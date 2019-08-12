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Власти запретили электронные подписи для всех сделок с недвижимостью, кроме ипотеки

Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе
, Текст: Валерия Шмырова

Ипотеку в России по-прежнему можно будет оформлять удаленно, с помощью электронной подписи. Отныне это единственный вид сделок, подразумевающих передачу прав на недвижимость, где такая процедура по умолчанию разрешена. Для купли-продажи недвижимости владельцу сначала придется написать бумажное заявление, и только потом оформлять сделку удаленно.

Ипотека как исключение

Запрет на проведение сделок с недвижимостью с помощью электронной подписи не будет распространяться на цифровую ипотеку, сообщает Федеральная кадастровая палата Росреестра на своем сайте. То есть, сведения от банков по-прежнему можно будет подавать в электронном виде, без личного участия гражданина. Бумажного заявления от кого-либо из участников сделки для этого не требуется.

Есть и другие исключения: сделки с недвижимостью можно будет оформлять с использованием электронной подписи, если она была выдана удостоверяющим центром Федеральной кадастровой палаты, и если в оформлении сделки принимают участие нотариусы или госорганы, которые взаимодействуют с Росреестром в электронном виде. В этом случае владельцу недвижимости тоже можно не писать специальное бумажное заявление на использование электронной подписи.

Закон о запрете электронной подписи

Второго августа Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новые правила применения усиленной квалифицированной электронной подписи для оформления сделок с недвижимостью. Документ вносит поправки в закон «О государственной регистрации недвижимости». Поправки разработал председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Согласно закону, дистанционная перерегистрация прав на недвижимость с использованием электронный подписи по умолчанию запрещена. Чтобы заключить такую сделку, необходимо получить письменное согласие владельца недвижимости. Это правило вступает в силу 13 августа.

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Ипотеку в России по-прежнему можно будет оформлять с помощью электронной подписи

Владелец недвижимости должен подать в регистрационный орган заявление на бумаге, где он выразит свое согласие на применение электронной подписи при проведении сделок с его недвижимостью, подразумевающих переход права собственности к другому лицу. После подачи такого заявления в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будет внесена специальная отметка, разрешающая дистанционное заключение сделок.

Если владелец не подал заявление, и такой отметки нет, то заключить сделку в удаленном режиме будет невозможно. Как поясняет замглавы Федеральной кадастровой палаты Павел Чащин, даже если стороны, заключающие сделку, удаленно подадут необходимые документы, заверенные электронной подписью, без отметки в ЕГРН эти документы не будут рассматриваться, их сразу вернут.

Заявление на внесение отметки в ЕГРН можно подать как на все принадлежащие владельцу объекты недвижимости сразу, так и на каждый по отдельности. Отметка в ЕГРН должна появиться в течение пяти рабочих дней.

Отметку в ЕГРН можно удалить, после чего проведение дистанционных сделок с данной недвижимостью с помощью электронной подписи вновь будет запрещено. Она удаляется по заявлению собственника или по решению суда. Данная норма вступит в силу через 90 дней после опубликования закона.

Зачем это нужно

До этого система была другая — удаленные сделки с недвижимостью с применением электронной подписи были по умолчанию разрешены. Но владелец недвижимости мог подать заявление, чтобы оформить запрет, по которому сделки с его недвижимостью нельзя проводить без его личного участия. Речь идет о той же группе сделок — подразумевающих передачу или прекращение права собственности. После подачи заявления в ЕГРН точно также появлялась отметка, только запретительная, а не разрешительная. При наличии этой отметки никакие третьи лица, даже если у них была нотариально заверенная доверенность от владельца, не могли заключить сделку без него.

Механизм пришлось изменить с «по умолчанию разрешено» на «по умолчанию запрещено» потому, что не все владельцы знали о возможности оформления индивидуального запрета.

Авторы закона поясняют, что с появлением электронной подписи злоумышленники изобрели новый вид мошенничества с недвижимостью. Они подделывают электронную подпись собственника и заверяют ею документы, необходимые для передачи прав на недвижимость, а затем удаленно подают эти документы в органы регистрации.

По данным Федеральной кадастровой палаты, получить в России электронную подпись сейчас можно примерно в 500 государственных и коммерческих удостоверяющих центрах. Палата предлагает усилить меры по контролю их деятельности.

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