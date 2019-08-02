Новые власти Украины выпустили из плена $270 млн «Билайна» и МТС

Нацбанк Украины разрешил иностранным компаниям репатриировать дивиденды без ограничений

Группа Veon (ее российская «дочка» Veon работает под торговой маркой «Билайн») приветствовала решение новых властей Украины о снятии всех ограничений на репатриацию валюты из страны. Согласно отчетности Veon, такое решение станет серьезным шагом на пути поддержки денежного потока группы.

Национальный банк Украины снял с 10 июля 2019 г. ограничения на репатриацию дивидендов иностранными компаниями, работающими в стране. До той поры ограничение составляло 12 млн евро в месяц на одно юридическое лицо. Решение было принято после того, как новым Президентом Украины был избран Владимир Зеленский.

«Киевстар» должен Veon $145 млн

Veon владеет на Украине крупнейшим сотовым оператором «Киевстар». Согласно отчетности «Киевстара», в 2018 г. оператор объявил дивиденды на сумму 7,8 млрд гривен ($307 млн). В то же время на конец 2018 г. сумма объявленных, но не выплаченных дивидендов оператора составляла 3,7 млрд гривен ($145 млн). Такой расклад был связан как раз с введенным Нацбанком страны лимитом на вывод средств зарубеж.

Украинский Vodafone должен МТС $122 млн

Второй по величине сотовый оператор на Украине - компания «ВФ Украина» (бывшая «МТС-Украина», торговая марка Vodafone). Компания принадлежит российскому МТС и находится в такой же ситуации, как и «Киевстар».

Власти Украины сняли ограничения на репатриацию иностранными компаниями дивидендов

МТС и группа Veon смогут вывести из страны $267 млн.

Согласно отчетности «ВФ Украины», в 2018 г. компания объявила дивиденды на сумму 805 млн гривен ($31 млн). Но из-за ограничений со стороны Нацбанка на конец 2018 г. задолженность компании по выплате дивидендов составляла 3,1 млрд гривен ($122 млн).

Таким образом, благодаря решениям новых властей Украины Veon и МТС смогут получить от своих украинских «дочек» в совокупности $267 млн.

По данным Analysys Mason, на конец 2018 г. на Украине было 56,1 млн сотовых абонентов, уровень проникновения составлял 133%. «Киевстар» обслуживал 26,3 млн абонентов, «ВФ Украина» - 19,5 млн, Lifecell («дочка» турецкого Turkcell) - 7,3 млн.

Как Veon репатриировал дивиденды из Узбекистана

Для Veon Украина стала второй постсоветской страной, где снятие на репатриацию валюты позволяет группе получить дивиденды от своих локальных дочек. В 2017 г. новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиев разрешил свободную конвертацию местной валюты - сом.

До той поры официальный курс сома к доллару отличался от курса на «черном рынке». После решения президента официальный курс сома упал в два раза. При этом иностранные компании, работавшие у Узбекистане, получили возможность репатриировать дивиденды из страны.

Veon в Узбекистане владеет сотовым оператором Unitel. На конец 2017 г. на счетах компании скопились невыплаченные дивиденды на сумму $350 млн. Сразу после девальвации сома Veon репатриировал из этой суммы $200 млн, что положительно сказалось на денежном потоке группы.