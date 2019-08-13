Началось банкротство «Техносерва»

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Банкротство практически неизбежно

Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства крупного российского интегратора «Техносерв АС». Компания входит в состав группы «Техносерв».

Заявление о признании «Техносерв АС» банкротом, как выяснил CNews, было подано 20 февраля 2019 г. ООО «Управляющая компания «Сибэнергомаш», однако судебное разбирательство неоднократно откладывалось. Размер исковых требований составил 1,98 млрд руб. Временным управляющим «Техносерв АС» по решению суда назначен Василий Зайцев, а рассмотрение дела о банкротстве состоится 13 февраля 2020 г.

Иск «Сибэнергомаша» о банкротстве «Техносерв АС» стал пятым по счету за I квартал 2019 г. Первой претензии высказало ООО «МСП Факторинг», подавшее заявление о признании «Техносерв АС» банкротом 15 января 2019 г. Сумма требований составила 637,3 млн руб. В тот же день эта же организация подала иск на 302,1 млн руб. — одновременно к «Техносерв АС» и ООО «Техносерв консалтинг» (по ЕГРЮЛ, эта организация с интегратором не связана; зарегистрирована на австрийские структуры).

24 января 2019 г. Промсвязьбанк подал иск к «Техносерв АС» на 232,3 млн руб., а 4 февраля — на 297,9 млн руб. Итоговая сумма требований по искам составила 3,45 млрд руб. Все иски приняты к производству.

Связь между «Промсвязьбанком» и «Техносервом»

Компания «Техносерв» была основана в 1992 г и считалась одной из крупнейших российских ИТ-компаний. По итогам 2017 г. в рейтинге «CNews100: крупнейшие ИТ-компании России» она занимала пятую строчку с совокупной выручкой в 50,8 млрд руб., однако в 2018 г. выбыла из рейтинга.

«Техносерв АС» – одна из основных структур группы компаний «Техносерв». По результатам 2017 финансового года «Техносерв АС» принес группе компаний 40,4% общего оборота, обогнав сервисные услуги (25,1%), консалтинг (13,5%) и разработку программного обеспечения (1%).

Сфера деятельности компании – это в первую очередь внедрение и интеграция разного рода ИТ-систем. Помимо этого, «Техносерв АС» занимается развитием энергетических и инженерных систем, а также инфокоммуникационной инфраструктуры крупных предприятий.

Как сообщили CNews представители ВТБ, «сложившаяся ситуация не окажет негативного влияния на ее положение “Техносерв” на рынке. “Техносерв” сохранил команду профильных экспертов и обладает накопленными за годы деятельности опытом и компетенциями, а также наработанными отношениями с партнерами».

Бизнесмены Алексей (слева) и Дмитрий (справа) Ананьевы

Владельцами группы «Техносерв» в общем и «Техносерв АС» в частности до января 2018 г. были братья-бизнесмены Алексей и Дмитрий Ананьевы, основатели «Техносерва» и бывшие акционеры банка «Промсвязьбанк» (ПСБ). Санация ПСБ в декабре 2017 г. привела к разделу активов предпринимателей, и все 100% группы «Техносерв» перешли в единоличное владение Алексею Ананьеву.

В течение 2018 г. Алексей Ананьев сперва продал 40% акций группы «Техносерв» банку ВТБ, а затем заложил в банке дополнительные 49,99%. В декабре 2018 г. по решению ВТБ Ананьев был отстранен от управления компанией «из-за грубых ошибок самого бизнесмена и его менеджмента, приведшие к предбанкротному состоянию компании».

До конца 2018 г. банком был реализован залог Ананьева по причине неисполнения кредитных обязательств. В дополнение к этому банк забрал права распоряжения долей. В итоге у Алексея Ананьева осталась доля в «Техносерве» в размере 10,01%.

Впоследствии братья Ананьевы стали фигурантами многочисленных дел по искам Промсвязьбанка на сотни миллиардов рублей. Нынешнее местоположение братьев Ананьевых неизвестно, предположительно они живут в одной из европейских стран.

Разрыв Ананьева с «Техносервом»

Оставшейся частью «Техносерва» Алексей Ананьев владел недолго. В конце июля 2019 г. бизнесмен продал зарегистрированную на Кипре компанию Anavoya Holdings Limited, посредством которой он контролировал свою долю в группе компаний. Покупателем стала компания Contemporary Solutions c Британских Виргинских островов, а сумма сделки составила всего лишь 1000 евро (73,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 13 августа 2019 г.).

Проданная Anavoya Holdings Limited на 99,9% выступает соучредителем ООО «Ризус-проект», которому примерно на 10% принадлежит ООО «Группа Техносерв». Оставшиеся 0,1% «Ризус-проекта» числятся за Светланой Моисеевой-Лобачевой.

Сделке с Contemporary Solutions предшествовал обыск в офисе «Техносерва» с последующей выемкой документов, состоявшийся 11 июля 2019 г. «Проведение следственных действий в офисах «Техносерва» связано с деятельностью команды Алексея Ананьева. Предыдущий менеджмент был отстранен от управления компанией в декабре прошлого года. В настоящее время правоохранительным органам оказывается все необходимое содействие. Новый менеджмент действует в строгом соответствии с законодательством и обеспечивает стабильное положение компании на рынке», — сообщил CNews представитель «Техносерва».

Также «Техносерв» подтвердил задержание своего сотрудника Алексея Копейкина, который является директором департамента по работе с госструктурами. Пресс-служба сообщила, что Копейкин работает в «Техносерве» с 2011 г., и что он работал в команде Алексея Ананьева.

В дополнение ко всему происходящему с «Техносерв АС», в июле 2019 г. в шаге от банкротства оказалась компания «Техносерв консалтинг», некогда один из основных активов «Техносерва» по линии работы с госсектором. Как выяснил CNews, с соответствующими исками к компании обратилась белгородская компания «Центрпрограммсистем» (ЦПС), подав их 16 июля 2019 г. Ближайшее заседание по делу состоится 24 сентября 2019 г.

12 июля 2019 г. в федеральном реестре юридически значимых сведений появилась информация о намерении обратиться в суд с аналогичным иском банка «Траст» — в связи с наличием у компании «непогашенной задолженности перед банком, а также признаков банкротства». Анализ реестра показывает, что еще 19 июня 2019 г. «Техносерв консалтинг» выразил намерение обанкротить сам себя, указав в качестве своих кредиторов именно ЦПС и «Траст».

В пресс-службе группы «Техносерв» заверили CNews, что ООО «Техносерв консалтинг» не вошло в закрытую в июне 2018 г. сделку по покупке 40-процентной доли интегратора банком ВТБ. «“Техносерв консалтинг” не входит в периметр группы “Техносерв” с июня 2018 г., — отметили собеседники редакции. — В настоящее время за экспертизу в области консалтинга в составе группы компаний отвечает ООО “ТСК”».