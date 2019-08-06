Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября
19 сентября 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии».
Основные темы мероприятия
«Цифровая экономика»:
- Как идет разработка «сквозных» технологий цифровой экономики?
- Какие проекты и инициативы стали особенно успешными?
- Какие проекты и инициативы так и не получили должного развития?
- Как идет сотрудничество государства и бизнеса в рамках программы?
Цифровизация госсектора:
- Концепция цифрового государства: когда Россия полностью избавится от бумажного документооборота?
- Готово ли законодательство к появлению инновационных технологий?
- Кадры для цифровой экономики: кто готовит чиновников со знанием цифровых технологий?
- Поможет ли политика импортозамещения российским производителям «железа»?
- Актуальные направления цифровизации госсектора.
Государство как сервис:
- Как идет цифровизация госуслуг в регионах?
- Умная энергетика на базе блокчейна.
- Станут ли государственные организации полностью цифровыми?
Законодательные инициативы:
- Цифровой профиль: чем грозит деперсонализация данных?
- Суверенный интернет: инструменты и технологии.
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии».
Среди докладчиков и участников:
Татьяна Матвеева, начальник Управления Информационных технологий, Федеральная налоговая служба;
Александр Албычев, заместитель руководителя Федерального казначейства;
Денис Терещенко, заместитель руководителя ФТС России;
Михаил Анисимов, генеральный директор, МФЦ Московской области;
Андрей Зубанов, начальник ОИТ, ГИВЦ Минкультуры России;
Марина Семенова, заместитель начальника ДИТ, ПФР;
Кирилл Белов, заместитель директора Административного департамента, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики;
Сергей Пущаков, заместитель директора ИТ, Министерство промышленности и торговли;
Андрей Фридштанд, директор ИТ, Минюст России;
Николай Горский, руководитель ИТ, Главгосэкспертиза России;
Олег Наумов, статс-секретарь - заместитель руководителя, Федеральное архивное агентство;
Александр Зорин, директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика»;
Станислав Корчивой, главный инспектор, Счетная палата России.
Приглашены для выступления:
Максим Акимов, заместитель председателя Правительства России;
Алексей Кудрин, председатель Счётной палаты РФ;
Максим Паршин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций России;
Савва Шипов, заместитель министра экономического развития России;
Алексей Семенов, заместитель министра транспорта Российской Федерации;
Павел Малков, руководитель Федеральной службы государственной статистики;
Максим Рымар, министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области;
Ярослав Раков, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области;
Павел Ципорин, директор Департамента информационных технологий ХМАО – Югры;
Михаил Попов, руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК России;
Алексей Скляр, заместитель министра труда и социальной защиты России;
Эдуард Лысенко, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы;
Евгений Турчак, начальник Департамента организации предоставления государственных услуг, ПФР;
Елена Шинкарук, председатель Комитета государственных услуг города Москвы.
CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей госстуруктур, а также поставщиков решений ИТ-решений.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех госструктур участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб. 401, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.