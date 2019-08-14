Впервые в России открывается маркетплейс для торговли зерном

В конце августа в России появится первый зерновой маркетплейс, через который планируется наладить экспорт продукции за рубеж. На площадке участники зернового рынка смогут удаленно заключать сделки. Сервисом будут пользоваться элеваторы, порты и крупные хозяйства.



Зерновой маркетплейс

В России запустят первую цифровую торговую площадку для участников зернового рынка. Она получит название GrainChain, запуск ожидается к концу августа в Тамбове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании «Белая Дача Фарминг» Артема Беляева.

Соглашение о запуске маркетплейса было подписано в июне на Петербургском международном экономическом форуме властями Тамбовской области, APIBank и группой компаний «Белая Дача».

Разработку сервиса осуществляет ГК «Белая Дача» — предприятие в Тамбовской области, которое производит и поставляет картофель для сети ресторанов McDonald's. Компания была основана в 2016 г., в настоящий момент ведет хозяйство на 2,7 тыс. гектаров земли. Занимается разработкой ПО для агропромышленного комплекса.

Масштаб проекта

Сервис будет предназначен как для регионального, так и для общероссийского зернового рынка. По словам Беляева, запуск площадки ожидается примерно через десять дней. Маркетплейс уже насчитывает около 500 участников — им сообщат о начале его работы, чтобы они приняли участие в тестировании. Среди них присутствуют главным образом элеваторы, порты и крупные хозяйства.

В России запускают зерновой маркетплейс

По словам Беляева, авторы проекта планируют в течение года довести количество пользователей маркетплейса до 10 тыс. Всего на российском зерновом рынке работает примерно 160 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей.

Зачем это нужно

Задачей сервиса является оптимизация экспорта зерновых, в связи с чем на площадке будет реализована поддержка языков ключевых стран-импортеров. Как поясняет Беляев, маркетплейс даст возможность участникам зернового рынка заключать сделки, не выходя из дома.

Пользователи сервиса смогут подобрать подходящий им товар по нескольким критериям, таким как цена, качество и клейковина зерна, для этого достаточно задать необходимые параметры. Транспортировкой, оформлением документов и проведением взаиморасчетов будет заниматься сам маркетплейс. Он же дает гарантию, что стороны выполнят принятые на себя обязательства.

«Порты и элеваторы будут видеть, где едет перевозчик, на основе этих данных будет выстраиваться цифровая очередь на погрузку-отгрузку, так как сейчас есть большая раскоординированность в этом вопросе. По данным Зернового союза страны, цифровая очередь позволит в 18 раз снизить простой с товаром», — приводит слова Беляева ТАСС.

Другие сервисы для бизнеса

В России запускаются и другие сервисы для бизнеса. Например, в начале июля премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о запуске «Платформы для работы с обращениями предпринимателей». На платформе предприниматели смогут подавать жалобы на давление со стороны правоохранительных органов. Сюда не относятся жалобы на проверки контрольно-надзорных органов.

Оператором платформы станет независимая негосударственная организация, учредителем которой от государства выступит Минэкономразвития. В наблюдательный совет организации войдут представители различных общероссийских деловых объединений.

По данным уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, с мая 2018 г. по май 2019 г. к бизнес-омбудсменам поступило 9816 обращений от предпринимателей, на которых были заведены уголовные дела. Добиться закрытия дела на стадии следствия получилось только в 68 случаях. Титов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать региональным бизнес-омбудсменам адвокатские полномочия для лучшей защиты предпринимателей.