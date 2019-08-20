Qiwi избавляется от «Рокетбанка», потому что у него дух стартапа

Рокетбанк обрел отдельное юрлицо

Совет директоров платежной системы Qiwi принял решение о выделении «Рокетбанка» в отдельную финтех-компанию. Также, как говорится в сообщении Qiwi, менеджменту компании поручено обсудить вопрос полной или частичной продажи «Рокетбанка».

Как «Рокетбанк» менял собственников

«Рокетбанк» - сервис виртуального банкинга, первоначально созданный фондом Runa Capital и работавший на базе банка «Интеркоммерц». После краха Интеркоммерцбанка пользователей «Рокетбанка» перевели на обслуживание в другой банк - «Открытие». Позже «Открытие» приобрел и сам «Рокетбанк».

В 2017 г. в банке ФК «Открытие» была введена временная администрация, а банк был подвергнут санации. Позднее стало известно, что Qiwi договорился еще с прежним менеджментом банка «Открытия» о покупке «Рокетбанка» вместе с другим виртуальным банком - «Точка», который ориентируется на обслуживании предпринимателей.

Речь шла о покупке соответствующих брендов и ПО. Переговоры происходили на фоне того, что банк «Открытие» и одноименная финансовая группа, в которую входил тогда банк, активно скупали акции Qiwi.

Qiwi выделит «Рокетбанк» в отдельную компанию и, возможно, продаст

Временная администрация банка ФК «Открытие», назначенная Центробанком, решила проверить данные сделки. В итоге Qiwi смогла найти с новым руководством ФК «Открытие» общий язык. Сумма соответствующих сделок составила 700 млн руб.

Клиенты «Рокетбанка» были переведены на обслуживание в Киви-банк, принадлежащий Qiwi. Для функционирования проекта «Точка» было создано отдельное юридическое лицо - АО «Точка». В нем Qiwi 50% плюс одну акцию, банк ФК Открытие - 40% акций, а оставшиеся 10% минус одна акция отошли менеджменту «Точки».

Дух стартапа, несовместимый с Qiwi

Как отмечает пресс-служба Qiwi, из-за санации банка ФК «Открытие» покупка «Рокетбанка» затянулась на год, а клиенты виртуального банк были переведены на инфраструктуру Qiwi только в конце 2018 г. После этого началась работа над новыми продуктами и была утверждена стратегия развития «Рокетбанка» до 2023 г.

«Рокетбанк» сохраняет дух стартапа и вектор непрерывных инноваций, - заявили в Qiwi. - Такой подход не соответствует инвестиционной стратегии и риск-аппетиту Qiwi, а также обладает недостаточной синергией с основным бизнесом Qiwi». В то же время Рокетбанк обладает собственной банковской инфраструктурой и продолжит осуществлять свою деятельность как филиал Киви-банка.

За второе полугодие 2019 г. «Рокетбанк» намерен привлечь 150 тыс. новых клиентов. Планируется, что банк станет финтех-компаний, задачей которой будет «сделать взаимоотношение с деньгами у поколений Y и Z проще». Продукты банка будут развиваться в трех основных направлениях: удобные инструменты для самозанятых и фрилансеров, инновационные решения для шопинга и интерфейсы для накоплений и инвестиций.