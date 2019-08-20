Власти начнут измерять IQ российских городов

В России появится новый индекс — IQ городов, определяющий уровень цифровизации городской среды. Индекс будет рассчитываться ежегодно, начиная с 2019 г. После апробации он будет включен в Индекс качества городской среды.



Новый индекс

До конца 2019 г. в России будет впервые рассчитан индекс цифровизации городского хозяйства, характеризующий «IQ городов». Об этом сообщает на своем сайте Минстрой, объявивший конкурс на разработку методики, по которой будет рассчитываться индекс. Определять IQ городов планируется каждый год, начиная с нынешнего.

При расчете индекса будет учитываться уровень цифровизации городского хозяйства и применения решений «Умного города». Это даст возможность не только определить текущий уровень технологического развития городов, но и выявить перспективные направления развития, а также понять, сколько денег следует направить на цифровизацию городской среды.

Согласно информации на сайте госзакупок, конкурс на право выполнения научно-исследовательской работы по теме «Разработка методики оценки хода и эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в Российской Федерации (IQ городов)» был объявлен проектной дирекцией Минстроя 15 августа. Заявки принимаются до 2 сентября. Начальная максимальная цена договора составляет около 27,1 млн руб.

Требования к индексу

По словам главы Минстроя России Владимира Якушева, индексы различных городов будут сравниваться с учетом того, что изначально эти города находились на разном уровне цифровизации. Поэтому будет важна не только величина, но и динамика показателя, которая даст возможность понять, насколько успешно работает команда в том или ином городе и насколько эффективные решения там внедряются.

Минстрой начнет измерять IQ российских городов

Оценка цифровой трансформации городского хозяйства будет учитывать несколько факторов и параметров, в том числе взаимодействие граждан с городом. Методика должна быть разработана в соответствии с международными представлениями о том, что должен представлять собой «умный город».

«После того, как IQ городов будет разработан и апробирован, он может быть включен в Индекс качества городской среды», — отметил Якушев.

Улучшение городской среды

Напомним, с 2018 г. Минстрой развивает проект «Умный город». С начала 2019 г. проект входит в нацпрограмму «Цифровая экономика» и нацпроект «Жилье и городская среда». «Умный город» охватывает все населенные пункты, где проживает более 100 тыс. человек. Города с меньшей численностью населения могут присоединиться по желанию. «Умный город» задает федеральный стандарт в сфере цифровизации городской среды, на основе которого регионы утверждают собственные программы.

Также в 2019 г. был утвержден Индекс качества городской среды, состоящий из 36 параметров. Среди параметров числятся благоустройство и озеленение, комфортная жилая застройка, безопасность, цифровизация, улучшение экологической ситуации и создание инфраструктуры для граждан с ограниченными возможностями передвижения.

Индекс качества городской среды является одним из целевых показателей нацпроекта «Жилье и городская среда». Нацпроект направлен на повышение комфортности городской среды, что должно выразиться в росте индекса на 30%. В рамках проекта количество городов с неблагоприятной средой должно быть уменьшено в два раза, и уже в 2024 г. среда в 60% городов должна характеризоваться как благоприятная.