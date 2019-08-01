Импортозамещение полицейской радиосвязи обойдется в 7 миллиардов

Импортозамещение профессиональной радиосвязи для силовых структур

«Национальный центр информатизации» (НЦИ), «дочка» госкорпорации «Ростех», подсчитала расходы на проведение импортозамещения оборудования профессиональной мобильной радиосвязи (ПМР), используемого российскими силовыми структурами. Соответствующие расчеты приведены в проекте дорожной карты по развитию беспроводных технологий, подготовленному НЦИ в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика».

В документе рассматриваются открытые стандарты цифровой узкополосной радиосвязи APCO 25 и DMR. Стандарт APCO 25 был разработан международной Ассоциацией официальных представителей служб связи органов общественной безопасности. Основную поддержку внедрению данного стандарта обеспечили правоохранительные органы США. Стандарт DMR (Digital Mobile Radio) был создан Европейским институтом телекоммуникационных стандартов в 2005 г.

Оборудование, которое сейчас используется в этих сетях, ввозится из США и в проекте дорожной карты обозначается как «санкционное». Для его замены предлагается использовать отечественную разработку «Апекс». Данное оборудование обеспечивает приоритезацию и криптографическую защиту шифрования на базе отечественных алгоритмов шифрования.

Переход полиции на отечественную радиосвязь обойдется федеральному бюджету в 7 млрд рублей

Переход на отечественное оборудование можно завершить до конца 2021 г., это обойдется федеральному бюджету в 7 млрд руб. Каким именно силовым структурам нужно провести импортозамещение в сфере профессиональной радиосвязи, в документе не говорится. Но известно, что оборудование стандарта APCO 25 активно используют в органах Министерства внутренних дел (МВД).

Как в МВД внедряли профессиональную радиосвязь

Аналоговые технологии беспроводной узкополосной радиосвязи впервые начали внедряться в органах внутренних дел еще в 1950-х годах. Позднее начался переход на радиостанции второго поколения – «Марс» и «Уран». В конце 1960-х – начале 1970-х на смену им пришли радиостанции «Пальма», «Тюльпан», «Чайка» и «Днепр».

В середине 1970-х годов началось внедрение радиостанций третьего поколения: «Виола», Маяк» и «Транспорт-Н». В 1990-х им на смену пришли радиостанции «Радий», «Сигнал», «Вэбр» и «Гранит». Однако в то же время в России стали использоваться и зарубежные радиостанции, по своим техническим и эксплуатационным характеристикам превосходящие отечественные аналоги: Motorola, Kenwood, Icom и Vertex.

Радиостанция «Апекс-351» стандарта APCO 25

В начале 2000-х стартовал процесс перехода на цифровые технологии узкополосной профессиональной радиосвязи, обеспечившими значительное повышение качества передачи речи. В 2005 г. в МВД в качестве базового стандарта профессиональной радиосвязи был принят стандарт APCO 25. Основным поставщиком оборудования APCO 25 для МВД является американская Motorola и ее российский интеграционный центр – «Будафон». Также в органах внутренних дел идет работа и по внедрению стандарта DMR.

Может ли 4G заменить профессиональную радиосвязь?

В мире, в том числе в США и Китае, все чаще для нужд органов правопорядка начинают использоваться беспроводные широкополосные сети связи, в частности, сети стандарта LTE (относится к четвертому поколению сотовой связи, 4G). Широкополосные сети, в отличие от узкополосных сетей, обеспечивают высокие скорости передачи данных.

Потребность правоохранительных органов в передаче данных становится все более серьезной ввиду необходимости выполнения таких функций, как оперативный поиск в служебных базах данных, проверка документов, передача телеметрической информации от технических средств, загрузка карт, обновление данных об автомобилях, находящихся в розыске, и т.д.

В 2014 г. госпредприятие «Научно-исследовательский институт радио» (НИИР) подготовило для МВД отчет о дальнейших путях использования ПМР. По словам источника CNews, знакомого с отчетом, НИИР рекомендовал министерству внедрять широкополосные сети с сохранением возможности использования узкополосных сетей.

Согласно публикации ведомственной газеты МВД «Щит и меч», построение широкополосных сетей связи, охватывающих всю территорию страны, будет весьма дорогостоящим мероприятием. В связи с этим представляется целесообразным использовать мобильный широкополосный доступ совместно с узкополосной оперативной радиосвязью в местах с развитой инфраструктурой и только узкополосную радиосвязь в остальных местах.

«Апекс» – полностью российская разработка

«Апекс» приводится в данной публикации как пример полностью отечественной разработки стандарта APCO 25. Разработка была осуществлена компаниями «Инфотест-Р» и «Радиокода» вместе с госпредприятием СКБ «Радэл» по заказу НПО «СТиС» («Специальная техника и связь») МВД.

Согласно презентации «Апекс», данный продукт на 100% разработан и собирается в России. Применяемое в нем ПО также на 100% является российским. «Апекс» соответствует всем функциями стандарта APCO 25 и совместим с зарубежными радиостанциями, что делает возможным их совместное применение.

«Апекс» поддерживает работу в транкинговом цифровом, конвенциональном цифровом и аналоговом режимах. Также ведется разработка радиостанций, осуществляющих работу в синергированных сетях по протоколам APCO 25 и DMR.

Системы «Апекс» состоят из базового оборудования (базовые станции, аппаратура разнесенного приема, центры коммутации и управления, автоматизированные рабочие места дежурными администраторов), абонентского оборудования (автомобильные, носимые и стационарные радиостанции) и ПО.

Помимо передачи голоса оборудование «Апекс» может передавать данные на низких скоростях и короткие текстовые сообщения. Также поддерживаются функции дистанционного прослушивания окружения радиостанций, дистанционного блокирования и разблокирования радиостанций.

Пресс-служба МВД к моменту публикации этого материала не ответила на запрос CNews относительно перехода на «Апекс». Пользователи форума радиолюбителей xenForor отмечают, что МВД уже вовсю меняет оборудование Motorola на «Апекс». Соответствующие тендеры прошли в Оренбурге, Самаре, Ярославле, Нижнем Новгороде и других городах.