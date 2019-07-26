CNews поздравляет с Днем сисадмина!

Профессиональный праздник системных администраторов всего мира — День Сисадмина — отмечается людьми, относящими себя к этой профессии, в последнюю пятницу июля. Праздник пришел из США, где начало этой традиции положил системный администратор из Чикаго Тед Кекатос (Ted Kekatos).

По легенде, однажды Тед Кекатос увидел рекламу HP, на которой десятки сотрудников фирмы дарили подарки своему сисадмину, который купил продукты HP и настроил их. «Почему мне не дарят подарки?» — расстроился Тед и решил исправить это досадное упущение, в результате чего 28 июля 2000 г. впервые был отпразднован День Сисадмина.

Несмотря на то, что окружающие высмеяли Кекатоса, созданный им веб-сайт, посвященный празднику, буквально в первые дни привлек около 500 тыс. посетителей.

День сисадмина

Общепризнанный список работников, допускающихся к повышенным объемам пива в этот день, по мнению специалистов проекта SysAdmin Day, входят администраторы ПК, администраторы сети, вебмастера, администраторы телефонных сетей, администраторы голосовой почты, администраторы баз данных, администраторы UNIX, администраторы Linux, администраторы Lotus Notes и администраторы MS Exchange.

День Сисадмина отмечается в общей сложности более чем в 20 странах.

CNews поздравляет всех причастных к сегодняшнему Дню!

С праздником, дорогие друзья!