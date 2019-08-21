Семья владельцев IBS и основателей Luxoft продала в Канаду новостной агрегатор вместе с разработчиками

Канадская PressReader выкупила новостной агрегатор News360, основанный и управляемый семьей Анатолия Карачинского, владельца IBS. Канадскую сторону заинтересовали технологии персонализации контента и издательской аналитики, разработанные News360.



Новая покупка PressReader

Канадский сервис для чтения прессы в электронном формате PressReader приобрел новостной агрегатор News360, о чем компания сообщает в своем блоге. Сумма сделки не раскрывается. PressReader поясняет, что заинтересован в технологиях персонализации контента и издательской аналитики, которые применяются в News360.

News360 работает через мобильные приложения для iOS и Android, аудитория которых превышает 7 млн пользователей. Агрегатор создал собственную платформу персонализации и аналитики NativeAI. Эту платформу используют около 100 медиа-брендов по всему миру. В общей сложности у NativeAI насчитывается 100 млн уникальных пользователей, которые заходят на нее хотя бы раз в месяц (с учетом аудитории собственных приложений News360).

Ресурс TechCrunch сообщает, что за время своего существования News360 смог привлечь $7,5 млн инвестиций. Одним из инвесторов был фонд Oradell Equites, подконтрольный IBS Анатолия Карачинского.

Основанный в 1999 г. как NewspaperDirect, PressReader представляет собой платформу, которая конвертирует газеты и журналы в цифровой формат и предоставляет пользователям доступ к ним за $29,99 в месяц. На платформе представлено более 7 тыс. газет и журналов на 60 языках. По состоянию на май 2019 г. у платформы насчитывается 12 млн пользователей, которые заходят на нее хотя бы раз в месяц. Сервис доступен через приложение для iOS, Android Windows, Mac, а также на различных электронных книгах и веб-сайте.

Зачем это нужно покупателю

PressReader собирается задействовать технологии News360 в собственных потребительских и издательских, а также партнерских продуктах. Речь идет о проприетарных технологиях обработки естественного языка, машинного обучения и персонализации. В частности, технологии персонализации будут интегрированы в саму платформу PressReader. Это позволит предложить читателям релевантный контент в нужное время, в правильно подобранном формате и через подходящий канал, пишет PressReader.

Гендиректор сервиса News360 Роман Карачинский

Также NativeAI станет доступна издателям, находящимся с PressReader в партнерских отношениях, что даст им возможность определять в реальном времени, какой контент находит привлекательным аудитория. PressReader отмечает в блоге, что в эпоху фейковых новостей и усталости от потока контента читатели склонны больше доверять в подборе материалов беспристрастному алгоритму, а не издателю-человеку.

Откуда взялся News360

Новостной агрегатор News360 был основан Ниной Григорьевой, супругой основателя и основного владельца IBS Анатолия Карачинского, которая на тот момент возглавляла информационно-аналитическую систему «Медиалогия». Первая версия News360, предназначенная для iOS, появилась в 2010 г. Нынешний гендиректор разработчика News360 — Роман Карачинский, сын Анатолия Карачинского. В 2014 г. News360 вошел в мировую тройку аналогичных приложений по привлекаемому трафику и по времени просмотра читателями веб-страниц.

До «Медиалогии» Нина Григорьева работа в таких компаниях как IBM EMEA и Xerox Russia, а также в NewspaperDirect Canada. Как уже было сказано выше, NewspaperDirect — это старое название PressReader, сервис был переименован в 2013 г.

«Медиалогия» была создана в 2003 г. как проект группы IBS, сформировавшейся на базе системного интегратора ИБС. В середине 2000-х годов вместе с другими венчурными проектами группы IBS была выделена в фонд Oradell Equites, подконтрольный основателям IBS и инвестировавший позднее в News360 Это было связано с подготовкой выхода IBS на IPO. В начале 2019 г. «Медиалогия» была выкуплена у группы IBS государственным банком ВТБ.

Примерно в то же время у IBS был выкуплен принадлежащий ей разработчик ПО Luxoft, также основанный Карачинским. Покупателем стала американская ИТ-компания DXC Technology, сумма сделки составила около $2 млрд. После закрытия сделки акции Luxoft перестанут торговаться на Нью-Йоркской бирже, куда она вышла в 2013 г.



Совместная работа

После покупки штат News360 в составе 30 человек присоединиться к своим коллегам из PressReader в Ванкувере. В связи с началом разработки продуктов в сотрудничестве с командой News360, PressReader уже объявила о дополнительном наборе разработчиков.

Карачинский сообщил в беседе с TechCrunch, что после объединения с PressReader приложение News360 продолжит свое существование и будет развиваться наряду с продуктами самого PressReader. Однако он добавил, что в краткосрочной перспективе команда News360 сосредоточится на интеграции своих технологий в PressReader, и пока эта задача не будет выполнена, в приложении News360 не следует ожидать существенных изменений.