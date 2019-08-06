Лайфхаки
Как правильно выбрать место для хранения корпоративных данных
ИТ-бизнес
Цифровизации мешает незнание менеджерами основных ИТ-трендов
Цифровые процессы
Как оригинальные картриджи помогают экономить

Спецпроекты

Вице-президента Tinder уволили после сексуального скандала

2942
Бизнес Законодательство Кадры Интернет Веб-сервисы Техника
, Текст: Валерия Шмырова

Бывшая топ-менеджер Tinder обвиняет бывшего гендиректора сервиса в сексуальных домагательствах, а саму компанию — в том, что она не стала расследовать эти домогательства должным образом. Когда жертва начала жаловаться, ее постарались заставить замолчать, а вскоре уволили.

Иск против Tinder

Бывшая сотрудница Tinder подала в суд на материнскую компанию сервиса Match Group и его бывшего гендиректора Грега Блатта (Greg Blatt). Истицу зовут Розетта Памбакян (Rosette Pambakian), она жалуется на то, что ее незаконно уволили после того, как она публично обвинила Блатта в сексуальных домогательствах.

В Tinder Памбакян занимала должность вице-президента по маркетингу и коммуникациям. В иске она утверждает, что в декабре 2016 г. Блатт совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Это произошло после корпоратива, в номере отеля, который оплатила компания.

Что случилось в отеле

По словам истицы, Блатт на корпоративе в откровенной манере сообщил ей, что находит ее сексуально привлекательной, и хотел бы уйти с вечеринки вместе с ней. Памбакян испугалась, что он приведет в исполнение свои намерения, поэтому она спряталась в комнате его ассистентки, вместе с еще одной коллегой.

Однако Блатт написал ассистентке текстовое сообщение, спрашивая, где они находятся. Затем он пришел в комнату, где совершил в отношении Памбакян ряд действий сексуального характера без ее согласия. Судя по описанию его действий, приведенному в иске, до полового акта дело не дошло, девушка вырвалась.

tndr600.jpg

Бывшая вице-президент Tinder по маркетингу и коммуникациям Розетта Памбакян

После этого Блатт вызвал машину, чтобы уехать домой. Памбакян и две свидетельницы инцидента также покинули отель. Впоследствии Блатт извинился перед Памбакян, и она согласилась не заговаривать больше о произошедшем, поскольку боялась, что это повредит ее репутации и отношениям на работе.

Как дошло до увольнения

По словам Памбакян, она сообщила об инциденте в отеле основателю Tinder Шону Раду (Sean Rad), который на тот момент занимал пост председатель правления. Рад решил дать делу ход и сообщил о произошедшем руководству InterActiveCorp (IAC) — компании, которой принадлежит Match Group. Также он поставил в известность о случившемся директоров по персоналу Match и Tinder.

В результате Памбакян встретилась с двумя юристами компании, чтобы сообщить им детали инцидента. Однако Блатт узнал о встрече и попросил свою ассистентку — одну из свидетельниц — не давать против него показания, поскольку эта история может разрушить его жизнь и семью. Блатт, который был не только гендиректором Tinder, но и председателем правления IAC, оставил должность в 2017 г.

В итоге компания все же расследовала произошедшее, но более формально. Вторую свидетельницу в ходе расследования так и не опросили. Затем руководство попросило Памбакян подписать соглашение о неразглашении информации в обмен на повышение зарплаты. Это произошло после того, как с Памбакян связался репортер издания TechCrunch с просьбой подтвердить слухи о ее претензиях по поводу сексуальных домогательств. Памбакян отказалась подписать соглашение.

tndr6002.jpg

Бывший гендиректор Tinder Грег Блатт

Вскоре руководство сначала отправило Памбакян в отпуск, а затем она была уволена из компании в августе 2018 г., проработав в Tinder четыре года. Истица утверждает, что даже после ее увольнения, компания проверяла, продолжает ли она хранить молчание. В иске она требует финансовой компенсации за несправедливое увольнение, халатность руководства, сексуальные домогательства и насилие на почве половой принадлежности. Сумма компенсации не указана.

Коллективный иск

Памбакян уже случалось судиться с Tinder, но тогда это был коллективный иск. В августе 2018 г. группа действительных и бывших сотрудников Tinder, включая сооснователей Шона Рада и Джастина Матина (Justin Mateen) подала иск против Match Group.

Истцы утверждали, что компания подделывает финансовые показатели Tinder, преуменьшая стоимость компании, чтобы не платить миллиардные отчисления в пользу изначальной команды стартапа. Четыре истца требовали компенсации в размере $2 млрд.

В этом иске тоже упоминалось о сексуальных домогательствах Блатта к Памбакян, а сама она входила в число истцов. Руководство сразу же отправило всех четверых в отпуск, а позднее им пришлось отозвать иск и заключить арбитражное соглашение. В связи с этим теперь Памбакян и решила выступить с отдельным иском.

Что такое Tinder

Напомним, Tinder — это популярный сервис для романтических знакомств, у которого есть приложения для iOS и Android. Сервис был запущен в 2012 г. По состоянию на август 2018 г. его аудитория насчитывала 3,7 млн платных пользователей, годовой рост аудитории составлял 81%.

Сервис популярен за счет простоты регистрации — отсутствует необходимость заполнять подробные анкеты. Tinder показывает пользователю профили других пользователей. Если профиль нравится, его нужно «смахнуть» вправо, если нет — влево. Если два пользователя взаимно понравились друг другу, для них открывается возможность переписки. Tinder имеет репутацию сервиса, который больше подходит для краткосрочных знакомств, нежели для долгосрочных.

Другие материалы рубрики

Huawei купила известного российского разработчика

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября

Российский рынок облаков вырос на четверть. Лидирует Microsoft

Цифровой профиль граждан подешевел в 13 раз, когда его отобрали у «Ростелекома»

РЖД закупают ПК с Windows 10 больше, чем на миллиард

Сбербанк купил знаменитого разработчика систем распознавания голоса

Техника

Стиральные машины с сушкой: 7 лучших моделей

Как оригинальные картриджи помогают экономить

Как ускорить домашний Wi-Fi: роутеры 5 ГГц и их преимущества

Обзор Honor 20 Pro: прогрессивный камерафон
Показать еще
Профиль месяца

Нужно ли локализовывать иностранное ПО

Александр Шохин

президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Тема месяца

Обзор: Мобильность в бизнесе 2019

Рейтинг CNews Mobile

Крупнейшие разработчики мобильных приложений

Как музеи объединяют классическую живопись и современные медиатехнологии ТАЛМЕР: Как научить бизнес работать не только с очевидными данными Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии