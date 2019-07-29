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CNews выпустил рейтинг облачных сервисов. Рынок бьет рекорды по темпам роста

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Бизнес Финансовые результаты Интеграция Инфраструктура Облачные технологии
, Текст: Наталья Рудычева

В 2017-2019 гг. в России были запущены десятки новых облачных платформ. Совокупная рублевая выручка участников рейтинга CNews SaaS увеличилась на 38%, а IaaS – на 56%. Быстрорастущий спрос на облака сохраняет возможность выхода на рынок новых игроков. Большинство дата-центров расположены в Москве и области, а значит, рынок будет развиваться за счет проникновения в регионы.

Рынок SaaS вырос на 38%

По итогам 2018 г., совокупная рублевая выручка участников рейтинга CNews SaaS увеличилась на 38% и достигла ₽32,3 млрд. Это рекордный темп роста за последние пять лет. Темпы развития SaaS значительно опережают остальные сегменты рынка ИТ, однако уровень проникновения подобных сервисов остается низким – в 2017 г. только 3,3% хозяйствующих субъектов, имеющих подключение к ШПД, пользовались продуктами SaaS.

В ближайшие годы высокие темпы роста на отечественном рынке SaaS сохранятся. Драйверами роста по-прежнему будут экономическая выгода от использования таких сервисов в сочетании с низким уровнем проникновения. Среди ключевых сегментов, где потребление SaaS будет расти, следует отметить государственный сектор. В декабре 2018 г. правительство РФ внесло изменения в правила проведения госзакупок, согласно которым приобретаемое госорганами ПО может быть предоставлено по модели SaaS.

CNews Analytics: Крупнейшие поставщики SaaS в России 2019

№ 2018 № 2017 Название компании Город Выручка от оказания услуг SaaS в 2018 г., ₽тыс., включая НДС Выручка от оказания услуг SaaS в 2017 г., ₽тыс., включая НДС Рост выручки 2018/2017, в % Доля выручки SaaS в совокупной выручке компании
1 1 СКБ Контур (1) Екатеринбург 13 441 000 10 935 000 23% 100%
2 2 Softline Москва 7 552 901 3 893 248 94% 4%
3 3 Манго Телеком Москва 2 715 716 2 248 231 21% 100%
4 5 КОРУС Консалтинг СНГ Санкт-Петербург 1 367 483 1 278 114 7% 77%
5 6 Мой Склад* Москва 1 280 000 912 000 40% н/д

Источник: CNews Analytics, 2019

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Рынок IaaS увеличился на 56%

Выручка крупнейших отечественных поставщиков ИТ-инфраструктуры как сервиса по итогам 2018 г. увеличилась на 56% и достигла ₽16,1 млрд. Высокие темпы роста (более 50%) сохраняются четвертый год подряд. В общей сложности на данный момент на рынке представлено 10 крупных провайдеров: Softline, CloudМТС, «Ростелеком», DataLine, Selectel, «Крок», «Сервионика», OnCloud, IBS DataFort и M1Cloud, а также ряд средних и небольших поставщиков.

Высокая потенциальная емкость рынка оставляет место для выхода новых игроков. Тем не менее, многие представители отрасли скептически оценивают такие возможности для отечественных провайдеров. Наибольшие шансы на удачный старт у международных игроков, однако для того, чтобы построить успешную бизнес-модель, им придется найти партнеров на локальном рынке. Мировые гиганты не спешат локализовать свои продукты для отечественных заказчиков. Зато интерес к российскому рынку активно проявляют китайские поставщики.

CNews Analytics: Крупнейшие поставщики IaaS в России 2019

№ 2018 № 2017 Название бренда, под которым оказываются услуги IaaS Город Выручка от оказания услуг IaaS в 2018 г., тыс. руб., включая НДС Выручка от оказания услуг IaaS в 2017 г., тыс. руб., включая НДС Рост выручки 2018/2017, в % Доля выручки IaaS в совокупной выручке компании
1 2 Softline (1) Москва 2 641 147 1 500 652 76% 3%
2 12 #CloudMTS (2) Москва 2 462 189 360 000 584% 80%
3 1 Ростелеком (3) Москва 2 425 000 1 629 430 49% н/д
4 3 DataLine Москва, Санкт-Петербург 1 975 000 1 427 000 38% 23%
5 5 Selectel Санкт-Петербург, Москва 1 571 760 1 046 660 50% 76%

Источник: CNews Analytics, 2019

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Рост ассортимента услуг ведет к снижению цен на облачные услуги, и в ближайшее время эта тенденция сохранится. Еще один тренд – консолидация рынка, которая гармонизирует рынок — его постепенно покинут игроки с дешевыми некачественными услугами и с необоснованно высокими ценами.

Подробно с обзором «Облачные сервисы 2019» можно ознакомиться здесь.

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