera несла угрозу «модемному» бизнесу Qualcomm.

Нечестные методы конкурентной борьбы помогли Qualcomm сделать свои чипы самыми востребованными

Действия американского чип-мейкера привели к постепенному уходу Icera с рынка – в 2011 г. ее приобрела компания Nvidia, занимающаяся, в основном, графическими процессорами. Icera из самостоятельной компании превратилась в подразделение Nvidia по разработке чипов связи, но оно прекратило свое существование в 2015 г. Покупка Icera обошлась Nvidia в $367 млн.

Недостаточно серьезное наказание

На проведение расследования Еврокомиссия затратила четыре года. Как отметили представители ведомства, наказание, выбранное для Qualcomm, должно показать другим участникам рынка, что искусственный демпинг недопустим в качестве основной стратегии захвата лидерства.

Между тем, штраф в размере $272 млн составил лишь около 1,27% оборота Qualcomm за календарный 2018 г. По мнению экспертов The Verge, выбранное антимонопольным регулятором наказание едва ли сильно повлияет на деятельность компании и заставит ее руководство перейти к использованию легальных методов борьбы с конкурентами, тем более, что ее не впервые обвинили в подобном, и раньше ей выписывали и более крупные штрафы.

Многолетнее неуважение к закону

Фактически, Qualcomm, основанная в США в 1985 г., годами нарушает антимонопольные законы различных стран. Так, в 2009 г. южнокорейская Комиссия по справедливой торговле (KFTC) оштрафовала ее на $225,6 млн за использование доминирующего положения на рынке. Qualcomm брала с производителей мобильной техники более низкие роялти, чем другие поставщики чипов, что провоцировало производителей покупать чипы именно у Qualcomm.

В феврале 2015 г. с требованием наказать американского чипмейкера выступили китайские антимонопольные органы. В ходе их расследования выяснилось, что Qualcomm, буквально заставляла китайских производителей смартфонов переплачивать за свои процессоры. К тому же, компанию обвинили в нелегальной продаже лицензий в виде «пакетов», включающих, помимо необходимых производителям технологий, еще и ненужные им, что повышало их итоговую стоимость. Qualcomm заявила о готовности внести изменения в ценовую политику, однако все равно была вынуждена заплатить штраф в размере $975 млн.

Qualcomm нельзя назвать полностью законопослушной компанией

Ситуация повторилась через год в Южной Корее: в декабре 2016 г. антимонопольные органы страны выписали Qualcomm штраф на $853 млн за продажу все тех же «пакетов» лицензий местным вендорам, в том числе компаниям Samsung и LG.

Январь 2017 г. ознаменовался для Qualcomm новыми антимонопольными преследованиями. На этот раз в нарушении правил ведения конкурентной борьбы ее обвинила американская Федеральная торговая комиссия (FTC). По мнению регулятора, компания в обмен на преференции заставила Apple использовать в iPhone только их чипы и отказаться от продукции других вендоров. В качестве примера FTC сослалась на соглашение между Qualcomm и Apple, по которому Apple должна была использовать в своих iPhone в период с 2011 г. по 2016 г. модемы, произведенные исключительно Qualcomm. В обмен Apple получила снижение сумм патентных пошлин.

Год спустя, в январе 2018 г., Qualcomm вновь оштрафовали за «дружбу» с Apple. Европейские регуляторные органы обвинили чипмейкера в нарушении антимонопольного законодательства в ходе серии сделок с компанией Apple. Представители ведомства заявили, что Qualcomm выплатила Apple миллиарды долларов в период между 2011 и 2016 гг. за то, чтобы оставаться единственным поставщиком 4G-чипов для iPhone и iPad. Размер штрафа составил 997 млн евро или около $1,12 млрд по курсу на 22 июля 2019 г.