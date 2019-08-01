На российском рынке принтеров серьезный спад. Они больше не нужны

В последнем квартале российский рынок принтеров показал годовой спад на 9,3% в штуках и 7,7% в деньгах. При этом дорогие устройства показывают рост продаж, страдают в основном бюджетные категории.



Итоги квартала

По итогам II квартала 2019 г. на российский рынок было поставлено 469 тыс. устройств печати, включая принтеры, копиры и многофункциональные устройства (МФУ). Это на 9,3% меньше результата за аналогичный период предыдущего года, сообщает исследовательская компания IDC.

Стоимость поставленных устройств составила порядка $135 млн, что на 7,7% меньше, чем год назад. При этом средняя цена устройства показала годовой рост на 1,8%.

По словам Константина Макаренкова, ведущего аналитика IDC Russia & CIS, и годовой, и квартальный спад на рынке были ожидаемы.

Поставки по сегментам

Рынок лазерной техники показал годовой спад на 4,9% в штуках и на 5,8% в деньгах.

Если говорить только о монохромных устройствах, то здесь ярко выраженный спад в поставках был отмечен в скоростной категории 70-90 стр/мин — он составил 41,7%. Заметная отрицательная динамика была зафиксирована также в категории 21-30 стр/мин — спад достиг 28,3%. В скоростной категории до 20 стр/мин было зарегистрировано сокращение поставок на 3,8%, а все остальные категории показали рост.

На российском рынке устройств печати отмечен спад

Что касается цветной техники, то здесь на 49,1% выросли в штуках поставки в скоростной категории 1-10 стр/мин. В категории 11-20 стр/мин был отмечен рост на 10,8%, все остальные категории продемонстрировали рост примерно на 5%.

На рынке струйной техники по итогам квартала был зафиксирован годовой спад на 21% в штуках и на 19,3% в деньгах. Наиболее заметно сокращение поставок в ценовом сегменте $200-300 — оно достигает 54,5%. Ощутимым оказалось также снижение поставок в сегменте $100-200 — на 32,8%. Спад продемонстрировали и все остальные ценовые сегменты, кроме устройств, которые стоят дороже $400 — здесь был отмечен рост на 59,3%.

По словам Макаренкова, и в лазерном, и в струйном сегменте растут поставки дорогих устройств, при этом продажи бюджетных устройств продолжают падать. Эта тенденция наблюдается уже несколько кварталов подряд. Причина кроется в снижении спроса со стороны покупателя. Из-за ослабления спроса производители избегают поставлять на рынок картриджные устройства нижнего звена, поскольку у них нет возможности продавать к ним необходимое количество оригинальных расходных материалов.

При этом спад поставок менее выражен в сегменте монолазерных устройств со скоростью печати до 20 стр/мин — здесь производители продолжают ожесточенно бороться за долю рынка.

Предыдущие периоды

Напомним, по итогам 2018 г. IDC зафиксировала годовой рост российского рынка устройств печати на 9% в штуках и на 6,5% в деньгах. Всего за год на рынок было поставлено 2,58 млн устройств общей стоимостью $630 млн. Из них на лазерную технику пришлось около 1,78 млн устройств, включая 1,38 млн МФУ, а на струйную технику — чуть более 815 тыс. штук, включая 667 тыс. МФУ.

Макаренков отметил, что по итогам года поставки показали в целом положительную динамику, которая объясняется относительной стабилизацией экономической ситуации и, как следствие, удовлетворением отложенного спроса покупателей. По результатам 2018 г. уже было заметно, что и в лазерном, и в струйном сегменте растет доля поставок более дорогих устройств.

В IV квартале 2018 г. российский рынок устройств печати, при росте на 4,8% в штуках, показывал сокращение на 2,4% в деньгах. По итогам квартала на российский рынок было поставлено около 800 тыс. устройств стоимостью $190 млн. Средняя цена устройства упала на 6,9%.