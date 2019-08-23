Секретные данные российской госкомпании британский юрист обменял на сексуальное видео

Юрист, нанятый государственным Новороссийским морским пароходством для расследования дела, обменял документы по этому разбирательству на видео сексуального характера, связанное с фигурантом другой тяжбы. Пароходство требует от юриста и его компании $91 млн компенсации.



Иск к Burford Capital

Новороссийское морское пароходство подало иск против нанятого им юриста за то, что он обменял конфиденциальные документы по делу на видеоматериалы сексуального характера, связанные с одним из других его дел. Иск был подан в Высокий суд Лондона. Ответчиком выступает Дэниэл Холл (Daniel Hall), сотрудник международной инвестиционной компании Burford Capital, пишет Financial Times. Пароходство требует от него и его компании $91 млн.

Основное занятие Burford Capital — финансирование судебных разбирательств. Холл занимает в компании должность одного из руководителей подразделения международной корпоративной разведки, отслеживания активов и правоприменительной деятельности. Он заработал репутацию высококлассного коллектора, отслеживая дорогостоящую собственность лиц, от которых суд требует уплаты долгов, а они запаздывают с выплатами. Холл находит их яхты, дорогие машины и т. д.

Дела Дэниэла Холла

Новороссийское морское пароходство, оно же ПАО «Новошип» — это одна из крупнейших российских судоходных компаний, дочерняя структура госкомпании «Совкомфлот». «Совкомфлот», который на 100% принадлежит государству, владеет 98,28% голосующих акций «Новошипа». В настоящий момент «Новошип» судится с венесуэльским судоходным магнатом Уилмером Руперти (Wilmer Ruperti), который несколько лет назад был замешан в мошеннической схеме фрахта судов.

В рамках этого разбирательства «Новошип» и нанял Холла, доверив ему важные документы, касающиеся персоны Руперти. Они представляли собой электронный файл с банковскими выписками по счетам Руперти и другой конфиденциальной информацией.

Одновременно с работой для пароходства Холл занимался и другими делами. Одно из них затрагивало персону американского нефтяного миллиардера Гарри Сарджента III (Harry Sargeant III), активы которого Холл исследовал для другого клиента. Когда у юриста появилась возможность обменять имевшиеся у него документы по Руперти на видео сексуального характера, касающееся Сарджента, то он так и сделал, утверждает «Новошип» в своем иске.

Высокий суд Лондона рассмотрит дело о юристе, обменявшем конфиденциальные документы на сексуальное видео

По своему делу Руперти требует с пароходства порядка $91 млн, и «Новошип» хочет заставить Burford Capital заплатить ему вместо себя, раз юрист компании позволил себе противоправное обращение с документами по фигуре Руперти. Платить придется только в том случае, если Руперти выиграет свой процесс против пароходства.

Пароходство настаивает на том, что информация была передана Холлу исключительно для использования в рамках дела, и любое другое применение этих документов является незаконным. Со своей стороны Burford Capital утверждает, что эти данные — общественное достояние, и ни о какой конфиденциальности речь не идет. Также компания обращает внимание на то, что не нанесла «Новошипу» никакого материального ущерба.

Тяжба пароходства с Руперти

В 2012 г. коммерческий суд Лондона признал Руперти виновным в даче взяток российскому бизнесмену Юрию Никитину, чья компания Henriot Finance фрахтовала суда у «Новошипа». В деле фигурировало британское юрлицо пароходства Novoship (UK) Limited, гендиректор которого Владимир Михайлюк тоже давал взятки Никитину. Взятки были частью мошеннической схемы фрахта судов, которую три сообщника реализовывали с 2002 по 2005 гг.

Коммерческий суд Лондона обязал Михайлюка и Руперти выплатить пароходству по $59 млн, а Никитина — около $108 млн, потому что именно столько его компания заработала на сделках по фрахту. Но Никитин обжаловал данное решение в апелляционном суде. В 2014 г. суд второй инстанции сократил его выплату до $600 тыс. — сама взятка плюс проценты, поскольку суду было неочевидно, какое именно отношение фрахтование судов имело к получению указанного дохода.

Со своей стороны, Руперти в 2016 г. заключил с «Новошипом» мировое соглашение, в котором пароходство отказывалось от своих денежных притязаний. Однако впоследствии Руперти уже сам подал иск против судоходной компании, обвиняя ее в нарушении условий соглашения и требуя за это $91 млн. Теперь есть вероятность, что эти деньги будет платить не «Новошип», а Burford Capital, если Руперти и пароходство оба выиграют свои иски: бизнесмен — против пароходства, а само пароходство — против Дэниэла Холла.