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«Ростелеком» покупает пенсионный фонд у структур своего бывшего директора

Бизнес Кадры Инвестиции и M&A Телеком Инфраструктура ИТ в госсекторе
, Текст: Игорь Королев
«Ростелеком» увеличивает с 51% до 95% свою долю в НПФ «Альянс», который несколько лет осуществляет программу добровольного пенсионного накопления для сотрудников оператора. Продавцом выступает структура бывшего члена совета директоров «Ростелекома» Анатолия Милюкова.

«Ростелеком» консолидирует акции НПФ «Альянс»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила об удовлетворении ходатайства «Башинформсвязи» на покупку 44% акций НПФ (негосударственного пенсионного фонда) «Альянс». «Башинформсвязь» - крупнейший оператор фиксированной связи в республике Башкортостан, находящийся под контролем «Ростелекома».

С 2016 г. другая «дочка» «Ростелекома» - «Вестелком» - владеет 51% акций НПФ «Альянс». Таким образом, после нынешней сделки общая доля «Ростелекома» в пенсионном фонде вырастет до 95% акций.

За сколько «Ростелеком» купил контроль над НПФ «Альянс»

Продавцом акций НПФ «Благосостояние» выступает финансовая компания «Эйприл групп». Эта же структура продала «Ростелекому» контрольный пакет пенсионного фонда в 2016 г. Согласно отчетности оператора, сумма той сделки составила 184 млн руб. Оставшиеся 5% акций НПФ «Благосостояние» принадлежат гендиректору фонда Аркадию Недбаю.

Как НПФ «Альянс» связан с бывшим членом совета директоров «Ростелекома»

В 2015 г. страховая группа «Альянс» продала НПФ «Альянс». По данным газеты «Коммерсант», сумма той сделки составила всего 30 млн руб. Покупатель фонда «Эйприл Групп» был основан бывшим вице-президентом Газпромбанка Анатолием Милюковым, он же был председателем совета директоров компании.

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«Ростелеком» увеличивает с 51% до 95% свою долю в НПФ «Альянс», принадлежащем структуре бывшего члена совета директоров Анатолия Милюкова

Примечательно, что, работая в Газпромбанке, Милюков в 2012 г. вошел о совет директоров «Ростелекома», и продолжал в нем участвовать и после ухода из Газпромбанка вплоть до 2017 г.

При этом в 2016 г. во время сделки по покупке «Ростелекомом» контрольного пакета акций НПФ «Альянс» Милюкова не было в числе учредителей «Эйприл Групп». Сам Милюков говорил тогда РБК, что не имеет отношения к компании.

Однако в 2018 г. Милюков вернулся в «Эйприл Групп». Согласно отчетности НПФ «Альянс», он владеет 21% долей в «Эйприл Групп». По 33% в этой компании владеют Ольга Ловягина и Наталия Раджпут, еще 13% принадлежит Валерии Данильченко. Также с 2018 г. Милюков возглавляет другой НПФ – «Благосостояние».

Как «Ростелеком» копил пенсии для своих сотрудников

«Ростелеком» занимался программой добровольного пенсионного накопления для своих сотрудников еще в 1990-х годах. Для этого оператором был создан отдельный НПФ «Ростелеком-Гарантия». В начале 2000-х этот НПФ был поглощен другим пенсионным фондом «Телеком-Союз», входившим в петербургский телекоммуникационный холдинг «Телекоминвест».

Владельцами объединенного фонда стали структуры «питерской группы связистов», связанной с бывшим председателем совета директоров «Телекоминвеста» Леонидом Рейманом, который тогда занимал пост министра связи и председателя совета директоров государственного холдинга «Связьивнест» (в его состав входил «Ростелеком»).

В 2013 г. девелопер Борис Минц приобрел «Телеком-Союз». «Ростелеком» выразил свою озабоченность этой сделкой и запустил поиск нового партнера по пенсионному накоплению для сотрудников. Таким партнером и стал НПФ «Альянс».

В конце 2016 г. «Ростелеком» утвердил новую программу пенсионного накопления для сотрудников, подразумевающую софинансирование будущих пенсий компанией и самими сотрудниками. Топ-менеджерам предложили откладывать на пенсию 5% своей зарплаты, рядовым сотрудникам 2%. Аналогичные взносы обязался делать и сам «Ростелеком».

Объем пенсионной программы оператора составляет до 1,7 млрд руб. в год. Она действует три года до конца 2019 г.

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