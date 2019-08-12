Закрылся старейший в мире журнал о Linux, потому что «Linux сбился с пути»

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Linux Journal, сообщивший в 2017 г. о своем закрытии, сумел найти финансирование и продержаться еще два года, однако теперь окончательно прекратил работу. Редактор объясняет упадок издания тем, что Linux и свободное ПО проиграли битву технологическим гигантам.



Прощай, Linux Journal

Linux Journal — старейший журнал, посвященный ядру и дистрибутивам Linux — объявил о своем закрытии. Редактор издания Кайл Ранкин (Kyle Rankin) попрощался с читателями в письме, опубликованном на сайте журнала, и сообщил, что Linux Journal «навсегда закрыл свои двери» с 7 августа 2019 г.

«Все сотрудники были уволены, а у компании не осталось операционных средств для продолжения работы в каком бы то ни было качестве. Веб-сайт будет продолжать работать в течение следующих нескольких недель, возможно, дольше для архивных целей, если мы сможем это осуществить», — пишет Ранкин.

Linux Journal — это ежемесячный технический журнал, который освещает темы, связанные с Linux и свободным ПО. Основанный в 1994 г., он стал первым журналом, посвященным Linux. Первый номер был выпущен Филом Хьюзом (Phil Hughes) и Бобом Янгом (Bob Young), сооснователем Red Hat. В 2011 г. журнал отказался от бумажной версии. Входит в список лучших информационных ресурсов о Linux, составляемых различными изданиями, где, как правило, находится на четвертом месте.

Вторая смерть

Ранкин напоминает, что в 2017 г. он уже опубликовал прощальное письмо, где сообщалось о закрытии журнала. Однако вскоре после этого у издания появилось финансирование, которое помогло ему остаться на плаву — она поступило от лондонской компании Trust Media, оператора VPN-сервиса.

«Мы приступили к работе, и все начало выглядеть очень многообещающе», — отмечает Ранкин. К положительным изменениям он относит расширение секции Deep Dive, где публиковались лонгриды на технические темы.

Старейший журнал о Linux сообщил о прекращении работы

По его словам, все выглядело так, как будто вскоре Linux Journal сможет вести самостоятельное существование. Однако оздоровление проекта шло недостаточно быстрыми темпами, и финансовая поддержка иссякла раньше, чем это произошло.

Причины упадка

Объясняя причины упадка журнала, Ранкин цитирует свое предыдущее прощальное письмо, написанное в 2017 г. Там он отмечал, что «сообщество Linux, похоже, сбилось с пути», а также что он «воспринимал Linux и свободное ПО как должное», но «хотя Linux и свободное ПО выиграли битву против технических гигантов десять лет назад, с течением времени их место заняли новые, и мы позволили им победить».

В настоящий момент позиции Linux прочны, как никогда — даже Microsoft начала ее адаптировать, сделав виртуальную машину Linux частью Windows 10, портировав SQL Server в ОС и обеспечив хостинг Linux в облаке Azure, отмечает издание The Register.

Однако Ранкин не считает, что дела у свободного ПО обстоят так уж хорошо. По его словам, золотой век Linux пришелся на 2007 г., когда она была популярна в корпоративных ИТ, и разработчики работали с ней напрямую. Однако затем ситуация изменилась.

«Linux и свободное ПО скрыты, как никогда. Многие из проектов по разработке открытого софта на GitHub в конечном итоге используются в качестве строительных блоков для проприетарного ПО. Очень многие компании, которые вроде бы отстаивают свободное ПО, помогая проектам, которые они используют, тоже предпочитают, чтобы то, что они пишут сами, было их собственностью. Хотя Linux доминирует в облаке, все больше разработчиков и системных администраторов, которые используют облако, делают это через собственные API и частные сервисы», — отмечает Ранкин.

То же самое касается рынка мобильного ПО, где доминирует проприетарный софт, хотя Android и базируется на Linux. Ранкин отмечает, что изменился и дух сообщества сторонников свободного ПО — во многих случаях они сами не пользуются Linux, и зачастую создают презентации о преимуществах свободного ПО на проприетарных ноутбуках под управлением Windows или macOS. На этих же ноутбуках они пишут приложения для Linux, и если вообще используют Linux, то только в качестве виртуальной машины.