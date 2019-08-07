Путин подписал закон о краудфандинге в России

Президент Путин подписал закон, легализовавший привлечение инвестиций через интернет-платформы, в том числе краудфандинговые. Инвестиции могут осуществляться путем предложения как ценных бумаг, так и утилитарных цифровых прав. По закону, физическое лицо, которое не является квалифицированным инвестором, не может инвестировать через платформы более 600 тыс. руб. в год.



Закон о краудфандинге

Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет привлечение инвестиций через инвестиционные интернет-платформы, в том числе краудфандинговые, то есть привлекающие средства от широкого круга инвесторов. Об этом сообщил Центробанк на своем сайте. Закон вступит в силу с 1 января 2020 г. На основе этого документа правительство сможет отрегулировать работу инвестиционных платформ. Текст документа можно найти на портале официального опубликования правовых актов.

Под инвестиционными платформами в законе понимаются информационные системы в интернете, которые используются для заключения договоров инвестирования с помощью ИТ.

Закон предусматривает упрощение процедуры выпуска ценных бумаг, которые размещаются для привлечения инвестиций через платформы. Также он определяет порядок заключения договора между инвестором и получателем инвестиций через такие платформы и порядок передачи средств от инвестора получателю. Кроме того, в документе прописаны права и обязанности операторов платформ по отношению к средствам, которые находятся на их номинальных счетах, порядок раскрытия и предоставления информации и т. д.

Центробанк отмечает, что закон должен помочь малому и среднему предпринимательству находить источники финансирования на ранних стадиях жизни. Банк полагает, что за этим последует развитие и других не-банковских способов привлечения инвестиций.

Утилитарные цифровые права

Закон позволяет привлекать средства через цифровые платформы тремя способами: через займы, через размещение не-банковских ценных бумаг и через предложение утилитарных цифровых прав. Под утилитарными цифровыми правами понимаются права требования передачи вещи или интеллектуальных прав, а также права требования выполнения работ или оказания услуг, если эти права создаются и оборачиваются в информационной системе. Принадлежность утилитарных цифровых прав конкретному лицу закрепляется специальным цифровым свидетельством.

В России приняли закон об инвестировании через интернет-платформы

Закон был доработан таким образом, чтобы обеспечить возможность депозитарного учета утилитарных цифровых прав и возможность их секьюритизации, поясняет Центробанк. Секьюритизация в данном случае — это эмиссия и обращение ценных бумаг, которые удостоверяют утилитарные цифровые права. Таким образом для торговли утилитарными цифровыми правами можно будет использовать уже существующую торговую и расчетную инфраструктуру, принимать новое регулирование для этого не потребуется.

Как это будет происходить

Согласно закону, чтобы иметь возможность организовывать привлечение инвестиций, операторы инвестиционных платформ должны будут заключать договоры с получателями инвестиций. Согласно договору, оператор будет предоставлять получателю доступ к платформе для заключения договоров с инвесторами с помощью технических средств платформы. В зависимости от правил конкретной инвестиционной платформы, ее услуги могут быть бесплатными. Заключаемые договоры рассматриваются как договоры присоединения.

Оператор инвестиционной платформы обязан установить лицо, с которым заключает договор. Необходимые данные он имеет право брать из Единой системы идентификации и аутентификации.

Прежде, чем заключать договор с инвестором — физическим лицом, оператор платформы должен получить от него подтверждение, что он понимает риски, связанные с таким типом инвестирования, и сознает, что может полностью потерять деньги.

О работе своей платформы оператор обязан отчитываться перед Центробанком, который будет вести реестр операторов инвестиционных платформ. Реестр будет находиться в интернете в общем доступе. Чтобы попасть в реестр, оператор должен написать заявление в Центробанк и предоставить информацию о себе. В случае каких-то нарушений со стороны оператора, его могут не принять в реестр или исключить из него.

Согласно закону, у каждой инвестиционной платформы должны быть свои правила. Оператор может менять их в одностороннем порядке, но должен предупредить об этом за пять дней, и изменения не будут распространяться на ранее заключенные договоры. В правилах должны быть прописаны в том числе сроки передачи средств получателям инвестиций с номинального счета оператора.

Ограничения по деньгам

За один календарный год одно лицо имеет право привлечь через инвестиционные платформы не более 1 млрд руб. Это ограничение не распространяется на публичные акционерные общества, которые привлекают инвестиции путем предложения утилитарных цифровых прав. Если на цифровой платформе предлагаются ценные бумаги, то они могут размещаться только путем закрытой подписки.

Физическое лицо в течение одного календарного года может инвестировать через цифровые платформы не более 600 тыс. руб. Ограничение не распространяется на индивидуальных предпринимателей и квалифицированных инвесторов, а также на те случаи, когда физлицо покупает утилитарные цифровые права у ПАО. Если физлицо хочет, чтобы его признали квалифицированным инвестором, ему нужно написать заявление оператору платформы.

Если оператор допустил, чтобы физлицо инвестировало через его платформу более 600 тыс. руб (с учетом того, что оно уже успело инвестировать в том же году на других платформах), то оператор обязан будет выкупить у инвестора излишек ценных бумаг или утилитарных цифровых прав. Единственный случай, когда выкупа можно избежать — это если физлицо предоставило оператору недостоверные данные о своей инвестиционной деятельности.