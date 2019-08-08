В России завели дело против Apple после жалобы «Касперского»

Антимонопольная проверка Apple

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против компании Apple по жалобе «Лаборатории Касперского». Расследование будет проведено в связи с действиями Apple, предпринимаемыми ею на рынке распространения приложений для собственной мобильной платформы iOS.

Дело о признаках нарушения ч.1 ст.10 закона о защите конкуренции возбуждено на основании жалобы на Apple, поданной «Лабораторией Касперского» в марте 2019 г. и связанной с необоснованными препятствиями Apple в продвижении приложения для родительского контроля Kaspersky Safe Kids. В частности, Apple заставила «Лабораторию» урезать набор функций этого ПО, потребовав убрать из него блокировку браузера Apple Safari и контроль над остальными установленными на смартфон программами. Иными словами, чтобы соответствовать новым требованиям Apple, приложение должно было лишиться своих основных функций, заключающихся в обеспечении родителей возможностью контролировать сетевую активность ребенка и ограждать от неподходящего для детей контента, а также ограничивать запуск приложений на основании возрастного рейтинга самого App Store.

С чего все началось

Интерес к Kaspersky Safe Kids Apple проявила практически сразу же после выхода в сентябре 2018 г. прошивки iOS 12 с функцией Screen Time. Это встроенный в систему инструмент для родительского контроля, разработанный непосредственно Apple и готовый к релизу в составе iOS 13 осенью 2019 г.

Kaspersky Safe Kids – приложение, с которого началось противостояние «Лаборатории Касперского» и Apple

Изучив все материалы, специалисты ФАС пришли к выводу, что действия Apple, описанные в жалобе «Лаборатории Касперского», действительно содержат признаки злоупотребления компанией своим доминирующим положением на рынке. Рассмотрение дела состоится 13 сентября 2019 г. На запрос CNews о том, связалась ли с Apple с «Лабораторией Касперского» после возбуждения дела для проведения переговоров, представители «Лаборатории» на момент публикации материала ответить не смогли.

Массовое уничтожение конкурентов

В апреле 2019 г., после жалобы «Лаборатории Касперского», Apple взялась за другие приложения в App Store, по своим возможностям напоминающие Screen Time. По информации ресурса The Verge, проблемы, с которыми столкнулись российские девелоперы, обрушились на разработчиков Kidslox (Украина) и Qustodio (Испания). Они тоже пожаловались на Apple, притом непосредственно в Европейскую комиссию.

Screen Time – приложение, которое Apple так рьяно защищает от конкурентов

Всего на момент публикации материала было известно о 19 разработчиках приложений-аналогов Screen Time, пострадавших от действий Apple. Они объединились с целью заставить Apple проработать техническое решение, которое позволит сторонним приложениям беспрепятственно работать на iOS.

Реакция Apple

Жалоба «Лаборатории Касперского», поданная в ФАС в середине марта 2019 г., стала вынужденной мерой. Перед обращением в ведомство компания сделала несколько безуспешных попыток прямых переговоров с Apple, после чего и было решено обратиться в антимонопольные органы.

Другими словами, Apple не шла на контакт с разработчиками, но в конце апреля 2019 г. опубликовала официальное сообщение, в котором объяснила причины удаления приложений для родительского контроля ряда сторонних разработчиков из App Store. По ее словам, все удаленные утилиты не отвечали требованиям политики компании по вопросам безопасности и конфиденциальности пользователей. Apple отдельно заметила, что не стремится выжить конкурентов – она лишь заботится о персональных данных своих пользователей.

Удаляя приложения родительского контроля, Apple действовала в рамках своего же лицензионного соглашения. В нем сказано, что она сохраняет за собой право удалять и отклонять любые приложения из App Store без каких-либо оснований.

История получила продолжение в июне 2019 г., когда Apple внесла коррективы в правила публикации приложений сторонних разработчиков в App Store. Изменения затрагивали именно вопрос распространения программ, по своим возможностям схожим с Screen Time. Новые правила гласят, что теперь девелоперы обязаны запрашивать у Apple разрешение на использование функций, реализованных в этом приложении. Соответствующую лицензию Apple предложила выдавать сроком на один год, однако в новых правилах не сказано, будут ли предъявляться те же самые требования к приложениям через год, что и во время первого запроса.

«Лаборатория Касперского» отреагировала на изменения в правилах, отметив, что они не упрощают жизнь сторонник разработчикам. Компания опубликовала официальную позицию по данному вопросу, в которой сказано: «Односторонняя коммуникация, маркетинговые и технологические преимущества Screen Time, которые недоступны сторонним разработчикам аналогичного ПО, непрозрачность процедур, официально зафиксированное право Apple совершать любые действия в отношении стороннего ПО, – все это создает определенные барьеры для сторонних разработчиков для входа на рынок ПО для родительского контроля для iOS, и эти барьеры являются результатом действий доминирующего субъекта, в этом случае – Apple. Эти действия оказывают негативное влияние на конкурентную среду смежного рынка, где доминирующий субъект также представляет свой продукт».