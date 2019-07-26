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Apple покупает немалую часть бизнеса Intel

Бизнес Инвестиции и M&A Техника
, Текст: Эльяс Касми
Intel продаст Apple часть своего модемного бизнеса, чтобы та могла разрабатывать собственные модемы для iPhone, в том числе и 5G. Это позволит Apple не зависеть от Qualcomm, которая отказалась поставлять ей чипы связи для iPhone 2018 г. из-за патентных споров.

Крупномасштабная сделка

Компании Apple и Intel заявили о заключении сделки по переходу подразделения Intel по производству модемов для смартфонов в собственность Apple. Стороны пришли к соглашению после нескольких месяцев переговоров, и Apple достанутся все активы Intel, связанные с этим направлением бизнеса.

Обе компании подписали все необходимые бумаги. Сумма сделки составит $1 млрд, а сама она будет закрыта в IV квартале 2019 г. в случае одобрения регулирующих и антимонопольных органов.

Что купила Apple

В результате сделки Apple выкупит у Intel всю интеллектуальную собственность, имеющую отношение к разработке модемов сотовой связи, предназначенных для использования в смартфонах. К ней относятся, помимо прочего, 17 тыс. патентов на различные беспроводные технологии, в том числе на протоколы для стандартов сотовой связи и архитектуры модемов.

Вместе с ними Apple получит оборудование, необходимое для разработки чипов и возможность аренды конвейеров по их производству. Кроме того, по условиям договора, в ее штат перейдут 2200 сотрудников модемного подразделения Intel.

Важный шаг для Apple

Сделка с Intel означает для Apple полную независимость от сторонних производителей модемов в относительно скором будущем. Она сможет использовать собственные модемы, в том числе и 5G, появление которых в iPhone предварительно запланировано на 2020 г., подгоняя их под собственные требования и не выплачивать роялти той же Qualcomm, чипы которой используются в некоторых моделях смартфонов iPhone.

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Наработки Intel позволят Apple разрабатывать собственные модемы сотовой связи

У Apple есть схожий опыт с переходом на микросхемы собственной разработки – в 2019 г. практически вся ее техника работает на процессорах, разработанных специалистами компании. Преследуя цель перейти к самостоятельному проектированию мобильных процессоров, Apple приобрела в 2008 г. компанию PA Semi за $278 млн, а в 2010 г. ориентировочно за $121 млн – компанию Intrinsity. Обе фирмы специализировались на разработке чипов с низким потреблением энергии. Весной 2017 г. Apple также приняла решение о переходе на графические процессоры собственной разработки.

Истинные причины сделки с Intel

Заключение договора с Intel напрямую связно с судебными тяжбами между Apple и Qualcomm по причине нарушения производителем смартфонов патентных прав Qualcomm. Спор, разгоревшийся между компаниями в 2017 г., в 2018г. достиг своей кульминации – Qualcomm отказалась продавать Apple для вышедших в сентябре 2018 г. смартфонов iPhone XR, XS и XS Max.

По этой причине в указанных моделях Apple была вынуждена использовать LTE-чипы Intel. Об этом в январе 2019 г. заявил главный операционный директор Apple Джефф Уильямс (Jeff Williams) на слушании Федеральной торговой комиссии США. К тому же, Apple продолжала платить Qualcomm роялти в размере $7,5 буквально за каждый iPhone, в котором используется модем этой компании, а это, как минимум, iPhone X, iPhone 7, 7 Plus, 8 и 8 Plus.

К середине апреля 2019 г. Apple и Qualcomm пришли к соглашению в споре, а 17 апреля 2019 г. Intel официально объявила о принятом решении свернуть собственную разработку и производство мобильных модемов 5G. 29 апреля 2019 г. выяснилось, что Intel и Apple с лета 2018 г. втайне вели переговоры о переходе модемного подразделения первой в активы Apple.

Обсуждение условий сделки было временно приостановлено после урегулирования патентных споров между Apple и Qualcomm, но продолжилось через несколько месяцев. 23 июля 2019 г. издание The Wall Street Journal сообщило о предварительной договоренности компаний о заключении сделки, которую стороны оценили в $1 млрд.

Что останется у Intel

От сделки с Apple компания Intel получит в первую очередь оговоренную сумму. В дополнение к ней Intel сохранит за собой право разработки и производства модемов сотовой связи, предназначенных для ПК, ноутбуков, беспилотных автомобилей, устройств интернета вещей и промышленного оборудования.

Другими словами, к Apple перейдут права только лишь на чипы для смартфонов. Генеральный директор Intel Роберт Свон (Robert Swan), вступивший в должность в феврале 2019 г., добавил, что его компания сосредоточится, в частности, на развитии технологий 5G для сетевых операторов, а также для провайдеров облачных сервисов и разработчиков телекоммуникационного оборудования.



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