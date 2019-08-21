Людям надоели смартфоны: Прибыль Xiaomi рухнула на 90%.

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Падение прибыли

Компания Xiaomi сообщила о крупномасштабном падении чистой прибыли во II квартале 2019 г. Основной причиной этого стали проблемы, возникшие с реализацией смартфонов.

Чистая прибыль Xiaomi во второй четверти 2019 г. упала на 87% в сравнении с результатами аналогично периода 2018 г. Она составила 1,96 млрд юаней (около $278 млн по курсу на 21 августа 2019 г.) против 14,63 млрд юаней год назад, и это оказалось ниже ожиданий аналитиков: как пишет издание Bloomberg, их прогнозы предполагали прибыль в пределах 2,64 млрд юаней.

Не самый удачный для Xiaomi квартал напрямую связан с торговой войной между КНР и США, которая сказалась на замедлении экономики Китая. Сложившаяся в стране ситуация повлекла снижение спроса на смартфоны, а для Xiaomi это основная сфера деятельности.

Вторая четверть 2019 г. не принесла Xiaomi желаемых результатов

Мобильные устройства Xiaomi продаются в большинстве стран мира, но основную ставку компания всегда делала именно на Китай. Эта страна, с учетом сверхвысокой численности населения, в 2019 г. считается основным рынком распространения смартфонов для многих крупных вендоров.

Рост выручки

В дополнение к падению прибыли Xiaomi также сообщила о росте общей выручки, составившем 15% в годовом исчислении. В II квартале 2019 г. компания заработала 51,95 млрд юаней, но, как и в случае с чистой прибылью, выручка оказалась ниже прогнозов экспертов. Они предполагали, что она будет на уровне 52,17 млрд юаней.

Несмотря на падение спроса, за год продажи телефонов Xiaomi в минус все же не ушли: был зафиксирован небольшой рост, в размере 5% в денежном эквиваленте. В общей сложности мобильники во II квартале 2019 г. принесли 32 млрд юаней ($4,3 млрд). Всего за указанный период компания реализовала 32,1 млн смартфонов в по всему миру, включая Россию, где она представлена официально. Объем поставок за первое полугодие 2019 г. превысил 60 млн смартфонов.

Скорректированная чистая прибыль Xiaomi за II квартал 2019 г. составила 3,64 млрд юаней ($516 млн). Суммарный доход компании за первую половину 2019 г. равен 95,71 млрд юаней ($13,5 млрд) – рост по сравнению с первым полугодием 2018 г. оказался 20,2-процентным. Скорректированная прибыль за первые два квартала 2019 г. в сумме равна 5,72 млрд юаней ($810 млн). Здесь наблюдается самый серьезный рост за год – 49,8%.

Запасные варианты Xiaomi

Основатель и гендиректор Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) прокомментировал противоречивые финансовые результаты своей компании, заявив, что у Xiaomi есть ряд дополнительных направлений развития, помимо смартфонов. В частности, он упомянул технологии сетей 5G, искусственный интеллект и интернет вещей, отметив, что Xiaomi продолжит инвестировать в эти сферы деятельности, в том числе в исследования и разработки. В II квартале 2019 г. вложения в них составили 3,3 млрд юаней ($467,4 млн), что больше на 30%, чем годом ранее.

Cегмент подключаемых к интернету устройств (connected devices) принес Xiaomi 44-процентный рост выручки – она составила 14,9 млрд юаней. Что касается интернет-услуг, то за первое полугодие 2019 г. выручка с этого направления составила 8,8 млрд юаней ($1,25 млрд), что на 108% больше показателей первой половины 2018 г.

Добавим также, что Xiaomi весьма успешна на рынке умных телевизоров. По состоянию на 21 августа 2019 г. в ее распоряжении есть лишь линейка Mi TV, продающаяся и в России, однако в конце лета 2019 г. она покажет новую серию Redmi TV. Высокий спрос на Mi TV позволил Xiaomi реализовать в одном только Китае 5,4 млн телевизоров за II квартал 2019 г. и поднял ее на первое место среди всех производителей на этом рынке. В глобальном масштабе Xiaomi входит в пятерку крупнейших производителей ТВ по объемам продаж.

История Xiaomi

Компания Xiaomi была основана в апреле 2010 г. со штаб-квартирой в Пекине. Основное направление бизнеса – смартфоны. По данным CounterPoint за I квартал 2019 г., Xiaomi занимает четвертое место в рейтинге производителей смартфонов с долей мирового рынка в размере 8%. Впереди нее лишь Apple (12%), Huawei (17%) и Samsung (21%).

Mi 1, самый первый смартфон Xiaomi

Первый смартфон, Mi 1, Xiaomi выпустила в августе 2011 г, а первую версию прошивки MIUI показала летом 2010 г. В августе 2012 г. вышел Mi 2, а к концу лета 2013 г. Xiaomi, имея в распоряжении всего два смартфона, реализовала более 10 млн их экземпляров.

О мировой экспансии Xiaomi объявила весной 2014 г., начав захват глобального рынка с Сингапура. Россия вошла в число первых 10 стран, где Xiaomi планировала открыть свои представительства. Российский рынок она начала покорять летом 2015 г., но первыми ее гаджетами в российской рознице стали не смартфоны, а планшетный компьютер MiPad первого поколения.