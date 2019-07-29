CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для промышленности

Суммарная выручка поставщиков ИТ для промышленных предприятий в 2018 г. выросла на 39,5% и составила ₽63,3 млрд. Крупные предприятия реализуют отдельные проекты «Индустрии 4.0» и озвучивают результаты повышения эффективности производства. Государство приступило к реализации дорожной карты «Технет» (передовые производственные технологии) Национальной технологической инициативы. Запланированные результаты – увеличение производительности труда на 30% к 2024 г. и рос доли оборудования в экспорте до 13%.



Основные итоги и тренды

Суммарная выручка 50 крупнейших поставщиков ИТ для промышленных предприятий по итогам 2018 г. составила ₽63,3 млрд, что на 39,5% больше, чем в 2017 г. Порог входа в рейтинг равен ₽150 млн.

Наиболее важной ИТ-задачей для промышленных предприятий является обеспечение эффективности бизнеса и амортизации оборудования в любых условиях, независимо от изменений на рынке или внутри компании. Кроме того, предприятия стремятся обеспечить качественную работу промышленного персонала за счет использования интеллектуальных подсказок, исключения неверных действий, коррекции поведения на производстве и минимизации травматизма.

Важное направление –внедрение и улучшение систем ТОиР для предиктивного ремонта и устранения различных неполадок оборудования в инфраструктуре. Отдельная задача – переориентация бизнеса с фокусом на гибкость процессов и потребности заказчика. Драйвером активизации процесса автоматизации промышленных предприятий становится не только острая необходимость в техническом перевооружении производства, модернизации систем АСУ ТП, но и требования законодательства. Например, ввод в действие 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры» дал толчок старту большого числа проектов в области ИБ.

Крупнейшие поставщики ИТ для промышленных предприятий 2018

№ 2018 №2017 Компания Город Выручка от поставок ИТ-решений для промышленности в 2018 г., включая НДС, ₽ тыс. Выручка от поставок ИТ-решений для промышленности в 2017 г., включая НДС, ₽ тыс. Рост выручки 2018/2017, % Крупнейшие заказчики 2018 г. 1 1 Softline Москва 9 605 239 7 168 089 34,0% н/д 2 3 Крок Москва 4 555 461 3 678 872 23,8% н/д 3 2 ITG (INLINE Technologies Group) Москва 4 336 200 4 205 960 3,1% н/д 4 4 Ай-Теко Москва 3 710 000 3 594 000 3,2% н/д 5 – Компарекс Москва 3 504 332 1 256 659 178,9% н/д

Источник: CNews Analytics, 2019 Перейти к полной таблице

Трендом последних лет стало расширение инсорсинговых ИТ-подразделений крупных компаний и передача им задач по автоматизации производственных процессов. В таких условиях компании, которые традиционно занимались интеграторским бизнесом, могут развиваться только при наличии у них наукоемких решений и глубокой экспертизы. Наиболее эффективная модель – партнерская работа в проектах.

«Индустрия 4.0» в России

В нашей стране разработана дорожная карта «Технет» (передовые производственные технологии) Национальной технологической инициативы, которой предусмотрено развитие «сквозных технологий», таких как цифровое проектирование и моделирование, новые материалы, 3D-печать, CNC-технологии, «умные» сенсоры, промышленные роботы; информационные системы управления предприятием, большие данные и промышленный интернет.

Пока же, согласно данным исследования, обнародованного в июле 2018 г. Минпромторгом и «Цифра», российские промышленные предприятия по большей части не готовы к цифровизации. Затраты более половины из опрошенных 200 средних и крупных компаний, работающих в основном в сегменте станкостроения и тяжелого машиностроения, на развитие ИТ-инфраструктуры не превышают 1% от прибыли. Более 5% они только у 6% респондентов. В 61% компаний пока нет должности директора по инновациям, в 33% этим вопросом занимаются несколько человек, и лишь в 6% такая должность существует.

Тем не менее, утверждать, что цифровизация промышленности в России совсем не началась, было бы несправедливо. Крупнейшие предприятия уже разработали соответствующие планы и планомерно движутся по пути их выполнения. Появились реальные примеры внедрения технологий «Индустрии 4.0» и измеряемые результаты. Кроме того, крупнейшие российские компании предпринимают попытки выйти на международный рынок с инновационными решениями, заточенными под потребности крупных промышленных предприятий.

Подробнее читайте в обзоре «ИТ в промышленности 2019».