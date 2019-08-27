Apple и Samsung призвали к ответу за выпуск опасных для здоровья смартфонов

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Под суд за угрозу жизни и здоровью

Компании Apple и Samsung ответят в суде за превышение норм вредного излучения в их смартфонах. Коллективный иск против техногигантов был подан в Северном округе Калифорнии (США), и в качестве причины истцы указали умышленное сокрытие производителями информации о существенном превышении гаджетами допустимых норм излучения. Размер компенсации затребованной истцами, не раскрывается.

Основанием для обращения в суд, пишет Forbes, стало исследование сотрудников американского издания Chicago Tribune. Они провели независимую экспертизу популярных смартфонов, выпущенных за последние несколько лет, на предмет соответствия уровню излучения заявленным параметрам, и гаджеты Apple и Samsung оказались в числе лидеров по степени превышения нормы. Здесь подразумевается так называемое SAR-излучение (Specific absorption rate), удельный коэффициент поглощения электромагнитных волн тканями человека.

Опасные смартфоны

Тестирование Chicago Tribune проводилось для 11 смартфонов, среди которых были как флагманы, так и представители среднего и бюджетного сегментов. В список вошли Apple iPhone 8, 8 Plus, iPhone X и iPhone 7, «делегация» Samsung включала модели Galaxy S8, S9 и J3, а оставшиеся пять смартфонов – это e5, e5 Play и g6 Play производства Motorola, а также BLU Vivo 5 Mini, в России не продающийся.

Samsung Galaxy S8 может оказывать сильное негативное воздействие на здоровье

Самыми опасными для здоровья людей оказались именно гаджеты Samsung и Apple – первое место занял Galaxy S8, вышедший в 2017 г. Согласно результатам теста, уровень его SAR-излучения на расстоянии 2 мм от тела превысил норму в пять раз (500%). «Серебро» получил один из самых популярных смартфонов Apple – iPhone 7, который, как и Galaxy S8, до сих пор официально продается в России. Его уровень излучения превысил норму в два раза.

Методика исследования

Экспертиза, заказанная Chicago Tribune, проходила в соответствии с рекомендациями Федеральной комиссии по связи (FCC) – американского регулятора, принимающего решение о допуске или недопуске устройств к продаже на рынке США. Тестирование смартфонов проводилось в лаборатории, имеющей все необходимые для этого разрешительные документы и сертификаты.

Излучение протестированных гаджетов замерялось на расстоянии 2 мм и от 5 до 15 мм от тела. Оба способа тестирования используют и сами регуляторы для замеров излучения, поскольку именно на таком расстоянии смартфоны находятся во время разговора.

По итогам замеров выяснилось, что все протестированные смартфоны превышали нормы излучения в несколько раз именно на 2-миллиметровом отдалении от тела человека.

Ответ производителей

Компании Apple и Samsung не стали комментировать факт подачи против них иска, однако отреагировали на публикацию результатов исследования Chicago Tribune. Оба производителя отрицают несоответствие реальных показателей излучения их смартфонов заявленным.

Apple iPhone 7, как и Samsung Galaxy S8, тоже сильно «фонит»

По словам представителей Apple, все без исключения смартфоны iPhone, в том числе и участвовавший в тестировании iPhone 7, прошли проверку FCC и получили сертификат ведомства. Также смартфоны были протестированы регуляторами других стран, входящих в географию их распространения. Наличие всех этих разрешительных документов, отметил сотрудник компании, подтверждает факт соответствия уровня безопасности смартфонов требованиям регулирующих органов.

В Samsung тоже заявили, что продаваемые на территории США смартфоны линейки Galaxy отвечают требованиям Федеральной комиссии по связи. Про другие страны уточнений не последовало.

Рейтинг «фонящих» смартфонов

В январе 2019 г. FCC опубликовала рейтинг популярных и новых смартфонов в 2018 г. по уровню их SAR-излучения, указав их уровень SAR по влиянию на голову и тело, а также по максимальному единовременному излучению. По первому признаку безусловным «лидером» стал Google Pixel 3 XL с показателем 1,35 Вт/кг, второе место поделили Google Pixel 3 и OnePlus 6T (1,34 Вт/кг), а третье получил LG V40 (1,27 Вт/кг).

По влиянию SAR на тело в первую тройку вошли Google Pixel 3 (1,34 Вт/кг), LG V40 (1,28 Вт/кг) и Google Pixel 3 XL (1,19 Вт/кг). По максимальному единовременному излучению многие смартфоны показывают уровень более 1,5 Вт/кг и выше, включая все новые модели Apple iPhone, Google Pixel 3, Samsung Galaxy Note 9/S9 и другие. Похоже, что FCC ограничивает максимальное излучение смартфонов именно по этому параметру.