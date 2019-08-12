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В России битва титанов: госведомства и «Ростех» с Ротенбергом не могут поделить частоты

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, Текст: Игорь Королев
Минтранс настаивает на выделении частот в диапазоне 350-370 МГЦ компании «ГЛОНАСС-ТМ» для создания федеральной сети транспортной телематики. Но в Минкомсвязи опасаются активности транспортного ведомства в получении частот и обращают внимание на альтернативное предложение госпредприятия РСВО о строительстве на данных частотах LTE-сети для обслуживания госорганов.

ГКРЧ не может решить судьбу диапазона 350-370 МГц

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) не смогло принять решение о судьбе диапазона частот 350-370 МГц. Комиссия уже второй раз переносит решение этого вопроса.

«ГЛОНАСС-ТМ» нуждается в новых частотах

Первым заявку на частоты в данном диапазоне подала компания «ГЛОНАСС-ТМ» - совместное предприятие АО «ГЛОНАСС» (оператор системы экстренного реагирования на ДТП «Эра-ГЛОНАСС») и компании «РТ-Инвест транспортные системы» (РТИТС, оператор системы взимания платы с дальнобойщиков «Платон»). В число совладельцев РТИТС входят госкорпорация «Ростех» и Игорь Ротенберг – сын известного предпринимателя Аркадия Ротенберга.

В конце 2018 г. ГКРЧ уже выделила «ГЛОНАСС-ТМ» частоты в других диапазонах – 863-865 МГц и 874-876 МГц.

Частоты были выделены для создания федеральной сети транспортной телематики, которая должна работать на базе протокола XNB, разработанного компанией «Современные радиотехнические решения» (СРТ, находится под управлением «ГЛОНАСС-ТМ»). Инвестиции в проект оцениваются в 50 млрд руб.

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Минкомсвязи вступило в спор с Минтрансом: одни и те же частоты понадобились 4G-сети для госорганов и тандему «Ростеха» с Ротенбергом

Создание федеральной сети транспортной телематики курирует Минтранс. Это же ведомство попросило ГКРЧ выдать «ГЛОНАСС-ТМ» дополнительные частоты в указанном выше диапазоне. Но на часть этих частот неожиданно нашелся другой претендент – госпредприятие «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО).

Госоператор проводного радио тоже хочет эти же частоты

РСВО находится в ведении Федерального агентства связи и оказывает услуги проводного радиовещания. В 2018 г. РСВО протестировало частоты в диапазоне 360-370 МГц на территории метрополитенов Новосибирска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Теперь предприятие хочет, не ограничиваясь подземками, получить эти частоты на территориях Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Краснодарского и Красноярского краев, а также республики Крым и Севастополя.

Для чего РСВО нужны эти частоты, ни в самом предприятии, ни в Россвязи ранее не говорили. Но CNews удалось обнаружить презентацию, с которой предприятие планировало выступить на заседании ГКРЧ. РСВО хочет построить на запрашиваемых частотах выделенную сеть четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE.

Сеть позволит обеспечить трансляцию сигналов оповещения для объектов в труднодоступных районах со слаборазвитой инфраструктурой связи и объектов транспортной инфраструктуры, включая транспортные средства, используя унифицированное решение и специализированные протоколы обмена между центрами управления и исполнительными устройствами систем оповещения. Трансляция сигналов оповещения о чрезвычайных ситуациях является главной причиной, по которой сети проводного вещания еще продолжают работать в России.

Кроме того, сеть LTE в указанном диапазоне может использоваться для построения интеллектуальных систем транспортной безопасности. Эта сфера недавно вошла в число полномочий Россвязи.

Объекты транспортной инфраструктуры, как говорится в презентации РСВО, должны оснащаться техническими средствами обеспечения транспортной безопасности, включающими в себя системы связи, системы сигнализации, контроля доступа, досмотра, видеонаблюдения, интеллектуального видеонаблюдения, средств видеозаписи и аудиозаписи, систем сбора и обработки информации.

Как помочь обслуживающей госорганы сети LTE-450

Но самое интересное применение сети, которую хочет построить РСВО – это помощь другой сети LTE, которую Tele2 строит в соседнем диапазоне 450 МГц. В 2018 г. Минкомсвязи решило, что сеть LTE-450 можно использовать для подключения социально значимых объектов: школ, медицинских организаций, органов государственной власти, силовых структур и избирательных комиссий.

К проекту подключились «Ростелеком» (совладелец Tele2) и госпредприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС). Однако проблемой диапазона 450 МГц является ограниченный спектр доступных частот: две парные полосы шириной по 4,4 МГц каждая. В РСВО считают, что за счет агрегации частот их будущая сеть сможет добавить 10 МГц для сети LTE-450.

Минкомсвязи беспокоится из-за большого числа запрашиваемых Минтрансом частот

В связи с наличием двух разных заявок на диапазон Минкомсвязи, организующее работу ГКРЧ, хотело заслушать на комиссии доклады РСВО и Минтранса. В Минтрансе выступали против обсуждения: заявка «ГЛОНАСС-ТМ» получила три положительных согласования – от ФСО, Минобороны и Роскомнадзора – и должна быть удовлетворена.

Кроме того, в Минтрансе напоминают о поручении Президента России Владимира Путина и выпущенном в рамках его реализации распоряжении Правительства, по которому «ГЛОНАСС-ТМ» должно получить частоты для федеральной сети транспортной телематики. Но замминистра связи Олег Иванов возражает: распоряжение Правительства не обязывает комиссию выделать частоты, а лишь дает такое право.

Более того, в соответствии с этим распоряжением «ГЛОНАСС-ТМ» уже получил частоты в диапазоне 800 МГц и было бы некорректно в рамках одного постановления получать частоты в разных диапазонах, считает Иванов.

В результате на последнее заседание ГКРЧ представитель Минтранса просто не пришел. Председатель комиссии, министр связи Константин Носков все равно хотел заслушать доклады по данному вопросу.

«Мне бы и другим членам ГКРЧ было бы интересно узнать, как используются выданные прошлой осенью частоты для транспортного комплекса (частоты в диапазоне 800 МГц для «ГЛОНАСС-ТМ», - прим. CNews)», - говорил Носков. Но в итоге министра убедили перенести рассмотрение вопроса.

Минтранс не может получить материалы из Минкомсвязи

Константина Носкова интересует судьба и другого диапазона, выделенного в соответствии с запросом Минтранса – 1785-1805 МГц. В конце 2017 г. ГКРЧ выделила эти частоты владельцам железнодорожной инфраструктуры, основным из которых является РЖД, для создания технологических сетей связи на железнодорожном транспорте.

До этого указанными частотами владела российско-китайская группа компаний «НИРИТ Синвей Телеком Технолоджи» (НСТТ), которая собиралась построить на них сеть на базе разработанного в Китае стандарта профессиональной радиосвязи NG-1. Частоты у компании были отобраны, но она продолжает бороться за их возвращение.

Сейчас НСТТ просит ГКРЧ выделить ей частоты в данном диапазоне для создания тестовой зоны в Москве и области. В ходе согласительного совещания, предшествующего заседанию ГКРЧ, Минтранс попросил заявителя перенести тестовую зону в Челябинскую зону.

НСТТ согласилась, но не смогла получить от транспортного ведомства согласования новой заявки: в Минтрансе заявили, что за неделю с момента согласительного совещания к ним так и не поступили необходимые документы из Минкомсвязи. «Коллеги, вы как-то плохо работаете, ничего до вас не доходит», - посетовал Носков. – Подъезжайте к нам в министерство или позвоните».

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