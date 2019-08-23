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«Архив интернета» могут навечно заблокировать в России

Бизнес Законодательство Кадры Интернет Веб-сервисы
, Текст: Эльяс Касми
Россияне могут лишиться доступа к крупнейшему в мире архиву интернета, существующему с 1996 г. Против него действует Ассоциация по защите авторских прав в интернете, повлиявшая на блокировку библиотеки «Флибуста» и даже пытавшаяся заблокировать «Яндекс».

Блокировка из-за фантастики и детективов

Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) хочет добиться блокировки в России «Архива интернета» (Internet Archive). Причина блокировки – присутствие в контенте ресурса копий аудиокниг российских писателей – Дмитрия Глуховского (вселенная «Метро 2033») и Дарьи Донцовой.

Internet Archive – американская некоммерческая ассоциация и одноименный веб-портал, представляющий собой крупнейшую электронную библиотеку Интернета. Это ресурс мирового масштаба, и он официально входит в Международный консорциум сохранения Интернета (International Internet Preservation Consortium).

Иски о блокировке archive.org (сайт «Архива интернета»), а их на момент публикации материала было как минимум два, АЗАПИ подала в Московский городской суд. По мнению Ассоциации, доступ к «Архиву» должен быть запрещен на всей территории России, притом навечно.

Хроника событий

АЗАПИ, по данным Роскомсвободы, действует в интересах издателя ООО «Аудиокнига», и началось все с аудиокниг по серии романов Глуховского «Метро 2033», к которым позже добавилось произведение Дарьи Донцовой «Третий глаз алмаз». Иск по этому делу (номер дела 3-0335/2019) был подан 13 марта 2019 г, а Мосгорсуд рассмотрел его 13 мая 2019 г., притом в экстренном порядке, и вынес вердикт в пользу истца. Решение вступило в силу 15 июня 2019 г.

По решению суда, «Интернет архиву» и другим ответчикам («ДейтаВебГлобал Групп» и ООО «ТК Мароснет») было запрещено «создавать технические условия, обеспечивающие размещение» аудиокниг на веб-ресурсах, перечисленных в иске. Важно отметить, что представители «Интернет архива» участия в заседании не принимали, а о решении суда американская организация извещена не была.

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Россию могут навсегда оставить без Архива интернета

Второй иск был подан 21 июня 2019 г. (номер дела – 3-0634/2019, ответчик – «Интернет архив»). В нем истец (ООО «Аудиокнига», как и в первом случае) требовал заблокировать сайт archive.org в России на постоянной основе. Заседание по иску состоялось 16 августа 2019 г., однако рассмотрение дела было отложено по причине отсутствия у АЗАПИ доказательств того, что «Третий глаз алмаз» действительно был записан в форме аудиокниги обществом «Аудиокнига», и что у него (общества) есть права на эту книгу.

Рассмотрение было назначено на 12 сентября 2019 г, и существует еще одна причина переноса – по информации Роскомсвободы, на решение Мосгорсуда по первому иску была подана жалоба, дата рассмотрения которой на 23 августа 2019 г. оставалась неизвестной. По обоим делам американскую организацию в российском суде представляют юристы Роскомсвободы и Центра цифровых прав адвокат Саркис Дарбинян и Екатерина Абашина.

Борьба с добром и российской судебной практикой

Организация Internet Archive зарегистрирована в Сан-Франциско (Калифорния, США), а одноименный ресурс, согласно законам штата Калифорния, официально считается библиотекой. Организация располагает обширным списком партнеров, в число которых входят многие крупные организации со всего мира. К ним относятся, в частности, Национальный научный фонд США и Библиотека конгресса США

В России «Архив интернета» нередко используется российскими судами как доверенную третью сторону и источники информации, в том числе улик и доказательств расследования.

«Послужной список» АЗАПИ

АЗАПИ была основана в мае 2013 г. издательствами АСТ и «Эксмо», которые на тот момент были ее единственными учредителями. Через общего владельца АЗАПИ родственна книжному онлайн-магазину «Литрес».

«Архив интернета» - не первая цель АЗАПИ в борьбе за интеллектуальную собственность. К примеру, в сентябре 2013 г. была заблокирована популярная в России электронная библиотека «Флибуста». Бывший глава Ассоциации защиты авторских прав в интернете Олег Колесников в разговоре с CNews признал, что «нынешняя неработоспособность «Флибусты» случилась благодаря его ассоциации». К слову, в тот же день «Флибуста» сумела прорвать блокировку и вновь стала доступной всем пользователям. На 23 августа 2019 г. эта библиотека была включена в список запрещенных в России ресурсов, и доступ в нее без спецсредств был закрыт окончательно.

В январе 2014 г. АЗАПИ пошла войной на торрент-трекер «Рутрекер» (навечно заблокирован в России с ноября 2015 г.) и начала готовить против него иск. Причиной стали поддерживаемые трекером раздачи архивов электронных библиотек «Флибуста» и «Либрусек», затрагивающие интересы основателей АЗАПИ, издательств «Эксмо» и АСТ. В августе 2016 г. «Эксмо» при содействии АЗАПИ попыталось через Мосгорсуд заблокировать доступ к «Яндексу» из-за ссылок в поисковой выдачи на скачивание книг из Rutracker. Однако Мосгорсуд отклонил это требование, поскольку доступ к Rutracker и так заблокирован.

В октябре 2016 г. история о борьбе с «книжными пиратами» получила неожиданное продолжение: в отношении действующего главы Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максима Рябыко возбуждено уголовное дело по по подозрению в вымогательстве p50 млн с владельца интернет-магазина.Эту информацию не называя фамилий, подтвердили в МВД России. Представительница МВД Ирина Волк заявила, что в кафе в центре Москвы в четверг были задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничестве.

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Несмотря на подозрения в совершении преступления, Максим Рябыко остается главой АЗАПИ

Сам Максим Рябыко, общаясь с прессой, свое задержание категорически опроверг. «Меня никто не задерживал, я не знаю, откуда появилась такая информация», — заявил он, пояснив, что «узнал о своем задержании из СМИ». На 23 августа 2019 г. Рябыко по-прежнему находился на должности генерального директора АЗАПИ.



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