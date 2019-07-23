Крупного разработчика Linux впервые возглавила женщина

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Главный операционный директор SAP заняла пост гендиректора SUSE. Это первая женщина-гендиректор в сфере открытого ПО. SUSE находится в процессе приобретения шведским инвестиционным фондом EQT.



Новый гендиректор

Гендиректором SUSE, одного из старейших разработчиков дистрибутивов Linux, стала Мелисса Ди Донато (Melissa Di Donato), которая ранее была главным операционным директором (COO) в SAP. Об этом SUSE сообщает на своем сайте. Таким образом, Ди Донато станет первой женщиной гендиректором в сфере открытого ПО, пишет The Register.

SAP является крупнейшим клиентом SUSE, их партнерство длится около 20 лет. Выручка немецкой компании в последнем квартале показала годовой рост на 11%, во многом благодаря облачному подразделению, где рост составил 40%. Облако SAP работает на серверах под управлением SUSE Linux и открытой платформе OpenStack.

Трудовой путь Ди Донато

Ди Донато живет в Лондоне. Она хорошо известна как ИТ-менеджер со списком достижений в сфере продаж и других деловых операций. В SAP Ди Донато сначала была директором по доходам, но с июля 2018 г. получила повышение до COO. До этого она работала в Salesfoce, IBM и Oracle, также была директором лондонской консалтинговой фирмы Uccelli.

В свободное время Ди Донато руководит технологическим подразделением «Клуба 30%» — британской организации, целью которой является довести до 30% долю женщин в советах директоров компаний из списка S&P 100 уже к 2020 г.

Новый гендиректор SUSE Мелисса Ди Донато

Комментируя свое назначение, Ди Донато в числе прочего отметила, что «SUSE находится на острие исторического сдвига, поскольку открытое программное обеспечение сейчас является критической частью основной бизнес-стратегии любого процветающего предприятия».

Прошлый гендиректор

На своем новом посту Ди Донато сменит Нильса Браукманна (Nils Brauckmann). Официально он уходит на пенсию, но профильные англоязычные СМИ полагают, что это могло быть не единственной причиной. В соцсети LinkedIn Браукманн написал, что ему глубоко небезразлична судьба SUSE и ее сотрудников, и что «трудное решение» об уходе основывается всецело на обстоятельствах личного характера.

Браукманн проработал в SUSE восемь лет, из них три года — на посту гендиректора. Он возглавлял компанию на протяжении рекордно успешного финансового 2018 г. Под его руководством SUSE стала самым крупным независимым разработчиком дистрибутивов Linux — правда, это произошло потому, что американская IBM выкупила Red Hat за $34 млрд.

Скитания SUSE

Сама SUSE также неоднократно меняла владельца. В 2004 г. ее за $210 млн выкупила американская Novell, одним из инвесторов которой, кстати, была IBM. Затем в 2010 г. сама Novell вместе с SUSE была приобретена американской же Attachmate за $2,2 млрд. Одновременно Microsoft заплатила около $450 млн за часть интеллектуальной собственности Novell. В СМИ циркулировала информация, что Microsoft вообще дала деньги на всю сделку с Attachmate.

В 2014 г. Attachmate вместе с SUSE была выкуплена британской Micro Focus за $1,2 млрд. После этого SUSE получила статус независимого подразделения. Однако в июле 2018 г. было объявлено, что шведский инвестиционный фонд EQT выкупит SUSE у Micro Focus за $2,5 млрд. Сделку планируют закрыть в 2019 г. EQT с капиталом в размере порядка 50 млрд евро занимается, по собственному определению, трансформацией приобретенных предприятий в успешные и прибыльные единицы. После продажи SUSE продолжит действовать по всему миру как самостоятельная структура.