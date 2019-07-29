Последний осколок независимого «Техносерва» без пяти минут банкрот

4810

Некогда один из основных активов «Техносерва» по линии работы с госсектором, оставшийся, как выяснилось, год назад за бортом сделки по вхождению в капитал интегратора банка ВТБ, будет обанкрочен. Этого хотят кредиторы, этого хочет сама компания.

Банкротство «Техносерв консалтинга»

Как выяснил CNews, в шаге от банкротства оказалась компания «Техносерв консалтинг». С соответствующими исками к ней уже обратилась белгородская компания «Центрпрограммсистем» (ЦПС), подав его 16 июля 2019 г. Ближайшее заседание по делу состоится 24 сентября 2019 г.

Несколькими днями ранее, 12 июля 2019 г. в федеральном реестре юридически значимых сведений появилась информация о намерении обратиться в суд с аналогичным иском банка «Траст» — в связи с наличием у компании «непогашенной задолженности перед банком, а также признаков банкротства».

Анализ реестра показывает, что еще 19 июня 2019 г. «Техносерв консалтинг» выразил намерение обанкротить сам себя, указав в качестве своих кредиторов именно ЦПС и «Траст». В базе решений арбитражных судов сведения об этом иске появились 24 июля 2019 г., однако данных о принятии его к рассмотрению пока нет.

«Техносерв консалтинг» будет обанкрочен

Представители «Техносерв консалтинга» на момент публикации этого материала не смогли прокомментировать CNews ситуацию.

Причины исков

Как пояснил в разговоре с CNews гендиректор ЦПС Виктор Кононов, причиной иска его компании к «Техносерв консалтингу» стал факт неоплаты им выполненных ЦПС работ. «Мы подали на них в суд, суд подтвердил законность наших требований», — добавил он.

В базе судебных решений имеются сведения только об одном коммерческом иске со стороны ЦПС к «Техносерв консалтингу» — на сумму в 2,04 млн руб. Он был подан 18 июня 2018 г. и удовлетворен в полном объеме 1 марта 2019 г. Попытка ответчика опротестовать это решение успехом не увенчалась.

Что касается «Траста», то в его пресс-службе сообщили CNews, что «Техносерв консалтинг» является поручителем перед банком на сумму более 50 млн евро. «Заемщик Ditras задолженность не обслуживает, — уточнили в банке. — “Техносерв консалтинг” имеет задолженность по налогам. Счета арестованы. Также “Техносерв” имеет установленную вступившим в законную силу решением суда задолженность перед третьими лицами, которая не погашена. Налицо дефолт группы компаний. В этой связи банк опубликовал намерение обратиться в суд с заявлением о банкротстве и двигаться по взысканию в соответствии с действующим законодательством».

О какой именно организации с названием Ditras идет речь, в «Трасте» CNews не сообщили. В базе ЕГРЮЛ действующих юрлиц с названием «Дитрас» нет. В архиве реестра можно найти одно ООО «Дитрас», которое было зарегистрировано в Москве 1 марта 2017 г. (основной вид деятельности — строительство), но уже 1 октября 2018 г. прекратило свое существование, а также ООО «Дитрас», зарегистрированное в Москве 30 марта 2015 г. (основной вид деятельности — торговля оптовая неспециализированная) и почившее 6 марта 2017 г.

У «Техносерва» теперь другой консалтинг

В пресс-службе группы «Техносерв» заверили CNews, что ООО «Техносерв консалтинг» не вошло в закрытую в июне 2018 г. сделку по покупке 40-процентной доли интегратора банком ВТБ. «“Техносерв консалтинг” не входит в периметр группы “Техносерв” с июня 2018 г., — отметили собеседники редакции. — В настоящее время за экспертизу в области консалтинга в составе группы компаний отвечает ООО “ТСК”».

Отметим, что упомянутое ООО «ТСК» было зарегистрировано в Москве 16 июля 2018 г. В базе «Контур.фокус» за компанией числится один госконтракт на сумму 793,3 млн руб. — на оказание банку ВТБ услуг по модифицированию единого фронтального решения в рамках релизов развития с функциональностью физических лиц.

Кому принадлежит «Техносерв консалтинг»?

Ранее входивший в периметр группы «Техносерв» «Техносерв консалтинг» был одним из трех основных активов интегратора с точки зрения работы с госсектором — наряду с АО «Техносервъ А/С» и ООО «Техносерв АС» (хотя и существенно уступая им по выручке).

На данный момент практически стопроцентным учредителем ООО «Техносерв консалтинг», по данным ЕГРЮЛ, выступает ООО «Нью фронтьер солюшнз гмбх» (Австрия). Данные об истинных действующих владельцах российской организации ни в группе «Техносерв», ни в самом «Техносерв консалтинге» CNews прокомментировать не смогли. Гендиректор ЦПС Виктор Кононов (кредитор компании) сообщил редакции, что такими сведениями не располагает.