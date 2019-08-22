Госбанки отбирают «Укртелеком» у главного донбасского олигарха

Ощадбанк арестовал акции «Укртелекома»

Государственная исполнительная служба Украины (ГИС) арестовала 93% акций крупнейшего в стране оператора фиксированной связи «Укртелеком». Об этом сообщила пресс-служба государственного Ощадбанка, инициировавшего данный арест.

Владельцам арестованного пакета является компания ЕСУ, которая принадлежит System Capital Management (SCM) Рината Ахметова. Задолженность ЕСУ перед Ощадбанком составляет 1,8 млрд гривен ($71 млн), еще 1,5 млрд гривен ($60 млн) банку должен сам «Укртелеком». В Ощадбанке считают, что арестованные акции теперь должны быть проданы для погашения задолженности перед банком.

Чуть ранее ГИС открыла исполнительное производство в отношении ЕСУ по долгу перед другим госбанком – Укрэксимбанком. Задолженность, которую обязал погасить суд, составляет 810 млн гривен ($32 млн).

Ринат Ахметов – один из богатейших предпринимателей Украины, чьи основные активы исторически были расположены на территории нынешних Донецкой и Луганской народных республик.

Скандальная приватизаций «Укртелекома»

Корни нынешнего противостояния уходят к приватизации «Укртелекома», состоявшейся в начале 2011 г. Тогда контрольный пакет акций оператора за 10,5 млрд гривен ($1,3 млрд по курсу на тот год) приобрела малоизвестная австрийская консалтинговая компания EPIC. Сделка была осуществлена через принадлежащую EPIC украинскую компанию ЕСУ.

Ринат Ахметов, один из главных олигархов Украины

Впоследствии выяснилось, что EPIC действовала в интересах известного украинского политика и бизнесмена Валерия Хорошковского, на тот момент возглавлявшего Службу безопасности Украины. Также в сделке участвовали структуры украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа, ранее выступавшего партнером «Газпрома» на Украине.

В 2013 г. ЕСУ вместе с контрольный пакетом акций «Укртелекома» за $860 млн приобрел SCM. Владелец SCM Ринат Ахметов считался олигархом, близким к тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу.

В начале 2014 г. режим Януковича был свергнут. После этого сразу с трех сторон начались попытки отобрать «Укртелеком» у Ахметова. Так, оказалось, что в 2011 г. ЕСУ приобретало «Укртелекома» за счет облигационного займа объемом 4,2 млрд гривен ($520 млн по курсу на тот год), который в равных долях был полностью выкуплен двумя упомянутыми госбанками – Ощадбанком и Укрэксимбанком.

Госбанки против Ахметова и «Укртелекома»

ЕСУ не смог расплатиться по облигациям. На помощь акционеру пришел «Укртелеком»: в 2016 г. компания пообещала банкам выкупить у них половину облигационного займа на общую сумму 2,1 млрд гривен ($82 млн по текущему курсу) без учета процентного дохода.

С этой целью «Укртелеком» намеревался продать свою «дочку», обладающую лицензией на сотовую связь 3G - «Тримоб». Однако этой сделки не произошло и «Укртелеком» не выполнил своих обязательств.

Госбанки начали судиться с ЕСУ и «Укртелекомом» за возврат долгов. Укрэксимбанк еще в 2016 г. выиграл суд о взыскании с ЕСУ процентного дохода по облигациям на сумму 810 млн гривен, но исполнительное производство по этому делу, как уже отмечалось, началось только сейчас.

В то же время Верховный суд Украины отказал Укрэксимбанку во взыскании основной суммы долга на сумму 1,1 млрд гривен ($43 млн). Также Верховный суд отказал Ощадбанку в принудительном взыскании с ЕСУ задолженности на 1,1 млрд гривен.

Со своей стороны, «Укртелеком» через суд потребовал расторгнуть договора с Ощадбанком и Укрэксимбанком договор о выкупе у них облигаций ЕСУ. Компания мотивировала это невозможностью продать «Тримоб». Суды первых инстанций изначально вставали на сторону «Укртелекому», но недавно Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу Ощадбанка и признал договор законным. Это и открыло путь для взыскания задолженности с ЕСУ в пользу банков.

Как власти пытались национализировать «Укртелекома»

Помимо судов с госбанками, Фонд госимущества Украины (ФГИ) и Генпрокуратуры обвинили ЕСУ в невыполнении обязательства, взятых в ходе приватизации «Укртелекома»: компания должна была инвестировать в оператора $450 млн и выделить сеть спецсвязи. В связи с этим ФГИ стал добиваться возврата контрольного пакета акций «Укртелекома» в госсобственность, а Генпрокуратура наложила арена спорный пакет акций.

Первоначально суды вставали на сторону ФГИ, однако Верховный суд вернул дело на новое рассмотрение. После этого Хозяйственный суд Киева в конце 2018 г. отказал ФГИ в расторжении договора о приватизации «Укртелекома».

Суды с прежним собственником «Укртелекома»

Кроме того, оффшор EPIC Telecom Invest, продавший в 2013 г. ЕСУ вместе с контрольным пакетом «Укртелекома», обвинил покупателей в невыполнении своих обязательств. Оказалось, что SCM из обещанных $860 млн заплатил только $100 млн.

За EPIC Telecom Invest сейчас стоит бывший топ-менеджер украинского Родовит-банка Денис Горбуненко. Он выиграл разбирательство с SCM в Лондонском арбитраже, после чего на активы SCM на Кипре и в Нидерландах были наложены аресты.