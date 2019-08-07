ВТБ купил одного из крупнейших операторов фискальных данных России

ВТБ заполучил оператора фискальных данных

ВТБ приобрел 100% акций компании «Энергетические системы и коммуникации», которой принадлежит бренд «Первый ОФД» (ОФД – Оператор фискальных данных), у группы ЕСН Григория Березкина. Об этом CNews сообщили представители ВТБ.

Финансовые условия сделки не раскрывается, однако по оценке директора компании «Картстандарт» Майи Глотовой, слова которой приводит «Коммерсант», речь может идти о сумме в 1–2 млрд руб.

«Первый ОФД» осуществляет передачу фискальных данных от контрольно-кассовой техники (ККТ) в Федеральную налоговую службу (ФНС) России. По данным ВТБ, компания обслуживает порядка 400 тыс. касс и входит в тройку крупнейших операторов фискальных данных страны с долей рынка 16%.

Госбанк выкупил у группы ЕСН 100% компании «Энергетические системы и коммуникации», которой принадлежит бренд «Первый ОФД»

Приобретение «Первого ОФД» представители ВТБ называют «стратегической инвестицией, направленной на расширение сервисов для клиентов и усиление моделей монетизации данных группы». Банк планирует использовать данные, получаемые оператором, для мониторинга финансового положения своих корпоративных клиентов, совершенствования скоринговых моделей и продвижения собственных продуктов.

Как рассказали CNews в ВТБ, банк совместно с «Первым ОФД» собирается развивать продуктовый ряд в части сложных аналитических продуктов на основе больших данных для корпоративных клиентов и разрабатывать решения для цифрового маркетинга.

По словам первого заместителя президента – председателя правления ВТБ Дмитрия Олюнина, интеграция решений «Первого ОФД» усилит ВТБ в реализации потенциала больших данных – как внутри группы, так и для внешних клиентов.

Партнерство ВТБ и «Первого ОФД»

Банк ВТБ и «Первый ОФД» сотрудничали до официального анонса сделки.

Например, в июне 2019 г. они совместными усилиями запустили комплексный сервис, в рамках которого представители малого и среднего бизнеса в режиме одного окна могли получить «под ключ» сразу несколько услуг: открытие и обслуживание расчетного счета в банке ВТБ, договор с «Первым ОФД» на услугу по передаче кассовых чеков в ФНС, онлайн-кассу с фискальным накопителем, электронно-цифровую подпись, бесплатную доставку и регистрацию кассы в ФНС.

О компании «Энергетические системы и коммуникации»

Бренд «Первый ОФД» принадлежит АО «Энергетические системы и коммуникации». Свою деятельность компания ведет с 2002 г. Генеральным директором значится Александр Емелин.

«Первый ОФД» специализируется на предоставлении услуг по передаче фискальных данных от контрольно-кассовой техники в налоговые органы. По данным сайта «Первого ОФД», компанией обработано и передано в ФНС около четверти всех фискальных чеков в России.

Среди партнеров компании – Metro, Х5 Retail Group, «Билайн», «Ашан», «Мария-Ра», KFC, Zolla, Rendez-Vous, «Эльдорадо», «Спортмастер», «Билла», «Вкусвилл», Fix Price, Gloria Jeans и другие.



По данным «Спарк-интерфакс», выручка компании по итогам 2018 г. составила 425,8 млн руб, а чистый убыток – 61 млн руб.



В список операторов фискальных данных, согласно сведениям, опубликованным на сайте ФНС, входит 21 компания. «Первый ОФД» одним из первых получил разрешение ведомства на обработку фискальных данных – 31 августа 2016 г.

В 2017 г. оператор получил награду CNews AWARDS в номинации «ИТ в торговле».

«Первый ОФД» занял второе место в рейтинге CNews Analytics: Крупнейшие операторы фискальных данных 2018.