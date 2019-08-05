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Samsung готовит массовый геноцид российских интернет-магазинов

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Бизнес Законодательство Интернет Веб-сервисы Хостинг и домены Техника
, Текст: Эльяс Касми
Samsung обратилась в арбитражные суды с просьбой заблокировать все домены в рунете, использующие ее торговую марку. Таких доменных имен насчитывается приблизительно 900, и с владельцев каждого из них, а также с регистраторов она намерена взыскать компенсацию.

Крупномасштабные боевые действия

Компания Samsung начала борьбу с неавторизованными продавцами ее техники и сервисными центрами в России. С этой целью она подала несколько исков с требованием прекращения использования ее торговой марки и блокировки в Рунете доменных имен со словом «Samsung», не имеющих отношения к самой компании.

В российском сегменте интернета, по данным «Коммерсанта», числится около 900 доменов, содержащих слово «Samsung». С их владельцев в рамках судебного разбирательства южно-корейский вендор намерен получить материальную компенсацию за нелегальное использование своего бренда.

С 1 января по 31 июля 2019 г. Samsung подала 17 исков на общую сумму 4,5 млн руб. Они были переданы в арбитражные суды Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей, а в качестве ответчиков были указаны как частные предприниматели, владельцы ресурсов, так и российские регистраторы доменных имен Ru-Center и Reg.ru. Размеры компенсации по этим искам, которую Samsung потребовала от ответчиков, варьируются в пределах от 100 до 500 тыс. руб.

Реакция регистраторов

По данным юридического департамента Reg.ru, регистратор пока не получал иски Samsung. Представители Ru-Center на момент публикации материала никак не комментировали сложившуюся ситуацию.

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Samsung атаковала не только владельцев доменных имен, но и самих регистраторов доменов

Глава юридического отдела Reg.ru Павел Патрикеев сообщил «Коммерсанту», что Samsung регулярно борется с нарушением своих прав в интернете. По его словам, для крупных брендов это стандартная практика. К примеру, в 2017 г. вендор подавал в суд на онлайн-площадки по продаже смартфонов, в доменах которых тоже использовался бренд «Samsung». Точное количество исков неизвестно, но один из ответчиков не стал доказывать свою невиновность и согласился выплатить компенсацию, после чего получил разрешение на продажу гаджетов, импортированных в Россию легальными способами.

Павел Патрикеев также отметил, что в последние годы регистраторы не привлекаются к ответственности за деятельность владельцев доменов – они получают от компаний не претензии, как в этом случае с Samsung, а просьбы в содействии. «Подача иска за нарушение прав в домене к регистратору – необоснованная и порочная практика, не отвечающая актуальной судебной повестке и законодательству, она лишь тормозит процесс защиты прав», – добавил Патрикеев.

Первые результаты

По одному из исков Samsung, поданному в Арбитражный суд Москвы, был вынесен вердикт. Ответчиком выступал владелец интернет-магазина samsungboiler.com, а Reg.ru проходил по этому делу третьим лицом.

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Первый успех Samsung - домен samsungboiler.com заблокирован

Согласно решению суда, владельцу samsungboiler.com запрещено любое использование бренда Samsung – не только в самом домене, но также в продвижении услуг и рекламе. По данному адресу находился интернет-магазин, торгующий отопительными системами и газовыми котлами, и на момент публикации материала ресурс не функционировал. При попытке зайти на сайт выводилось предупреждение об истечении срока регистрации доменного имени.

ИТ-компании против российских интернет-ресурсов

Samsung – не единственная крупная компания, устраивающая «геноцид» доменных имен в зоне .ru. В 2015 г. аналогичный случай произошел и с компанией Apple, но, если Samsung берет количеством и не требует крупных компенсаций с ответчиков, то Apple тогда решила взять «качеством».

В сентябре 2015 г. Арбитражный суд Москвы взыскал 1,7 млн руб. в пользу Apple с четырех фирм-операторов интернет-магазина apl-msk.ru (apples-msk.ru) за незаконное использование товарных знаков и реализацию контрафактной продукции американского производителя. В качестве ответчиков по этому делу проходили компании «Профит», «Электротехпром», «Арго» и «Маджеста Плюс». С «Профит» суд взыскал 500 тыс. руб, с «Электротехпром» и «Арго» – по 100 тыс. руб, а с «Маджеста Плюс» – 1 млн руб. Дополнительной мерой наказания стал полный запрет использования любых товарных знаков Apple.

Важно отметить, что изначально Apple требовала с ответчиков в сумме 16,5 млрд руб. Итоговый размер компенсации по решению суда составил лишь 10% от желаемой суммы.

В феврале 2017 г. в схожей ситуации оказалась Google. Корпорация подала в арбитражный суд жалобу на жителя Самары Виталия Попова, владельца доменного имени ɢoogle.com, которое очень похоже на адрес поисковой системы компании google.com. Различие заключается в использовании символа «ɢ» вместо обычной латинской буквы «g». Домен был зарегистрирован Поповым в марте 2016 г.

Регистратор Ru-Center, отреагировав на жалобу Google, в марте 2017 отобрал домен у Виталия Попова, а в мае 2017 г. Попов подал на Ru-Center иск в Железнодорожный районный суд Самары, попросив инстанцию обязать Ru-Center вернуть доменное имя, а также восстановить предоставление услуг по договору. В дополнение к этому россиянин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить действия Ru-Center и Google на соответствие российским законам.



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